Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай

Панда прожила в США 20 лет, но в последнее время из зоопарка Мемфиса стали приходить тревожные вести. За Я Я недостаточно ухаживали и старушка подхватила кожное заболевание. А так как большие панды - это неофициальный символ Китая, то такое халатное отношение к животному очень возмутило китайский сегмент интернета.

Дело в том, что в США было передано две панды. Партнер Я Я, большая панда Ле Ле умер в феврале 2023 года от истощения из-за некачественной еды и халатного отношения сотрудников зоопарка. Вскрытие показало, что смерть Ле Ле, вероятно, была вызвана болезнью сердца , зоопарк Мемфиса тут же выкатил опровержение обвинения в жестоком обращении.