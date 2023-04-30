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"Ой, машина полетела": торнадо во Флориде поднял в воздух авто

"Ой, машина полетела": торнадо во Флориде поднял в воздух авто

Автор:
30 апреля 2023 19:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   Южная Флорида   авто   видео   разрушения   смерч   торнадо   
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Очевидцы записали на видео полёт чьей-то машины и искренне порадовались, что сами уцелели в том замесе.

Сегодня, 30 апреля по Южной Флориде прошёл разрушительное торнадо. Ураганный ветер вырывал с корнем деревья и подбрасывал в воздух машины. Очевидцы делятся видео с демонстрацией сокрушительной силы стихии. На этом ролике запечатлен момент, когда смерч прошел через авто, которая ехало через город Палм-Бич-Гарденс.


Машину подбросило в воздух и дважды перевернуло, прежде чем она отлетела обратно на тротуар. Смерч вызвал массовое ДТП, устроив мешанину из автомобилей.


Известно, что из-за сильных порывов ветра в районах, где наблюдали торнадо, массовые перебои с электричеством, а метеорологи предупреждают, что завтра, в воскресенье, возможные повторные стихийные катаклизмы.



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Метки: США   Южная Флорида   авто   видео   разрушения   смерч   торнадо   
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6  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
И все равно Флорида - шикарнейший штат. Майами и Орландо шумноваты, а вот Тампа или Джексонвилль, самое то.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
Санкции пусть наложат на торнадЫ...ДБ.
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
как фанера над Парижем полетал малёхо)
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
О, май гад!
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