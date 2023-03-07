Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве

Эта птица просто завораживает своим внешним видом!
На первый взгляд кажется, что фото этой птицы — плод воображения художника или вовсе нейросети. Но это не так. Китоглав (лат. Balaeniceps rex) — это существующая птица с высотой шестилетнего ребёнка и весом арбуза, живущая в африканских болотах. Открыли этих необычных существ в 1849 году. Сегодня китоглавы входят в число птиц с охранным статусом «уязвимые виды».
1. Как выглядит китоглав и где он обитает
Китоглав — это крупная птица из отряда аистообразных, обитающая в тропических болотах Восточной Африки. Высота взрослой особи составляет около 1.2 м, размах крыльев достигает 2.3 м. Несмотря на внушительный рост, китоглав весит преимущественно до 7 кг.
2. Почему китоглава так назвали
Китоглав обладает нехарактерной для птиц особенностью: его массивная голова в диаметре сравнима с размерами туловища. Именно поэтому необычной птице дали такое имя. Огромный клюв (длиной около 23 см и шириной 10 см) позволяет китоглаву очень ловко охотиться на рыб. В основном эти существа питаются лягушкам, рыбой, мелкими рептилиями.
3. Почему аист китоглав не шевелится
Китоглав может длительное время неподвижно находиться в засаде, высматривая свой обед. Этот факт позволяет фотографам-натуралистам вдоволь снимать птицу во всей красе. В самом большом птичьем парке Европы Вальсроде (Германия), где представлен и китоглав, написано: «Er bewegt sich doch» («Он все-таки двигается»).
4. Чем ещё питается китоглав
Кроме того, китоглав способен полакомиться и более крупными жертвами: детеныши крокодилов порой оказываются в пасти сказочной птицы.
Поведение китоглава на видео
Источник:
5. Одинока ли королевская цапля китоглав
Эти существа ведут одиночный образ жизни, а парами встречаются лишь в брачный период.
6. Как китоглав видит мир
У большинства птиц глаза располагаются по бокам головы. Но китоглав в этом смысле особенный, он имеет нестандартное строение черепа — глаза вынесены немного вперед. Благодаря этому китоглав видит мир трехмерным.
7. Какая популяция птицы китоглава
Китоглав — довольно редкая птица: в мире насчитывается менее 10 000 особей.
Источник:
- Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах
- В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад
- Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов
- 14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории
- Как животные видят этот мир