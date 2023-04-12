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«Ядерная зима» на Камчатке: учёные засняли извержение вулкана Шивелуч и попали в самый эпицентр стихии

«Ядерная зима» на Камчатке: учёные засняли извержение вулкана Шивелуч и попали в самый эпицентр стихии

Автор:
12 апреля 2023 16:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   видео   извержение вулкана   пеплопад   поселок Ключи   ученые   шивелуч   
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Сначала был камнепад, а потом их накрыло облаком пепла.

Ранним утром 11 апреля, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. После извержения начался пеплопад и все ближайшие посёлки приняли такой вид:

Солнце скрылось за облаком пепла, оно растянулось на 500 километров. Вот как извержение выглядело из космоса:

А сейсмологи засняли начало извержения: сперва они попали под камнепад, потом их накрыло воздушно-пылевой волной:

Сегодня Шивелуч выбросил новые облака пепла, на высоту от 6 до 10 тысяч километров. Ветер отнёс их от вулкана и пепел засыпал посёлки Ключи, Козыревск и Майское в Усть-Камчатском районе. В Ключах слой пепла достиг 20 сантиметров.

Это самое масштабное извержение вулкана Шивелуч с 1964 года.

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Метки: Камчатка   видео   извержение вулкана   пеплопад   поселок Ключи   ученые   шивелуч   
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8  комментариев
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11k
Zемляк 2 часа назад
На счет высоты выброса пепла 6-10 тыс километров автор погорячился.
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8k
Артём 23 минуты назад
Засранец этот ваш Шивелуч!
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vtoroyshans Полчаса назад
ни знаю как там на камчатке с выращиванием овощей , но если что то выращивают то урожай будет хороший , пепел вулканический очень хорошее удобрение
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9k
kirpal Час назад
Нунахер. Это Земля еще даже не пёрднула, а так, маленького шептуна пустила. Если будет что посильнее - то кирдык всей округе.
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