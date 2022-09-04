Почему на Камчатке живут самые общительные в мире медведи

А вы знали, почему никогда нельзя кормить диких медведей? Единожды попробовав человеческую еду, они становятся одержимы ею.
Игорь Шпиленок - один из самых известных в мире фотографов дикой природы. Почти всю свою жизнь он провел в лесу. Еще в 1980-х, когда ему не было и 30, он стал основателем заповедника «Брянский лес». Тогда же он увлекся фотографированием животных. Недавно он поделился историями о лисах, а теперь порадует поклонников медведей.
Темная душа леса
На первый взгляд кажется, что медведи менее эмоциональны, чем другие животные. Это не манулы с их недовольным взглядом и не хитрющие лисы, ищущие, что бы эдакое еще стащить у человека. «Медведь - это темная душа леса, - цитирует Игорь Шпиленок советского писателя Николая Сладкова. - У них не развиты лицевые мышцы, и они не могут улыбаться, как собаки. Когда ты подходишь к медведю, то ты смотришь ему не в лицо, а на уши и на его позу. Они могут быть разными, например, поза покорности появляется, когда подходит доминант, и все, кто поменьше, садятся в эту позу. У собаки бывает похожее поведение, когда хозяин на нее накричит».
У медведей вообще жесткая иерархия, где очень много определяется размерами, говорит фотограф. «Человек не всегда может поразить его размером. Но может и обмануть».
«Когда я работаю с медведями, то под просторную куртку надеваю спасательный жилет. Иногда кладу в пустой рюкзак свернутую туристическую пенку. Все медведи в округе разбегаются, думая, что это такой мышечный горб. Им даже в голову не приходит проверить, настоящий он или нет».
«Еще многое значит уверенность в себе. Идет на тебя и смотрит - уступишь или нет. В реальной жизни более мелкий зверь уступает крупному, но можно брать наглостью, особенно проявить какие-то неожиданные приемы. Например, резко распахнуть куртку, то есть на глазах у медведя резко увеличиться в размерах. Это их всегда удивляет - бывает, даже случается медвежья болезнь», - говорит Игорь.
Зачем медведю камера?
Однажды медведь утащил у людей камеру в озеро, чем весьма их расстроил. И после этого им пришла в голову идея дать медведям возможность снимать самим, раз им так нравится техника. «Мы обратились в компанию GoPro, и они прислали нам 10 экшен-камер с палками для селфи, - рассказывает фотограф. - Медведи стали их брать, носить с собой, снимая себя и других». Назад удалось вернуть не все.
«Оказалось, снимать они могут, но горизонт не умеют выравнивать. Все либо вверх ногами, либо боком. А так они замечательные операторы видео, снимали такие кадры, какие никак не сделать человеку».
Блондинки среди медведей
Бурый медведь только называется бурым, а у него цвет может быть от светло-соломенного до темно-коричневого. Иногда думаешь, что медведь светлый, а он просто выгорел на солнце.
«Выходят медведи на апрельское солнце на Камчатке - там всюду снег, и они ходят по этому снегу, а глаза слезятся от солнечного ожога, все время щурятся. Человек-то солнечные очки наденет, а у медведей нет такой возможности. И глаза портятся, и шерсть выгорает. А потом линяют, и становятся опять темными. А вы так походите! У меня самого за лето пять рубашек выгорело».
Самые счастливые медведи
Почему Камчатка так заманчива для медвежьих фотографов? Здесь большие заповедники, где их никто не гоняет, ни браконьеры, ни охотники. А еще есть круглый год доступ к еде - бывает, что они даже не впадают в зимнюю спячку.
«На Камчатке живут самые счастливые в мире медведи! - рассказывает Игорь Шпиленок. - Корма обильные, есть и орехи, и ягоды, и лосось. Медведи не тратят много времени на свои базовые нужды, у них остается время на общение. Самые социальные и самые игривые медведи здесь - даже взрослые».
«В мире самая высокая плотность медведей - это Южно-Камчатский заказник, в центре которого Курильское озеро. Там их где-то две тысячи на относительно небольшой площади. Но там другой феномен - многие из этих медведей научились жить рядом с людьми, и они их совершенно не боятся, как в других местах. Поэтому за ними удобно там наблюдать». Но и им за людьми тоже.
Пожалуйста, не кормите медведей!
В заповеднике других способов передвижения пешком, кроме как по медвежьим тропам, нет. И самое безопасное для людей - ходить группами и громко разговаривать, петь песни. «Если медведь подходит, надо встать всем вместе, взяться за руки, шуметь, чтобы он понимал, что это один большой организм».
Главное, чтобы медведь не понял, что у человека есть еда, потому что попробовав ее, он будет искать подобное в дальнейшем. В Кроноцком заповеднике на Камчатке даже крошки, которые остаются после обеда туристов, нужно или сжечь, или выбросить в воду. Вся еда должна храниться в отдалении от лагеря. «Человеческая калорийная пища для них нестерпимо привлекательна. У них может зрение и не очень, но обоняние отличное. Чувствуют пищу, которая даже в консервной банке».
«Сейчас многие преступно кормят медведей с машины. Человек чувствует себя в безопасности в машине, а медведь в поисках еды потом бросается и на пешую группу. И судьба таких медведей всегда плохая - их отстреливают. Поэтому если кому-то в голову пришла мысль покормить медведя, он должен понимать, что он его убивает».
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АНТИФИШКИ
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