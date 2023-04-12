«Ядерная зима» на Камчатке: учёные засняли извержение вулкана Шивелуч и попали в самый эпицентр стихии

Бесплатно навсегда: и такое бывает

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог сообщил о грядущем "мегаземлетрясении" в России

Для чего нам вообще нужен смех

"Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9

"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!":...

На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке