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15 впечатляющих фото в жанре макросъёмки, которые покажут тайную жизнь братьев наших самых меньших

15 впечатляющих фото в жанре макросъёмки, которые покажут тайную жизнь братьев наших самых меньших

Автор:
28 апреля 2023 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дэвид Нарваес   интересно   макросъемка   милота   природа   удивительно   фото   
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Фотограф Дэвид Нарваес работает в жанре макросъёмки и показывает жизнь неимоверно маленьких созданий, способных буквально влезть в игольное ушко или затеряться в цветочном бутоне.

Особенно сильно художник любит играться с каплями воды и отражениями в них, создавая красочные иллюзии, и фотографировать крошечных паучков, демонстрируя их выдающуюся маленькость на фоне привычных нам предметов.


Муравей пьёт воду

×
×

Паучок с цветком


Капли воды на стекле, отражающие цветок


Отражение подсолнуха в капле


Только посмотрите на эти лица!


Этот паучок к лёгкостью пролезет через игольное ушко


А вот паук на кончике карандаша с ластиком


Фотограф особенно любит работать с отражениями в каплях воды


Пчёлка за работой

Прятки на лепестке

Как он будет объяснять свою маленькость?

На кончике масляного мелка

Крошечная ящерка

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Метки: Дэвид Нарваес   интересно   макросъемка   милота   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Maikl Полчаса назад
Комментарий к фото
Так то тут драма .... если перефразировать ТРАПЕЗА ))))))))
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