15 впечатляющих фото в жанре макросъёмки, которые покажут тайную жизнь братьев наших самых меньших

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Фотограф Дэвид Нарваес работает в жанре макросъёмки и показывает жизнь неимоверно маленьких созданий, способных буквально влезть в игольное ушко или затеряться в цветочном бутоне.
Особенно сильно художник любит играться с каплями воды и отражениями в них, создавая красочные иллюзии, и фотографировать крошечных паучков, демонстрируя их выдающуюся маленькость на фоне привычных нам предметов.
Муравей пьёт воду
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Паучок с цветком
Капли воды на стекле, отражающие цветок
Отражение подсолнуха в капле
Только посмотрите на эти лица!
Этот паучок к лёгкостью пролезет через игольное ушко
А вот паук на кончике карандаша с ластиком
Фотограф особенно любит работать с отражениями в каплях воды
Пчёлка за работой
Прятки на лепестке
Как он будет объяснять свою маленькость?
На кончике масляного мелка
Крошечная ящерка
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