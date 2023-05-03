20 самых интересных звёздных образов бала Met Gala 2023, посвященного памяти Карла Лагерфельда

Ежегодно в первый понедельник мая почитатели мира моды замирают в ожидании самой масштабной вечеринки, посвящённой сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке — Met Gala. Традиционно гости мероприятия должны выбрать оригинальный наряд, который будет соответствовать заявленной теме, и отправиться на вечеринку, где, сгорая от нетерпения, ожидают любопытные гости и журналисты.

В этом году бал был посвящён Карлу Лагерфельду (скончался в 2019 году). Таким способом селебрити решили почтить память известного модельера и продемонстрировать, что его вклад в моду занимает особое место. Многие его идеи в буквальном смысле перевернули фэшн-индустрию.

Карл долгое время был главным модельером итальянских домов моды Fendi и Chanel. Модельер славился своей любовью к чёрно-белым нарядам, массивным очкам, жемчугу, высоким воротникам и кошкам. Именно этими знаниями и руководствовались гости вечера, выбирая наряд для бала.

Актриса Пенелопа Крус