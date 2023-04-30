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15 землетрясений за последние сутки: Камчатку продолжает лихорадить

15 землетрясений за последние сутки: Камчатку продолжает лихорадить

Автор:
30 апреля 2023 11:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   Усть-Камчатск   вулканы   землетресение   природа   шивелуч   
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Ученые из Камчатского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали чрезмерную подземную активность в районе вулкана Шивелуч.

Все подземные толчки произошли в районе 80-90 км от поселка Усть-Камчатск, в котором проживает 3,3 тыс. человек. Очаг землетрясения находится на глубине 3,9 км.

Максимальная сила подземных толчков была 4,2. Местные жители в МЧС не обращались, также нет данных о разрушениях и пострадавших.



В районе самого вулкана ученые сейчас отмечают непрерывное спазматическое вулканическое дрожание до 7.40 мкм/сек.

Источник:

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Метки: Камчатка   Усть-Камчатск   вулканы   землетресение   природа   шивелуч   
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2  комментария
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12k
Shtoppi Полчаса назад
похоже кольцо пробуждается
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−12
кошка бобик Час назад
пусть хоть весь мир треснет там никого нет...
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