Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве

На первый взгляд кажется, что фото этой птицы — плод воображения художника или вовсе нейросети. Но это не так. Китоглав (лат. Balaeniceps rex) — это существующая птица с высотой шестилетнего ребёнка и весом арбуза, живущая в африканских болотах. Открыли этих необычных существ в 1849 году. Сегодня китоглавы входят в число птиц с охранным статусом «уязвимые виды».





1. Как выглядит китоглав и где он обитает

Китоглав — это крупная птица из отряда аистообразных, обитающая в тропических болотах Восточной Африки. Высота взрослой особи составляет около 1.2 м, размах крыльев достигает 2.3 м. Несмотря на внушительный рост, китоглав весит преимущественно до 7 кг.