20 самых ярких звёздных образов с Met Gala 2024, приковавших взгляд всего мира

Уже более 60 лет мероприятие проходит в музее Метрополитен в Нью-Йорке. По традиции Met Gala 2024 посвящён новой выставке Института костюма. Тема мероприятия в этом году – «Спящие красавицы: пробуждение моды», а тема дресс-кода — «Сад времени».
В этом году выставка построена вокруг трёх зон – Земля, Море и Небо. Так организаторы решили отдать дань уважения природе нашей планеты. Собрали самые яркие образы знаменитостей, посетивших бал в этом году.
Пользователи сети шутят, что костюм Леви не прогрузился до конца.
Зендея примерила сразу два образа. В разгар бала актриса сменила платье по мотивам Dior SS’99 на архивный наряд 1996 года от Givenchy, добавив к нему маккуиновскую шляпу из коллекции 2007 года.
Наряд Анок Яй выполнен из кристаллов Swarovski. Закономерно образ приковал к себе немалое внимание, несмотря на то, что мало подходит к теме мероприятия.
В этом году ведущими бала стали Зендея, Дженнифер Лоуренс, Крис Хемсворт и Bad Bunny. Напомним, что годом ранее Met Gala 2023 вели Пенелопа Крус, Микаэла Коэл, Роджер Федерер и Дуа Липа. На обоих мероприятиях в качестве ведущей присутствовала и Анна Винтур. С 1995 года без неё не обходится ни один благотворительный бал Института костюма. Стоит отдать должное, без Анны Met Gala вряд ли бы стал столь популярным мероприятием.
Один из самых удачных образов мероприятия по мнению модных критиков примерила Минди Калинг. Её платье приковывало взгляды даже несмотря на его сдержанный какао-оттенок.
«Торжество одежды настолько хрупкой, что её уже нельзя примерить» — именно так тему бала описали эксперты журнала Vogue. Некоторые предметы одежды, представленные на выставке, настолько редкие и изящные, что буквально больше никогда не будут примерены кем-либо. Среди них, например, бальное платье Чарльза Фредерика Уорта 1877 года. Подобные наряды были продемонстрированы путём видеоанимации.
Зрители Met Gala ожидали увидеть создательницу одной из самых нашумевших картин прошлого года «Барби» в образе поярче. Однако, Гретта умеет удивлять не только фильмами, которые она создаёт.
Доджа не может не эпатировать. В этом году она посетила мероприятие в мокром белом платье-футболке. Несмотря на противоречивость образа, исполнительница выглядела в нём совершенно непринуждённо.
Одним из самым обсуждаемых нарядов стал образ певицы Рианны. Только один пост с ней собрал более 5 млн просмотров и 18 тысяч репостов в X.
Но есть нюанс: Рианны не было на Met Gala. Завирусившаяся фотография была сгенерирована при помощи нейросетей.
Источник:
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тьфу, в общем.