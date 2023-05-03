20 самых интересных звёздных образов бала Met Gala 2023, посвященного памяти Карла Лагерфельда

Некоторые из знаменитостей превзошли самих себя, так как их луки стали отдельным поводом для обсуждения.
Ежегодно в первый понедельник мая почитатели мира моды замирают в ожидании самой масштабной вечеринки, посвящённой сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке — Met Gala. Традиционно гости мероприятия должны выбрать оригинальный наряд, который будет соответствовать заявленной теме, и отправиться на вечеринку, где, сгорая от нетерпения, ожидают любопытные гости и журналисты.
В этом году бал был посвящён Карлу Лагерфельду (скончался в 2019 году). Таким способом селебрити решили почтить память известного модельера и продемонстрировать, что его вклад в моду занимает особое место. Многие его идеи в буквальном смысле перевернули фэшн-индустрию.
Карл долгое время был главным модельером итальянских домов моды Fendi и Chanel. Модельер славился своей любовью к чёрно-белым нарядам, массивным очкам, жемчугу, высоким воротникам и кошкам. Именно этими знаниями и руководствовались гости вечера, выбирая наряд для бала.
Актриса Пенелопа Крус
Певица Карди Би
Певица и актриса Жанель Монэ
Актёр и певец Джаред Лето
Некоторые из знаменитостей не оставили без внимания и знаменитую кошку Карла — Шупетт. Джаред Лето и Doja Cat пришли на бал в необычных костюмах, посвящённых пушистой любимице модельера.
Актёр и певец Джереми Поуп
Американская рэперша Doja Cat
Doja Cat обожает удивлять. Многие наверняка до сих пор помнят её лук на показе высокой моды Schiaparelli. Тогда певица пришла на мероприятие, полностью окрашенная в красный цвет и украшенная с ног до головы кристаллами Swarovski.
Певица Билли Айлиш
Модель Эшли Грэхэм
Певица Рианна
Рианна и ASAP Rocky
Исполнительница немного оплошала и опоздала на бал, посвящённый знаменитому дизайнеру. Однако на Рианну никто не был в обиде. Её терпеливо дожидались фотографы и гости мероприятия. Певица эффектно появилась в сопровождении жениха рэпера ASAP Rocky.
Актриса Сальма Хайек
Актриса Флоренс Пью
Актриса Дженна Ортега
Актриса Ким Кардашьян
Певица Эйва Макс
Модель Кара Делевинь
Модель Кайли Дженнер
Актриса Энн Хэтэуэй
Фотомодель Анок Яй
Актриса Аманда Сайфред
Актриса и певица Дженнифер Лопес
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