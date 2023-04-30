15 землетрясений за последние сутки: Камчатку продолжает лихорадить

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Ученые из Камчатского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали чрезмерную подземную активность в районе вулкана Шивелуч.
Все подземные толчки произошли в районе 80-90 км от поселка Усть-Камчатск, в котором проживает 3,3 тыс. человек. Очаг землетрясения находится на глубине 3,9 км.
Максимальная сила подземных толчков была 4,2. Местные жители в МЧС не обращались, также нет данных о разрушениях и пострадавших.
В районе самого вулкана ученые сейчас отмечают непрерывное спазматическое вулканическое дрожание до 7.40 мкм/сек.
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