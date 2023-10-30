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Хэллоуин: 40 крутейших образов для вечеринки

Хэллоуин: 40 крутейших образов для вечеринки

Автор:
30 октября 2023 11:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хэллоуин   идея   костюм   наряд   образ   фото   
1431
41

Кошелек или жизнь! Хэллоуин традиционно отмечается во многих странах 31 октября. И если вы готовитесь к ночи, полной страшилок и очаровательных привидений, ведьм и прочей нечисти, то мы подготовили для вас отличные идеи. Черпайте вдохновение и заряжайтесь мистическим настроением!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хэллоуин   идея   костюм   наряд   образ   фото   
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16  комментариев
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25k
Сибиряк Час назад
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3k
xbrat 3 минуты назад
Комментарий к фото
Только это не человек бензопила.. это "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы (1992)"
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 минут назад
самый актуальный костюм в этом году для..сатанистов.
https://fishki.net/go/?url=https://politikus.info/events/156742-dannye-2913-palestinskih-detey-ubityh-izrailskimi-voennymi.htmlhttps://fishki.net/go/?url=https://politikus.info/events/156742-dannye-2913-palestinskih-detey-ubityh-izrailskimi-voennymi.html
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8k
Влад 9 минут назад
накуй эту бесятину
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А я бы вдул! Причем - всем!
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490
ruslan d 37 минут назад
Хорошие
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711
thrashbox 47 минут назад
Ну есть же проверенный временем образ.
Распечатать в цвете рабочий стол Windows и повесить себе на шею.
Hello, Win!
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11k
Б.Касторский 49 минут назад
Мы забываем свои корни и свои традиции, потом дураки злятся на привнесенные традиции, которые заменяют наши (зачастую совпадающие).
Вот предположим, что у нас был праздник в ночь с 31 на 1, допустим даже, что считалось, что в этот период, когда зима сменяет осень и природа засыпает, ткань реальности истончается и духи могут проникнуть к нам. Что предки в этот день могут навестить и прочее. Но окажется, что жертвы ЕГЭ и не помнят, что название этому дню Велесова ночь. И кстати, Велес любил мечтателей и фантазёров. Может костюм не так плох? Может просто повесить на дверь ветку рябины, а дома зажечь свечу?) И вроде уже не Хеллоуин. Но что за глупости! Давайте орать на проклятых пиндосов!
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490
ruslan d Б.Касторский Полчаса назад
Да мы так-же не имеем никакого отношения к Велесовой ночи , как и к Хелловину, если уж на чистоту
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490
ruslan d Б.Касторский 16 минут назад
Да почитали , только мы-то каким боком там ? Это были даже не наши деды ...
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1k
surgy Час назад
Хотим мы этого или нет, но празднование Хэллоуин мы переняли, по крайней мере дети.
Много интересных и сложных костюмов!
Но запомнилась Белатриса Лестрейндж, видимо наиболее точной копией оригинала.
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12
ххСашинхххДаняхх Час назад
Ингалятор и солдатики лучшие костюмы)
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24k
ЦСКА Час назад
Идеальный костюм, для этого вонючего, пиндосовского шабаша!
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−1
nphne-wq2tyjhw ЦСКА 58 минут назад
Когда появился Хэллоуин, до пиндостана было ещё больше полутора тысячелетия .
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