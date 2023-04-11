"Должно светить солнце, но его нет": Камчатку накрыло слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч

Из-за пеплопада нарушено электроснабжение в ряде посёлков. В частности, нет электричества в с. Майское и п. Козыревск. Власти Камчатки приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска. Отменены рейсовые сообщения, а машины будут разворачивать назад.

В Усть-Камчатский район выдвинулась группа спасателей, которые привезут одноразовые маски жителям Ключей и других мест, оказавшихся под пеплопадом. Спасатели также окажут необходимую помощь пострадавшим и будут постоянно мониторить ситуацию на дорогах, ведущих в районы, засыпанные пеплом.