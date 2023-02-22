Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий

Предлагаю вам взглянуть на фото представителей профессий прошлого, которых вы уже вряд ли когда-то увидите собственными глазами.
Возникновение современных технологий привело к закономерным изменения в укладе человеческой жизни. Они коснулись не только развлечений, но и работы. Машины, механизмы и разнообразные автоматические устройства спровоцировали во многих сферах вытеснение работников (особенно это было заметно на крупных предприятиях и заводах), что стало причиной крайне печального последствия, а именно вымирания профессий.
Конечно, им на смену пришли новые специальности, не менее интересные и самобытные. Однако всё равно несколько грустно осознавать, что какая-то частичка истории всё-таки канула в прошлое и, вероятно, больше никогда не возвратится.
Фонарщик
Фонарщики были городскими служащими, отвечавшими за освещение улиц. Они не только своевременно зажигали фонари и гасили их, но и следили за исправностью.
Телефонистка
Профессия, благодаря которой люди могли связываться друг с другом. Сегодня им на смену пришли мобильные телефоны и многочисленные мессенджеры.
Человек-будильник или будильщик
Столь необычная профессия существовала до 20-х годов ХХ века. Обязанность специально обученных людей состояла в том, чтобы будить народ на работу. Будильщик вставал раньше всех и ни в коем случае не имел права проспать.
Водонос
Профессия, суть которой заключалась в доставке воды от источника до получателя. Однако с появлением централизованного водоснабжения потребность в таких услугах отпала.
Собиратель пиявок
В XIX веке собирательство пиявок было довольно прибыльным делом, а всё благодаря врачам. Они применяли этих существ для лечения многих заболеваний, в числе которых психические расстройства, головные боли, заболевания лёгких и другое.
Как правило, ловцы пиявок использовали в качестве наживки собственное тело. Однако долго заниматься таким делом было невозможно. Некоторое время спустя работник покрывался многочисленными ранами, которые требовали времени для заживления.
Резчик и развозчик льда
Ранее лёд для пищевых нужд (хранение продуктов) нарезали и доставляли специально обученные люди.
Сплавщик леса
В XIX веке срубленные деревья сплавлялись до лесопилок по рекам. Доставить их в целости и сохранности помогали сплавщики. Они шли по берегу с длинными палками и направляли брёвна, а также убирали с их пути различные препятствия. К началу XX века профессия сошла на нет, так как появилась железная дорога и переносные лесопилки.
Вычислитель
Это были специально нанятые люди, осуществлявшие сложнейшие математические вычисления. Как правило, они работали в команде.
Лектор на предприятии
Чтобы не умирать от скуки во время монотонной работы на заводе, приглашали лекторов, которые читали вслух периодику или художественную литературу. С появлением радио потребность в таких специалистах отпала сама по себе.
Глашатай
Городской глашатай сообщал горожанам последние новости и другую ценную информацию. Профессия пользовалась спросом, поскольку большинство людей были неграмотными и не могли читать новости самостоятельно.
Слухач
Этой профессией мог овладеть только человек с острейшим слухом. В его обязанности входило обнаружение вражеской авиатехники.
Тошер
В викторианскую эпоху в Лондоне существовали люди, которых называли тошерами. Они зарабатывали на жизнь, взламывая городскую канализационную систему и разыскивая монеты, металлолом и другие ценны вещи. Тошеры ставились на один уровень с рабочим классом. Однако исследование канализации стало незаконным в 1840 году.
Линотипист
Наборщики текста, работавшие на специальных машинах — линотипах. Они предназначались для отливки строк текста из гарта (особого типографского сплава).
Оператор лифта
Операторы лифтов приветствовали гостей и перевозили их с этажа на этаж.
Установщик кеглей
До того, как в клубах для боулинга появились специальные устройства, которые расставляли кегли, этой работой занимались дети и подростки за довольно скромную плату.
Крысолов
Лондон, начиная с викторианской эпохи, страдал от полчищ крыс, которые к тому времени уже были известны как разносчики болезней. Чтобы решить эту проблему, многие молодые люди, в том числе дети, стали крысоловами. Такая работа пользовалась большим спросом, чем, например, трубочист или шахтёр.
Сигаретная девушка
Сигаретные или сигарные девушки работали в американских барах и клубах с 1920-х годов. Обычно они носили шляпу и лоток на шее с набором сигарет, которые посетители могли купить.
Разбрасыватель трав
В XVI-XVII веках королевские семьи нанимали разбрасывателей трав. Их задача заключалась в том, чтобы скрыть неприятные запахи в помещениях, используя свежие сборы. Когда система канализации стала более совершенной, потребность в таких специалистах исчезла.
Источник:
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