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30 главных достопримечательностей Камчатки

30 главных достопримечательностей Камчатки (25 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:20
Сообщество : Путешествия
Метки: камчатка   красота   отдых   отпуск   природа   путешествие   фото   
353
25

Камчатка у туристов прежде всего ассоциируется с природными особенностями. В этом направлении у края огромное разнообразие: водопады, сопки, вулканы, парки, горячие источники и многое другое. Они разбросаны по всему региону, так что осмотреть всё за одну поездку будет непросто.

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Метки: камчатка   красота   отдых   отпуск   природа   путешествие   фото   
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3  комментария
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881
Victor Час назад
кратенько, я думаю по каждой из представленных достопримечательности можно отдельную статью с большим кол-м фоток, ну кроме последней :)
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4k
tamin 45 минут назад
Эх, осталось найти денег...там везде нужны вездеход или вертолёты. Эх
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8k
Павел Час назад
Есть там еще кое что...
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