«Ядерная зима» на Камчатке: учёные засняли извержение вулкана Шивелуч и попали в самый эпицентр стихии

Сначала был камнепад, а потом их накрыло облаком пепла.
Ранним утром 11 апреля, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. После извержения начался пеплопад и все ближайшие посёлки приняли такой вид:
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Солнце скрылось за облаком пепла, оно растянулось на 500 километров. Вот как извержение выглядело из космоса:
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А сейсмологи засняли начало извержения: сперва они попали под камнепад, потом их накрыло воздушно-пылевой волной:
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Сегодня Шивелуч выбросил новые облака пепла, на высоту от 6 до 10 тысяч километров. Ветер отнёс их от вулкана и пепел засыпал посёлки Ключи, Козыревск и Майское в Усть-Камчатском районе. В Ключах слой пепла достиг 20 сантиметров.
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Это самое масштабное извержение вулкана Шивелуч с 1964 года.
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