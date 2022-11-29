Кувырок Земли в космосе и самые симпатичные существа кембрия

Всю историю Земли можно назвать чередой ужасных катаклизмов. Обычно глобальные катастрофы приводили к массовым вымираниям каких-то долгое время населявших планету форм жизни. Так происходило во времена Пермского вымирания, мелпалеогенового и пр.
Однако не всегда глобальные катастрофы приводили к именно вымираниям и значительному снижению биоразнообразия на планете. К примеру, в кембрийский период грандиозные по своим масштабам события, ломающие тектонические плиты, привели не к вымиранию, а наоборот, к началу развития огромного количество видов совершенно невообразимых форм жизни.
Кувырок Земли: самая необычная гипотеза причин Кембрийского взрыва
Почему произошел Кембрийский взрыв, ученым точно до сих пор неизвестно. Но в этом плане существует одна интересная гипотеза, связанная с переворотом Земли. С тем, что такое может происходить раз в 50 млн лет, соглашаются сегодня даже некоторые серьезные ученые. По слухам, в возможные кувырки планеты верил даже Эйнштейн.
Незадолго до кембрия на Земле произошел раскол Родинии, гигантского суперконтинента.
Огромные куски суши в последующем начали перегруппировку, стремясь объединиться в следующий континент — Гондвану.
С ростом степени объединения сильно менялся и баланс массы суши на Земле. В конечном итоге новый суперматерик сделал планету неустойчивой - Гондванна располагалась не по экватору, центральной части Земли, а в Северном полушарии.
Скольжение Гондванны по жидкой мантии в свою очередь привело к тому, что Земля кувыркнулась, перевернувшись, а затем стабилизировалась. Положение ее осталось тем же в плане угла наклона.
Во время всех этих катаклизмов на планете сильно менялись океанические течения, создавая мелкие ореалы, отлично подходящие для развития жизни. На Земле возникли наилучшие условия для биологического суперразнообразия.
Был ли кувырок или нет, неизвестно. Но в любом случае в кембрий в плане биодизайна природа действительно постаралась.
Вымирание мягких
До кембрия планету населяли малоподвижные, однополые мягкие существа, не отличающиеся сложным поведением.
В кембрии появились зачатки будущей позвоночной жизни. Земные существа начали обзаводиться раковинами, хитиновыми экзоскелетами, хордами.
Для биосферы планеты это стало настоящим прорывом. Ведь именно в кембрий появилась база основных типов живых существ, которые населяют нашу планету и сегодня. Это, к примеру, членистоногие и хордовые, то есть пауки, рыбы, земноводные, млекопитающие, включая человека, птицы и пр.
550-560 млн лет назад у многих групп живых существ развились всевозможные приспособления, необходимые для преобладания в разных эконишах, до этого свободных или относительно свободных. Мягкие предшественники кембрийцев при этом были обречены на вымирание.
Самые необычные жители кембрия: галлюцигения
Кембрийская галлюцигения впервые была описана учеными в 1911 г. В длину это существо могло достигать от 5 мм до 5 см. Рот и глотка его были покрыты игольчатыми зубами и работали как поршень, затягивая еду вглубь — в пищевод. Чем питалась галлюцигения ученым пока выяснить не удалось.
У существа было 7-8 пар ног с тонкими коготками. Над каждой конечностью имелся твердый шип. В окаменелостях были обнаружены и следы кишечника галлюцигении. Но внутреннее ее строение пока официально описано не было.
Кембрийская креветка аномалокарис
Аномалокарис — членистоногое, обитавшее в морях и применявшее для плавания гибкие лопасти. Это существо считается одним из самых крупных жителей планеты кембрийского периода. Длина его тела доходила до 40 см. Впервые существо описали в 1892 г.
У существа было 6 сложных глаз и веерообразный хвост. Глаза акномалокариса, возможно, имели самое совершенное на планете строение.
По эффективности они превосходили глаза трилобитов в 30 рах. Лопастей у аномалокариса имелось не менее 11 пар. Во рту существа были зубки. Рот мог сжиматься, но всегда оставался небольшой зазор. Панцири креветки имели овальную форму.
Кембрийский хищник саккоритус коронарис
Саккоритус коронарис был отнесен учеными к группе кембрийских хищников. Ранее считалось, что существо было гладким.
Однако современные ученые выяснили, что коронарис был покрыт шипами и имел зубы. Жил он в нижнем кембрии, в грунте и имел крохотные размеры от
Оватиовермис
Оватиовермис — ископаемый морской кембрийский лобопод. Впервые его отпечатки были найдены в 1994 г. Длины существо достигало в 3 см.
Конечностей у него имелось 9 пар. При этом передние были длиннее остальных. Этими ножками оватеовермис путем хлопка захватывал органику, мелких существ и другую пищу из воды. Панциря у существа не было.
Марелла
Это кембрийское членистоногое было описано в 1912 г. Передняя часть кружевного рачка мареллы была закрыта щитом. Туловище состояло из 24-26 сегментов с двуветвистыми конечностями.
На найденных экземплярах ученые обнаружили узор. Это означает то, что существо имело красочную окраску. Марелла была маленьким кембрийцем. Ее размеры составляли 2.5-19 мм.
Маленький дикобраз виваксия
Размеры виваксии могли варьироваться в пределах 3 мм - 5 см. Шипы служили существу для защиты. Помимо шипов броню составляли 8 рядов ребристых панцирных пластин.
В большинстве своем виваксии имели овальную форму. Но были найдены и окаменелости в виде полумесяца. Шипы виваксий могли достигать длины в 5 см.
Источник:
- Странные яйца, которые откладывают животные
- Большой гарем и хобот, который манит самок:10 интересных фактов про морских слонов
- 15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света
- 10 удивительных фактов о космонавтике
- Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах