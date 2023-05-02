FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7518 постов • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023

"Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023

Автор:
02 мая 2023 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: met gala 2023   воуг   голливуд   звезды   знаменитости   институт костюма   шоу бизнес   
2376
19

Перед ежегодной выставкой моды Института костюма проходит важное мероприятие. На Met Gala блистают знаменитости разной величины в эпатажных нарядах. И каждый дизайнер хочет отличиться, продемонстрировал мастерство и фантазию. Именно на Met Gala звёзды надевают самые смелые и странные наряды.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: met gala 2023   воуг   голливуд   звезды   знаменитости   институт костюма   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Чучело на даче краше.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Доктор Джонс 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Полчаса назад
оргии идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
VM Varga 43 минуты назад
А чего? некоторые милфы очень даже... Не путать с ПедроПаскалем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мафусаил Час назад
Я так понимаю, в нормальной одежде туда не пускают? Или туда нормальные вообще не ходят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov Час назад
Похоже Черкизон опять открыли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
693
Антоха Оренбург Час назад
Кто эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
banzai7 Час назад
У нас свои фрики есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
кошка бобик 2 часа назад
Интересно борщ они готовить смогут?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
раньше клоуны были веселей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
очередное сборище психически нездоровых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках
19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто придумал дистанцию для Марафона?
Кто придумал дистанцию для Марафона?
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#дтп#аварии#авто аварии#Еда#волосы#кино#инфоцыгане
#Юмор#факты#люди#интересное#автомобили#автомир#картинки#животные#Приколы
#интересно#Прикол#история#машина#шоу бизнес#подборка#полиция#забавно#США
Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера «Та еще стерва»: истории людей, знавших знаменитостей до того, как те прославились «Та еще стерва»: истории людей, знавших знаменитостей до того, как те прославились 14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или самим себе 14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или... Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано 17 актеров, которые согласились на роль только ради денег 17 актеров, которые согласились на роль только ради денег

На что жалуетесь?

Вернуться