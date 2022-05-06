Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

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В 2022 году уже было зарегистрировано 472 торнадо. Жители некоторых штатов США, например, Канзаса, уже привыкли иметь с ними дело. Но недавно в пригороде Уичито прошёл мощный торнадо, который запомнится местным жителям надолго.
В городе Андовер, штат Канзас, США, недавно прошёлся мощный торнадо. По данным метеоролога Рида Тиммера, атмосферный вихрь бушевал в течение 21 минуты, и преодолел почти 21 километр, снося разные объекты на своем пути, в том числе дома и машины. Всего в результате торнадо повреждены от 50 до 100 строений, около 20 тысяч домов остались без света. Информации о погибших пока нет.
Скорость ветра при торнадо достигала почти 265 километров в час. Хотя выглядит это впечатляюще, обрушившиеся крыши, перевернутые автомобили и вырванные с корнем деревья, сотни пострадавших жителей - это лишь некоторые из последствий этого буйства стихии. Некоторые волонтёры уже начали сборы средств для поддержки семей и организаций, которые пострадали во время торнадо - чтобы помочь покрыть расходы на временное жилье, уборку и покупку предметов первой необходимости.
Вид на торнадо с дрона
Последствия торнадо в Андовере
Источник: — переведено специально для fishki.net
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