"Ой, машина полетела": торнадо во Флориде поднял в воздух авто

Очевидцы записали на видео полёт чьей-то машины и искренне порадовались, что сами уцелели в том замесе.
Сегодня, 30 апреля по Южной Флориде прошёл разрушительное торнадо. Ураганный ветер вырывал с корнем деревья и подбрасывал в воздух машины. Очевидцы делятся видео с демонстрацией сокрушительной силы стихии. На этом ролике запечатлен момент, когда смерч прошел через авто, которая ехало через город Палм-Бич-Гарденс.
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Машину подбросило в воздух и дважды перевернуло, прежде чем она отлетела обратно на тротуар. Смерч вызвал массовое ДТП, устроив мешанину из автомобилей.
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Известно, что из-за сильных порывов ветра в районах, где наблюдали торнадо, массовые перебои с электричеством, а метеорологи предупреждают, что завтра, в воскресенье, возможные повторные стихийные катаклизмы.
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