12 пар знаменитостей, которые примерили одинаковые образы

Для одних знаменитостей — это случайный выбор стилиста, для других — дань уважения своим кумирам.
В мире шоу-бизнеса очень избирательно подходят к теме выбора образа для выхода в свет. Знаменитость должна выглядеть соответствующе мероприятию и всегда иметь свою изюминку. Поэтому надеть платье или костюм, в котором уже блистала другая звезды — большое испытание, ведь первым делом эти выходы начнут сравнивать, и ты не должен оказаться хуже!
Испанская модель воссоздала образ из фильма «Красотка», и он сам за себя говорит!
Хотя образ Лили Коллинз создавался в честь Присциллы Пресли, он невероятно похож на тот, в котором предстала Элизабет Тейлор в фильме «Доктор Фауст» (1967).
Молодая модель решила повторить легендарный образ модели старшего поколения в маленьком прозрачном платье.
Для актрисы это бархатное мини-платье от Александры Рич оказалось не лучшей находкой: оно сидело настолько в обтяжку, что даже порвалось. А вот певица чувствует себя в нём совершенно свободно.
Аня на премьере романтической комедии «Эмма» (2020) блеснула драгоценностями и изящным платьем, намекнув на непревзойдённую Одри из фильма «Моя прекрасная леди» (1964). От такой красоты можно ослепнуть!
Кажется, для актрисы выбор цвета и модели платья оказался не самым удачным. А вот Рианне платье от Gucci пришлось в пору. Даже брендовые вещи подходят не каждому.
Хэллоуин 2020 года модель провела в образе актрисы из фильма «Не называй меня малышкой» (1996).
Кара примерила платье от Alexandre Vauthier на одну из премьер фильма «Валериан и город тысячи планет», но выигрышней оно смотрится на Белле.
На недавно прошедшей Недели моды во Франции модель появилась в невероятно смелом образе, самые интимные части которого были прикрыты чем-то напоминающим советские ёлочные игрушки. Певица воссоздала этот откровенный образ для Nylon magazine.
Своё 47-летие певица отметила в костюме от Balmain, которое ранее на показе надевала Кендалл. И они обе хороши!
Платье Ким хоть и не точная копия культового образа Шер с Met Gala 1974 года, но с явной отсылкой на него. На певице платье сидит изящней и выглядит воздушней, чем на американской предпринимательнице.
На одной из вечеринок в честь Хэллоуина Пэрис Хилтон предстала в образе, вдохновлённым Бритни Спирс в клипе «Toxic». В своём Инстаграме* она написала: «В честь королевы!».
Источник:
- Ох, уж эта недолговечная мода!
- 17 неоднозначных нарядов, в которых предстали знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля
- 19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022»
- Американка показала, как выглядели бы герои, одевайся они в современном мире
- 20 самых интересных звёздных образов бала Met Gala 2023, посвященного памяти Карла Лагерфельда