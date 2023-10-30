Хэллоуин: 40 крутейших образов для вечеринки

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Кошелек или жизнь! Хэллоуин традиционно отмечается во многих странах 31 октября. И если вы готовитесь к ночи, полной страшилок и очаровательных привидений, ведьм и прочей нечисти, то мы подготовили для вас отличные идеи. Черпайте вдохновение и заряжайтесь мистическим настроением!
1. "Моего сына зовут Влад, и у него астма. На Хэллоуин он сделал костюм "Влад - ингалятор"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Распечатать в цвете рабочий стол Windows и повесить себе на шею.
Hello, Win!
Вот предположим, что у нас был праздник в ночь с 31 на 1, допустим даже, что считалось, что в этот период, когда зима сменяет осень и природа засыпает, ткань реальности истончается и духи могут проникнуть к нам. Что предки в этот день могут навестить и прочее. Но окажется, что жертвы ЕГЭ и не помнят, что название этому дню Велесова ночь. И кстати, Велес любил мечтателей и фантазёров. Может костюм не так плох? Может просто повесить на дверь ветку рябины, а дома зажечь свечу?) И вроде уже не Хеллоуин. Но что за глупости! Давайте орать на проклятых пиндосов!
Что-то Ваша чистота, мягко говоря, странная.
Много интересных и сложных костюмов!
Но запомнилась Белатриса Лестрейндж, видимо наиболее точной копией оригинала.