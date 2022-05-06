Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

В городе Андовер, штат Канзас, США, недавно прошёлся мощный торнадо. По данным метеоролога Рида Тиммера, атмосферный вихрь бушевал в течение 21 минуты, и преодолел почти 21 километр, снося разные объекты на своем пути, в том числе дома и машины. Всего в результате торнадо повреждены от 50 до 100 строений, около 20 тысяч домов остались без света. Информации о погибших пока нет.