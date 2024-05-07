20 самых ярких звёздных образов с Met Gala 2024, приковавших взгляд всего мира

Доджа не может не эпатировать. В этом году она посетила мероприятие в мокром белом платье-футболке. Несмотря на противоречивость образа, исполнительница выглядела в нём совершенно непринуждённо.

Одним из самым обсуждаемых нарядов стал образ певицы Рианны. Только один пост с ней собрал более 5 млн просмотров и 18 тысяч репостов в X.

Но есть нюанс: Рианны не было на Met Gala. Завирусившаяся фотография была сгенерирована при помощи нейросетей.