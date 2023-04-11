"Должно светить солнце, но его нет": Камчатку накрыло слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч

Сегодня, 11 апреля, около шести часов утра на Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло тучей пепла. Жители региона делятся фото и видео происходящего.
Перед извержением вулкана посёлок Ключи погрузился в темноту и раздался мощный гул.
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Учёные за два месяца наблюдали рост купола вулкана и ждали его извержения, однако для местных жителей оно оказалось неожиданным.
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После извержения начался пеплопад. Все окрестности засыпало пеплом, слой которого в некоторых местах достигает 8,5 сантиметров. Им покрыты дороги, дома и растительность, а снимки из этих мест напоминают фантастические фото с другой планеты.
Пеплопад продолжался несколько часов, и сейчас так выглядят дома и окрестности в радиусе нескольких десятков километров от вулкана.
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловое облако, которое поднялось на высоту 15-20 км, распространилось на 500 км на северо-запад.
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Из-за пеплопада нарушено электроснабжение в ряде посёлков. В частности, нет электричества в с. Майское и п. Козыревск. Власти Камчатки приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска. Отменены рейсовые сообщения, а машины будут разворачивать назад.
В Усть-Камчатский район выдвинулась группа спасателей, которые привезут одноразовые маски жителям Ключей и других мест, оказавшихся под пеплопадом. Спасатели также окажут необходимую помощь пострадавшим и будут постоянно мониторить ситуацию на дорогах, ведущих в районы, засыпанные пеплом.
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Эвакуация - мероприятие дорогостоящее.