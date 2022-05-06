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Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

Автор:
06 мая 2022 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   атмосфера   видео   смерч   стихийные природные явления   стихия   торнадо   фото   явления   
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В 2022 году уже было зарегистрировано 472 торнадо. Жители некоторых штатов США, например, Канзаса, уже привыкли иметь с ними дело. Но недавно в пригороде Уичито прошёл мощный торнадо, который запомнится местным жителям надолго.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   атмосфера   видео   смерч   стихийные природные явления   стихия   торнадо   фото   явления   
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8  комментариев
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2k
cnob7 3 часа назад
у них там дома из говна и палок
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Михаил Минуту назад
Виноват. 146%

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4
Евгений Бобр 3 часа назад
Дома надо строить из кирпича, клоуны епт))
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14
300n 3 часа назад
До лампочки, что в США. Неужели в РФ ничего интересного нет?
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218
Павел Кузнецов 4 часа назад
[мат] там, целые дома поднимал за секунды в воздух... Они там что, из картона и палок?!
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2k
Александр 4 часа назад
Домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа разлетелись по окрестностям, а вот если был бы домик Наф-Нафа из камней, да повреждения крыши были бы, но стены выстояли бы.
Зачем строить здания устойчивые к торнадо, если страховка всё покроет?!
В сейсмических районах почему то строят с учётом специфики местности, а тут одноразовые домики разлетелись ...
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