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Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай

Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай

Автор:
29 апреля 2023 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Большая панда   Китай   США   видео   жестокое обращение с животными   панды   
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Животное, символизирующее дружбу между странами, находилось в критическом состоянии.

Панда прожила в США 20 лет, но в последнее время из зоопарка Мемфиса стали приходить тревожные вести. За Я Я недостаточно ухаживали и старушка подхватила кожное заболевание. А так как большие панды - это неофициальный символ Китая, то такое халатное отношение к животному очень возмутило китайский сегмент интернета.

Дело в том, что в США было передано две панды. Партнер Я Я, большая панда Ле Ле умер в феврале 2023 года от истощения из-за некачественной еды и халатного отношения сотрудников зоопарка. Вскрытие показало, что смерть Ле Ле, вероятно, была вызвана болезнью сердца , зоопарк Мемфиса тут же выкатил опровержение обвинения в жестоком обращении.

С Я Я ситуация обстояла столь же плачевная. Панда подхватила кожное заболевание еще в 2006 году и до сих пор от него страдает, все попытки местных ветеринаров вылечить животное не увенчались успехом. На Weibo тема @孟菲斯的丫丫乐乐(«Я Я и Ле Ле из Мемфиса»), насчитывающая более 119 000 постов, была просмотрена 1,7 миллиарда раз. А 136 000 подписчиков этой темы тщательно просматривали кадры прямой трансляции Мемфисского зоопарка. Когда пользователи уже потеряли всякую надежду на спасение панды, группа китайских экспертов прилетела в США и провела осмотр животного, после чего было принято решение забрать несчастную панду на родину.


Я Я была доставлена спецрейсом в шанхайский аэропорт Пудун, и помещена в карантин на месяц. После лечения Я Я будет отправлена в Пекинский зоопарк. По меркам панд Я Я еще не очень старая, представители этого вида в неволе при хорошем уходе живут более 30 лет, в дикой природе панды редко переваливают отметку в 20 лет.

Самая старая панда Басы дожила аж до 37 лет и стала прообразом талисмана первых Азиатских игр 1990 года.

Надеемся китайским ветеринарам удастся вылечить Я Я, и она еще долго будет радовать своих фанатов.

Но, судя по всему, история с китайскими пандами в США еще далека от своего завершения. Дело в том, что в стране находится еще одна панда Тиан Тиан. Она в настоящее время проживает в Вашингтоне, округ Колумбия. Специалисты обеспокоены, что панда может пойти по стопам Ле Ле после того, как посетители зоопарка сняли Тиан Тиан с рвотой и диареей, а также запечатлели животного проблемы с прямой кишкой.


Судя по всему "дипломатия панд" подходит к концу.




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Метки: Большая панда   Китай   США   видео   жестокое обращение с животными   панды   
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7  комментариев
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74k
Viktor 59 минут назад
Пиндосы каво хош доведут до такого состояния!
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2k
kleyman 13 минут назад
Китайская мудрость. Хочешь с милой улыбкой подкинуть геморрой в зоопарк, "подари" им панду. Уверен сотрудники делали все по инструкции. Просто в отличии от китая, в сша нет нужды бояться за свою жизнь, если с этим тупым созданием что-то случится. Поэтому и не носились вокруг панд целыми сутками.
Походу сама природа хочет чтобы это недоразумение вымерло. Даже в спокойных и безопасных условиях, на нормальных харчах блюют, дрищут и чешутся.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
вот бы и мы за нашими исчезающими видами следили как Китайцы за пандами.
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11k
Артем 49 минут назад
Да как так то! Всем же известно, что СШП - это рай на земле! Там все ходят и улыбаются. Там да же бомжи получают больше чем простой Ваня из Сибири (только Ваня в Сибири живет в собственной квартире, есть дом за городом, две машины на семью, а не спит на улице) И вообще!
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266
Dsident Час назад
Ну как так можно-то с животными.. Конечно, забрать на родину, форменное издевательство
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Dsident kca-opa Час назад
Это да, это известный факт, я и говорю, забрать на родину
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