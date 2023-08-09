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Бразилец из подручных средств воссоздает образы знаменитостей

Бразилец из подручных средств воссоздает образы знаменитостей

Автор:
09 августа 2023 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   знаменитость   наряд   образ   пародия   фото   
1096
68

Все началось в 2014 году, когда 30-летний студент Жуау Паулу Аньос смотрел церемонию MTV VMA и заметил, что платье Ким Кардашьян от Balmain очень похоже на его ковер. Мужчина тут же схватил тканое изделие, надел на голову черную ткань, и первый образ был готов. Сейчас бразилец уже сам стал знаменитостью, собрав более 1 млн подписчиков в соцсети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   знаменитость   наряд   образ   пародия   фото   
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7  комментариев
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16k
Элитный тигр Час назад
Кто плюсует эту хрень? Жирному черному мужику от нечего делать в голову лезет разная ересь и он наряжается в баб, находя соответствующие барахло в ближайших мусорках - охренеть как смешно, смешнее только камеди клаб и дом 2...
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Сфинктер Андропова Минуту назад
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9k
Гомерчик 7 минут назад
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
тролинг знатный но 90% "знаменитостей" я хз кто это.
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6k
salim777 Полчаса назад
Какой трудолюбивый дурачок! Видимо живёт возле мусорки, откуда тягает материал для создания своих феерических пародий. В чём прикол, я не понимаю. Ясно, что хайпа хочется, но это юмор для одноходовых малолеток каких-то. Понял короче, пойду, сделаю что-нибудь полезное, аж настроение испортилось.
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4
Собака У Попа Час назад
Что это? Реклама сумашедшего дома?
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Fuchsia

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