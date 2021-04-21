30 главных достопримечательностей Камчатки

Памятник «Здесь начинается Россия»

Открыт в 2011 году. Установлен на выезде из аэропорта. Памятник представляет собой постамент из натурального камня с соответствующей надписью с одной стороны, и с наименованием города с другой. На возвышающейся площадке стоит медведица с рыбой в пасти, за ней идёт медвежонок. Звери изготовлены с соблюдением пропорций и реальных размеров. Всё это на фоне панорамного вида.