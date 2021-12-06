Кислотное озеро Камчатки

На территории Камчатки расположено одно из удивительных достопримечательностей этого края — кислотное озеро. Оно заполняет собой углубление местного действующего вулкана под названием Малый Семячик. Для того чтобы увидеть этот необычный водоём, необходимо соблюдать технику безопасности, а именно надевать перед походом на озеро плотные маски с фильтрами или даже противогазы. Для чего же существуют такие меры предосторожности?

Появление кислотного озера

Данное озеро появилось в 1952 году, когда случилось неожиданное извержение вулкана Малый Семячик. Этот вулкан всё ещё имеет статус действующего, и, по прогнозам сейсмологов, может снова проявить свою активность в ближайшие десятки лет.

Располагается это место в небольшом горном хребте рядом с Петропавловском-Камчатским. В северной, юго-западной и центральной территории этого хребта находятся ещё три вулкана — Палео-Семячик, Мезо-Семячик и Кайно-Семячик. Именно в последнем вулкане и находится кратер Троицкого, который заполнен ярко-бирюзовым кислотным озером.