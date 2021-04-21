30 главных достопримечательностей Камчатки

Камчатка у туристов прежде всего ассоциируется с природными особенностями. В этом направлении у края огромное разнообразие: водопады, сопки, вулканы, парки, горячие источники и многое другое. Они разбросаны по всему региону, так что осмотреть всё за одну поездку будет непросто.
Кроноцкий заповедник
Основан в 1934 году. Площадь превышает миллион гектаров. Приемник Соболиного заповедника. Находится в восточной части Камчатки. Основные объекты: вулканы, включая Кроноцкая Сопку, Долина гейзеров, водопады, термальные озёра. Леса каменной берёзы покрывают большую часть территории. Около Кроноцкого озера растительность меняется: лиственница, ели, японская берёза. У рек произрастают тополь, ольха, липы. Фауна: медведи, лоси, соболи, киты и прочие.
Долина Гейзеров
Часть Кроноцкого заповедника. Гейзерное поле – единственное в Евразии. На территории в 6 квадратных километров находятся грязевые вулканы, гейзеры, озёра, термальные источники, реки, водопады. Оползни и сели – обычный процесс в долине, влияющий на микроклимат и количество новообразований, число которых ежегодно растёт. Доступ туристов ограничен. Проводятся вертолётные экскурсии.
Командорские острова
Заповедник основан в 1993 году. Занимает примерно 3,5 миллиона гектаров. Состоит из 4 больших и порядка 60 мелких островов. Флора представлена 400 видами растений. Фауна: 25 видов – млекопитающие, 170 – птицы, 250 – рыбы. Гусь-белошей, калан, кречет и другие занесены в Красную книгу. Историческая достопримечательность – могила мореплавателя Беринга рядом со стоянкой его экспедиции середины XVIII века.
Ключевская сопка
Действующий слоистый вулкан. Находится на востоке Камчатки. Принадлежит к горной системе Восточный хребет. Кратер в диаметре – 2210 метров, его глубина – 340 метров. Наивысшая точка – больше 4,8 тысяч метров от основания. У подножья работает вулканологическая станция. Последнее извержение датировано 2017 годом. Один из самых активных вулканов в России. Самая высокая сопка за пределами Кавказа.
Вулкан Малый Семячик
Находится на востоке полуострова. Относится к Восточному хребту. Слоистый вулкан дремлет на протяжении более чем 60 лет. Кратер овальный, в диаметре – примерно 800 метров, его глубина – 300 метров. Наивысшая точка – 1560 метров от основания. Вулканическое озеро Малого Семячика названо Зелёным. Причина – окраска воды соответствующего цвета. Кислотность воды – одна из самых высоких в мире.
Авачинская бухта
Открыта в 1729 году. Часть акватории одноименного залива Тихого океана. Находится на юго-востоке Камчатки, на её берегу стоит город Петропавловск-Камчатский. Не замерзает в течение года. Главный порт полуострова. Обслуживаются как промысловые, так и грузовые суда. Общая площадь – 215 квадратных километров, средняя глубина – около 9 метров. Может принять любой существующий корабль мира.
Скалы Три Брата
Располагаются на самом входе в Авачинскую бухту на юго-востоке полуострова в трёхстах метрах от берега. Представляют собой три скалистых столба, выступающих из воды. Рядом сильные течения и каньон на глубине 13 метров с пещерой. Известны с XVIII века. Легенда гласит, что это три брата-защитника выполнили свой долг перед бухтой – уберегли от большой волны, а потом окаменели. Символ Петропавловска-Камчатского.
Толбачик
Вулканический массив, относящийся к Ключевской группе вулканов. Находится на востоке полуострова. Относится к щитовому типу по форме. В состав массива входят Острый и Плоский Толбачики. Диаметр кратера – примерно 3 тысячи метров. Наивысшая точка – 3682 метров. Последнее извержение произошло в 2012 году. Вершина потухшего вулкана развалена. На поверхности видны трещины, рядом расположен ледник.
Мертвый лес
Находится в непосредственной близости от Толбачика и образовался после большого извержения этого вулкана в середине 70-х годов прошлого века. Лава и выбросы горных пород превратили территорию в выжженную пустыню. Примерная площадь леса – 40 квадратных километров. Слой пепла и шлака до сих пор перемешан с почвой. Стволы деревьев остались стоять безжизненными и чёрными. Сейчас встречаются редкие и маленькие островки зелени.
Курильское озеро
Находится в южной части полуострова. Относится к территории заказника. Первое упоминание – 1740 год. Площадь – 77 квадратных километров, средняя глубина примерно 195 метров. Впадает несколько рек, вытекает одна – Озёрная. Уровень воды колеблется в зависимости от сезона. Есть небольшие острова. Сюда на нерест приходит нерка. В округе водится бурый медведь: поголовье у берегов порядка двухсот особей.
Голубые озера
Система озёр, расположенная на юго-востоке Камчатки. Относятся к природному парку. Три озера находятся в непосредственной близости друг от друга и связаны ручейками, окружены сопками. Название произошло из-за цвета воды во время таяния снега: уровень поднимается и лёд, оказавшийся затопленным, отражает свет особым образом. По берегам произрастают, как крупные деревья, вроде кедра, так и мелкие кустарники голубики, камнеломки и так далее.
Кальдера вулкана Узон
Расположена на территории Кроноцкого заповедника в восточной части полуострова. Наивысшая точка – 1617 метров. Площадь кальдеры – 100 километров квадратных. Одна из воронок стала местом образования озера Дальнего. Есть и другие озёра. Те, что в западной части преимущественно заболочены. Насчитывается порядка ста минеральных источников. Некоторые водоросли и бактерии, обнаруженные здесь, привыкли жить в кипящих жидкостях.
Авачинская сопка
Находится в южной части Восточного хребта. Действующий вулкан, наивысшая точка – 2741 метр. Вершина в форме конуса, он покрыт слоями лавы и шлака. Диаметр кратера – 400 метров. На его поверхности много трещин и отверстий. Последний раз проявлял активность в начале 90-х годов прошлого века. У подножья работает исследовательская станция. На склонах произрастают каменная берёза и кедровый стланик.
Карымская сопка
Относится к Восточному хребту. Действующий вулкан, наивысшая точка – 1468 метров. Вершина выглядит, как усечённый конус. Образовался в котловине древнего вулкана из лавы, пепла и других компонентов. Газы выделяются на постоянной основе. Активный вулкан, последнее извержение произошло в 2014 году. Пепел разлетается на расстояние в несколько сотен метров. Карымская сопка по цепной реакции будит и соседние вулканы.
Мутновская сопка
Находится в южной части полуострова. Действующий вулкан, наивысшая точка – 2322 метра. Последнее извержение датировано 2000 годом. При этом из щелей и отверстий периодически выходят газы и дым. Поблизости расположены горячие минеральные источники, получившие название «малая долина гейзеров». В 2018 году в воронке было обнаружено озеро, что не типично для таких вулканов.
Природный парк «Налычево»
Основан в 1995 году, находится в долине одноименной реки. Площадь – 287 тысяч гектаров. Вокруг несколько больших вулканов. Особенности и примечательные места: минеральные источники, как горячие, так и холодные, обладающие лечебными свойствами, уникальная флора и фауна – часть видов занесена в Красную книгу, музей природы, памятник автомату Калашникова, центр экологического просвещения.
Ключевский природный парк
Находится на востоке полуострова. Относится к территории лесного фонда. На его территории более десятка вулканов, обладающих разными типами происхождения. Одноимённый вулкан – самый активный в мире. Его высота непостоянна из-за застывающей лавы. Каждая из сторон возвышающегося над местностью парка имеет особенности. Растительность преобладает невысокая. Фауна малочисленна.
Природный парк «Быстринский»
Охраняется ЮНЕСКО. Природные особенности: более десятка вулканов, самый высокий – Ичинский, горные реки, по которым организуются сплавы, луга – идеальные места для конных прогулок, уникальная экосистема с разнообразной флорой и фауной. Открыт музей истории народов Камчатки. Проводятся необычные праздники и мероприятия, вроде гонок на собачьих упряжках или Дня оленевода.
Южно-Камчатский природный парк
Располагается на землях лесного фонда вдоль тихоокеанского побережья. Полное отсутствие дорог и хозяйственной деятельности, практически закрыт доступ для наземного транспорта. Речная сеть извилиста и обширна. Место нереста нескольких подвидов лососевых рыб. Леса разнообразны по типу растительности. Рельеф сложный и местами труднопроходимый. Минимальное влияние человека позволило расплодиться представителям фауны, в том числе медведям.
Малкинские горячие источники
Располагаются на юге полуострова. Относятся к долине реки Ключевки, бьют из почвы и наполняют природные ванны. В них купаются, как местные, так и приезжие. Температура разнится и непостоянна. Зафиксированный максимум воды в источниках +84 °С. Минеральный состав у каждого источника отличен от соседнего. Рядом работает завод, выпускающий воду в бутылках, а также санаторий. Туристы разбивают палаточный городок неподалёку.
Ходуткинские горячие источники
Находятся на юге Камчатки, на левом берегу долины реки Правая Ходутка. Количество источников – около двадцати. Используются для оздоровительных и профилактических процедур. Минеральный состав почти во всех одинаков, но есть некоторые отклонения по насыщенности. Максимальная температура воды +88 °С. Площадь охраняемой зоны 6 гектаров. Являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО.
Паратунка
Село, расположенное на юго-востоке полуострова. Находится в верховьях одноименной реки. Курортным его делает наличие термальных минеральных источников. Хотя погода здесь даже летом невысока, сопки укрывают территорию от ветров, и прохлада ощущается не так сильно. Поблизости построен большой санаторий «Паратунка». Работают туристические базы отдыха, гостиницы и лечебницы.
Вилючинский водопад
Находится в южной части полуострова на склоне одноименного вулкана. Высота – 40 метров. Образовался из-за таяния ледника. Автодорога проходит поблизости, но часть пути до природной достопримечательности придётся преодолеть пешком. Лес вокруг местами густой, но невысокий. Ландшафт корректируется в зависимости от сезона: сходят сели и размывают часть песка. Зимой полностью замерзает.
Урочище Аквариум
Располагается на реке Левая Авача. Название получено во многом из-за особенностей местности: тектонический разлом и обрамление водоёма в совокупности с чистой водой выглядят издали, как аквариум. На урочище открывается отличный вид, как со смотровой площадки, с тридцатиметровой скалы. Многочисленные туристы протоптали дорожки, поэтому ориентироваться на месте нетрудно.
Халактырский пляж
Находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Вода не прогревается выше +15 °С. Малопригоден для купания. Летом некоторые здесь загорают. Встречают любители виндсёрфинга, за исключением температуры условия для этого спорта идеальные. Хотя приезжих много, сопутствующие туризму услуги неразвиты: нет магазинов, аренды плавательных средств передвижения, развлечений и аттракционов.
Быстринский этнографический музей
Основан в 1980, стал принимать посетителей на постоянной основе в 1982 году. Комплекс построен в стиле русского зодчества XVII-XVIII веков. Общую картину дополняют строения, связанные с коренными народами Камчатки. Экспозиция музея состоит из оригинальных вещей аборигенов, диорам и сцен, воспроизводящих быт коряков. Особенно широко представлены предметы творчества из меха, дерева, кости
Музей вулканов «Вулканариум»
Открыт с 2017 года. Находится в Петропавловске-Камчатском, частный музей. Во время визита туристов погружают в атмосферу полуострова на разных этапах его развития. Много говорится о коренных народах. Основная же экспозиция посвящена многочисленным вулканам региона. Коллекцию составляют модели лавовых потоков, образцы горных пород, фотоматериалы по теме, съёмки, как общие планы, так и в непосредственной близости от извержений.
Памятник «Здесь начинается Россия»
Открыт в 2011 году. Установлен на выезде из аэропорта. Памятник представляет собой постамент из натурального камня с соответствующей надписью с одной стороны, и с наименованием города с другой. На возвышающейся площадке стоит медведица с рыбой в пасти, за ней идёт медвежонок. Звери изготовлены с соблюдением пропорций и реальных размеров. Всё это на фоне панорамного вида.
Источник:
- Полюбить Карелию: 28 интересных мест
- Где дешевый отдых на море в России?
- Где лучше отдыхать в Турции
- Куда съездить из Питера на день: 10 любимых мест
- Самый дешевый отдых в Крыму
Понравилось23