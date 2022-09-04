Почему на Камчатке живут самые общительные в мире медведи

Однажды медведь утащил у людей камеру в озеро, чем весьма их расстроил. И после этого им пришла в голову идея дать медведям возможность снимать самим, раз им так нравится техника. «Мы обратились в компанию GoPro, и они прислали нам 10 экшен-камер с палками для селфи, - рассказывает фотограф. - Медведи стали их брать, носить с собой, снимая себя и других». Назад удалось вернуть не все.

«Оказалось, снимать они могут, но горизонт не умеют выравнивать. Все либо вверх ногами, либо боком. А так они замечательные операторы видео, снимали такие кадры, какие никак не сделать человеку».

Блондинки среди медведей