Кувырок Земли в космосе и самые симпатичные существа кембрия

С ростом степени объединения сильно менялся и баланс массы суши на Земле. В конечном итоге новый суперматерик сделал планету неустойчивой - Гондванна располагалась не по экватору, центральной части Земли, а в Северном полушарии.

Скольжение Гондванны по жидкой мантии в свою очередь привело к тому, что Земля кувыркнулась, перевернувшись, а затем стабилизировалась. Положение ее осталось тем же в плане угла наклона.