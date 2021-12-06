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Кислотное озеро Камчатки

Кислотное озеро Камчатки (3 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кислотное озеро   интересно   камчатка   природа   факты   фото   
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Почему рядом с ним нужно ходить в противогазе?

На территории Камчатки расположено одно из удивительных достопримечательностей этого края — кислотное озеро. Оно заполняет собой углубление местного действующего вулкана под названием Малый Семячик. Для того чтобы увидеть этот необычный водоём, необходимо соблюдать технику безопасности, а именно надевать перед походом на озеро плотные маски с фильтрами или даже противогазы. Для чего же существуют такие меры предосторожности?


Появление кислотного озера

Данное озеро появилось в 1952 году, когда случилось неожиданное извержение вулкана Малый Семячик. Этот вулкан всё ещё имеет статус действующего, и, по прогнозам сейсмологов, может снова проявить свою активность в ближайшие десятки лет.

Располагается это место в небольшом горном хребте рядом с Петропавловском-Камчатским. В северной, юго-западной и центральной территории этого хребта находятся ещё три вулкана — Палео-Семячик, Мезо-Семячик и Кайно-Семячик. Именно в последнем вулкане и находится кратер Троицкого, который заполнен ярко-бирюзовым кислотным озером.

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В чью честь назван кратер?

Назван этот кратер в честь Владилена Алексеевича Троицкого, советского исследователя Арктики и инженера-гидрографа, который довольно длительное время посвятил изучению и исследованию хребта.

Примечательно, что, согласно мнению ученых, этот кратер появился задолго до экспедиций Троицкого, ещё четыре столетия назад. По форме он напоминает воронку, диаметр которой достигает почти 700 метров. Постепенно в течение веков в этой воронке начала скапливаться вода, которая в итоге и образовала известное кислотное озеро. Водоём, кстати, сейчас тоже назван в честь советского арктического исследователя.


Особенности химического состава озера

Большое количество туристов слетается и съезжается к кислотному озеру из-за его необычного окраса. Ярко-голубой цвет озера объясняется необычным химическим составом воды, которая представляет их себя смесь нескольких видов кислот — соляной, серной и плавиковой. Помимо этого в самой воде озера плавают частицы серы, которые и придают воде такой матовый бирюзовый оттенок.

Однако этот эффектный яркий цвет озера поражает туристов лишь издалека. Если к озеру подойти ближе — чего, к слову, делать не советуют — то человеческий глаз заметит, что озеро просто-напросто мутное.


Концентрация вредных веществ

Содержания различных видов кислот в озере настолько большое, что при сборе воды для анализов части надувной лодки, сделанные из алюминия, растворились. Поэтому ни о каком купании в озере и речи быть не может. Даже малое количество воды из камчатского водоёма может прожечь не только одежду, но и человеческую кожу, оставив сильный химический ожог.

Пары, поднимающиеся с поверхности кислотного озера, также очень токсичны и вредны для человеческого организма. Именно по этой причине следует носить с собой специальные маски с фильтрами или даже противогазы, чтобы не получить химическое отравление.

К счастью, добраться до такой необычной достопримечательности можно только пешим ходом, то есть в специализированных туристических группах. Руководители таких экспедиций обязательно информируют желающих о необходимых средствах защиты и мерах предосторожности.



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Метки: Кислотное озеро   интересно   камчатка   природа   факты   фото   
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