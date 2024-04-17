12 пар знаменитостей, которые примерили одинаковые образы

В мире шоу-бизнеса очень избирательно подходят к теме выбора образа для выхода в свет. Знаменитость должна выглядеть соответствующе мероприятию и всегда иметь свою изюминку. Поэтому надеть платье или костюм, в котором уже блистала другая звезды — большое испытание, ведь первым делом эти выходы начнут сравнивать, и ты не должен оказаться хуже!