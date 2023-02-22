Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий

Возникновение современных технологий привело к закономерным изменения в укладе человеческой жизни. Они коснулись не только развлечений, но и работы. Машины, механизмы и разнообразные автоматические устройства спровоцировали во многих сферах вытеснение работников (особенно это было заметно на крупных предприятиях и заводах), что стало причиной крайне печального последствия, а именно вымирания профессий.

Конечно, им на смену пришли новые специальности, не менее интересные и самобытные. Однако всё равно несколько грустно осознавать, что какая-то частичка истории всё-таки канула в прошлое и, вероятно, больше никогда не возвратится.

Фонарщик