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Американка показала, как выглядели бы герои, одевайся они в современном мире

Американка показала, как выглядели бы герои, одевайся они в современном мире

Автор:
23 января 2023 11:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   мультики   наряд   образ   одежда   персонаж   талант   фото   
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Гардероб современной девушки часто полон самых разных вещей, из которых можно составить чуть ли не любой образ. Например, популярная американская блогерка по имени Кеннеди Клэр Уолш решила повторить образы некоторых известных мультгероев, подобрав им более стильную одежду.

В результате девушка креативно и ярко продемонстрировала на личном примере возможные варианты нарядов, которые могли бы носить героини мультфильмов, окажись они в нашем современном мире.


Аврора, «Спящая красавица»

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Кеннеди Клэр Уолш известна во многих социальных сетях. Особенно активно девушка ведёт свой Инстаграм* и ютуб-канал, где количество подписчиков уже превысило 1 миллион человек. Помимо своей активной блогерской деятельности Кеннеди Клэр увлекается росписью по телу.


Эльза, «Холодное сердце»

Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

Золушка

В современном мире даже принцесса не смогла бы не добавить в свой гардероб несколько пар джинсов и брюк! Ведь по улицам шумного города точно много не пройдёшь в шикарном бальном платье.


Алиса в стране Чудес

Стелла, «Клуб Винкс»

Образы фей из «Клуба Винкс» у Кеннеди получилось повторить как нельзя точнее по сравнению с другими её перевоплощениями!


Муза «Клуб Винкс»

Блум, «Клуб Винкс»

Гвен, «Остров отчаянных героев»

Линдсей, «Остров отчаянных героев»

Дафна, «Скуби-Ду!»

Велма, «Скуби-Ду!»

* Запрещены в РФ

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Метки: красота   мультики   наряд   образ   одежда   персонаж   талант   фото   
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Шурман 2 часа назад
Здесь красивая
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эмосурикат прямоползающий 7 минут назад
телка просто одевается похоже на мульт персонажей и у неё миллионы подписчиков? куда катится мир
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