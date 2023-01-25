10 самых красивых вулканов России

Вместе с Шивелучем в ноябре 2022 проснулся и его сосед, самый высокий вулкан России и Евразии (4850 м) - Ключевская сопка. Он тоже считается активным: за 270 лет наблюдений извергался 50 раз, выбрасывая пепел в воздух на высоту до 5 км. Как правило, его извержения длятся от нескольких недель до года.

Ключевская сопка считается довольно молодым вулканом, ему всего около 7000 лет. Это одна из главных достопримечательностей Камчатки, которая привлекает туристов несмотря на очевидную небезопасность ее посещения. Выглядит Ключевская сопка как на картинке: правильный конус с куполами и кратерами.

3. Толбачик, Камчатка