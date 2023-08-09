Бразилец из подручных средств воссоздает образы знаменитостей

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Все началось в 2014 году, когда 30-летний студент Жуау Паулу Аньос смотрел церемонию MTV VMA и заметил, что платье Ким Кардашьян от Balmain очень похоже на его ковер. Мужчина тут же схватил тканое изделие, надел на голову черную ткань, и первый образ был готов. Сейчас бразилец уже сам стал знаменитостью, собрав более 1 млн подписчиков в соцсети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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