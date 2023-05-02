"Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023

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Перед ежегодной выставкой моды Института костюма проходит важное мероприятие. На Met Gala блистают знаменитости разной величины в эпатажных нарядах. И каждый дизайнер хочет отличиться, продемонстрировал мастерство и фантазию. Именно на Met Gala звёзды надевают самые смелые и странные наряды.
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