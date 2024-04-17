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12 пар знаменитостей, которые примерили одинаковые образы

12 пар знаменитостей, которые примерили одинаковые образы

Автор:
17 апреля 2024 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   наряд   образ   одежда   одинаковые   платье   фото   
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Для одних знаменитостей — это случайный выбор стилиста, для других — дань уважения своим кумирам.

В мире шоу-бизнеса очень избирательно подходят к теме выбора образа для выхода в свет. Знаменитость должна выглядеть соответствующе мероприятию и всегда иметь свою изюминку. Поэтому надеть платье или костюм, в котором уже блистала другая звезды — большое испытание, ведь первым делом эти выходы начнут сравнивать, и ты не должен оказаться хуже!

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Испанская модель воссоздала образ из фильма «Красотка», и он сам за себя говорит!

Хотя образ Лили Коллинз создавался в честь Присциллы Пресли, он невероятно похож на тот, в котором предстала Элизабет Тейлор в фильме «Доктор Фауст» (1967).

Молодая модель решила повторить легендарный образ модели старшего поколения в маленьком прозрачном платье.

Для актрисы это бархатное мини-платье от Александры Рич оказалось не лучшей находкой: оно сидело настолько в обтяжку, что даже порвалось. А вот певица чувствует себя в нём совершенно свободно.

Аня на премьере романтической комедии «Эмма» (2020) блеснула драгоценностями и изящным платьем, намекнув на непревзойдённую Одри из фильма «Моя прекрасная леди» (1964). От такой красоты можно ослепнуть!

Кажется, для актрисы выбор цвета и модели платья оказался не самым удачным. А вот Рианне платье от Gucci пришлось в пору. Даже брендовые вещи подходят не каждому.

Хэллоуин 2020 года модель провела в образе актрисы из фильма «Не называй меня малышкой» (1996).

Кара примерила платье от Alexandre Vauthier на одну из премьер фильма «Валериан и город тысячи планет», но выигрышней оно смотрится на Белле.

На недавно прошедшей Недели моды во Франции модель появилась в невероятно смелом образе, самые интимные части которого были прикрыты чем-то напоминающим советские ёлочные игрушки. Певица воссоздала этот откровенный образ для Nylon magazine.

Своё 47-летие певица отметила в костюме от Balmain, которое ранее на показе надевала Кендалл. И они обе хороши!

Платье Ким хоть и не точная копия культового образа Шер с Met Gala 1974 года, но с явной отсылкой на него. На певице платье сидит изящней и выглядит воздушней, чем на американской предпринимательнице.

На одной из вечеринок в честь Хэллоуина Пэрис Хилтон предстала в образе, вдохновлённым Бритни Спирс в клипе «Toxic». В своём Инстаграме* она написала: «В честь королевы!».

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Метки: знаменитости   наряд   образ   одежда   одинаковые   платье   фото   
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1  комментарий
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Александр Шевченко Час назад
Тяжело с Одри сравниться, сильно проигрывает...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3526 постов (3357 в горячем)

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