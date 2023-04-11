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"Должно светить солнце, но его нет": Камчатку накрыло слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч

"Должно светить солнце, но его нет": Камчатку накрыло слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч

Автор:
11 апреля 2023 08:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   видео   извержение вулкана   пеплопад   поселок Ключи   сейсмоактивность   фото   шивелуч   
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Сегодня, 11 апреля, около шести часов утра на Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло тучей пепла. Жители региона делятся фото и видео происходящего.

Перед извержением вулкана посёлок Ключи погрузился в темноту и раздался мощный гул.


Учёные за два месяца наблюдали рост купола вулкана и ждали его извержения, однако для местных жителей оно оказалось неожиданным.


После извержения начался пеплопад. Все окрестности засыпало пеплом, слой которого в некоторых местах достигает 8,5 сантиметров. Им покрыты дороги, дома и растительность, а снимки из этих мест напоминают фантастические фото с другой планеты.


Пеплопад продолжался несколько часов, и сейчас так выглядят дома и окрестности в радиусе нескольких десятков километров от вулкана.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловое облако, которое поднялось на высоту 15-20 км, распространилось на 500 км на северо-запад.


Из-за пеплопада нарушено электроснабжение в ряде посёлков. В частности, нет электричества в с. Майское и п. Козыревск. Власти Камчатки приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска. Отменены рейсовые сообщения, а машины будут разворачивать назад.


В Усть-Камчатский район выдвинулась группа спасателей, которые привезут одноразовые маски жителям Ключей и других мест, оказавшихся под пеплопадом. Спасатели также окажут необходимую помощь пострадавшим и будут постоянно мониторить ситуацию на дорогах, ведущих в районы, засыпанные пеплом.

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Метки: Камчатка   видео   извержение вулкана   пеплопад   поселок Ключи   сейсмоактивность   фото   шивелуч   
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1  комментарий
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doker Полчаса назад
"...однако для местных жителей оно оказалось неожиданным." - а кто же им скажет.

Эвакуация - мероприятие дорогостоящее.
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