FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7910 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий

Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий

Автор:
22 февраля 2023 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   познавательно   профессия   работа   современные технологии   факты   фото   
507
19

Предлагаю вам взглянуть на фото представителей профессий прошлого, которых вы уже вряд ли когда-то увидите собственными глазами.

Возникновение современных технологий привело к закономерным изменения в укладе человеческой жизни. Они коснулись не только развлечений, но и работы. Машины, механизмы и разнообразные автоматические устройства спровоцировали во многих сферах вытеснение работников (особенно это было заметно на крупных предприятиях и заводах), что стало причиной крайне печального последствия, а именно вымирания профессий.

Конечно, им на смену пришли новые специальности, не менее интересные и самобытные. Однако всё равно несколько грустно осознавать, что какая-то частичка истории всё-таки канула в прошлое и, вероятно, больше никогда не возвратится.


Фонарщик

×
×

Фонарщики были городскими служащими, отвечавшими за освещение улиц. Они не только своевременно зажигали фонари и гасили их, но и следили за исправностью.


Телефонистка

Профессия, благодаря которой люди могли связываться друг с другом. Сегодня им на смену пришли мобильные телефоны и многочисленные мессенджеры.


Человек-будильник или будильщик

Столь необычная профессия существовала до 20-х годов ХХ века. Обязанность специально обученных людей состояла в том, чтобы будить народ на работу. Будильщик вставал раньше всех и ни в коем случае не имел права проспать.


Водонос

Профессия, суть которой заключалась в доставке воды от источника до получателя. Однако с появлением централизованного водоснабжения потребность в таких услугах отпала.


Собиратель пиявок

В XIX веке собирательство пиявок было довольно прибыльным делом, а всё благодаря врачам. Они применяли этих существ для лечения многих заболеваний, в числе которых психические расстройства, головные боли, заболевания лёгких и другое.

Как правило, ловцы пиявок использовали в качестве наживки собственное тело. Однако долго заниматься таким делом было невозможно. Некоторое время спустя работник покрывался многочисленными ранами, которые требовали времени для заживления.


Резчик и развозчик льда

Ранее лёд для пищевых нужд (хранение продуктов) нарезали и доставляли специально обученные люди.


Сплавщик леса

В XIX веке срубленные деревья сплавлялись до лесопилок по рекам. Доставить их в целости и сохранности помогали сплавщики. Они шли по берегу с длинными палками и направляли брёвна, а также убирали с их пути различные препятствия. К началу XX века профессия сошла на нет, так как появилась железная дорога и переносные лесопилки.


Вычислитель

Это были специально нанятые люди, осуществлявшие сложнейшие математические вычисления. Как правило, они работали в команде.


Лектор на предприятии

Чтобы не умирать от скуки во время монотонной работы на заводе, приглашали лекторов, которые читали вслух периодику или художественную литературу. С появлением радио потребность в таких специалистах отпала сама по себе.


Глашатай

Городской глашатай сообщал горожанам последние новости и другую ценную информацию. Профессия пользовалась спросом, поскольку большинство людей были неграмотными и не могли читать новости самостоятельно.


Слухач

Этой профессией мог овладеть только человек с острейшим слухом. В его обязанности входило обнаружение вражеской авиатехники.


Тошер

В викторианскую эпоху в Лондоне существовали люди, которых называли тошерами. Они зарабатывали на жизнь, взламывая городскую канализационную систему и разыскивая монеты, металлолом и другие ценны вещи. Тошеры ставились на один уровень с рабочим классом. Однако исследование канализации стало незаконным в 1840 году.


Линотипист

Наборщики текста, работавшие на специальных машинах — линотипах. Они предназначались для отливки строк текста из гарта (особого типографского сплава).


Оператор лифта

Операторы лифтов приветствовали гостей и перевозили их с этажа на этаж.


Установщик кеглей

До того, как в клубах для боулинга появились специальные устройства, которые расставляли кегли, этой работой занимались дети и подростки за довольно скромную плату.


Крысолов

Лондон, начиная с викторианской эпохи, страдал от полчищ крыс, которые к тому времени уже были известны как разносчики болезней. Чтобы решить эту проблему, многие молодые люди, в том числе дети, стали крысоловами. Такая работа пользовалась большим спросом, чем, например, трубочист или шахтёр.


Сигаретная девушка

Сигаретные или сигарные девушки работали в американских барах и клубах с 1920-х годов. Обычно они носили шляпу и лоток на шее с набором сигарет, которые посетители могли купить.


Разбрасыватель трав

В XVI-XVII веках королевские семьи нанимали разбрасывателей трав. Их задача заключалась в том, чтобы скрыть неприятные запахи в помещениях, используя свежие сборы. Когда система канализации стала более совершенной, потребность в таких специалистах исчезла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   познавательно   профессия   работа   современные технологии   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sedoisever 2 часа назад
Ну, многие профессии остались и сейчас.
Автор никогда не заказывал воду? А лёд заготавливают и доставляют "специально обученные кенгуру"?
Ну и в заключение фото лесосплава на Ангаре.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
41k
turyst 10 минут назад
Хм... Большая часть здесь периодически появляется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 14 минут назад
а крыс больше не уничтожают? в дорогих отелях в лифте нет спец. человека (не знаю как он сейчас называется)? на подводных лодках и кораблях нет акустика? и лес дешевле на ЖД перевозить, чем по реке сплавить? может они и стали называться по другому, но профессии остались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg 2 часа назад
Фонарщики никуда не делись, просто фонари слегка изменились.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RaiJu 2 часа назад
Комментарий к фото
В Якутии это сезонная работа. У многих нет центрального водопровода, а лед это источник натуральной чистой воды из реки или озера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья 2 часа назад
Нюхатели подмышек.
Определяли качество дезодоранта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34231



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя
Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Прекрасная Анастасия Волочкова
Прекрасная Анастасия Волочкова
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот эти ребята

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#природа#автомобили#автомир#Москва#кино#авто аварии#отношения
#интересно#интересное#история#Ynews#дтп#познавательно#аварии#позитив#удивительно#забавно
#факты#животные#в мире#Жизнь#Приколы#подборка#Еда#СССР#полиция#задержание
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 12 шифров, изменивших мир 12 шифров, изменивших мир Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? Что творили «черные мстители»? Что творили «черные мстители»? Как работает китайская полиция? Как работает китайская полиция? 17 закулисных фото работников разных профессий 17 закулисных фото работников разных профессий

На что жалуетесь?

Вернуться