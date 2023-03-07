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Он ест детенышей крокодилов на&nbsp;обед: 7&nbsp;фактов о&nbsp;сказочной птице-китоглаве

Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве

Автор:
07 марта 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: интересно   китоглав   познавательно   природа   птица   удивительно   факты   фото   
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Эта птица просто завораживает своим внешним видом!


На первый взгляд кажется, что фото этой птицы — плод воображения художника или вовсе нейросети. Но это не так. Китоглав (лат. Balaeniceps rex) — это существующая птица с высотой шестилетнего ребёнка и весом арбуза, живущая в африканских болотах. Открыли этих необычных существ в 1849 году. Сегодня китоглавы входят в число птиц с охранным статусом «уязвимые виды».


1. Как выглядит китоглав и где он обитает

Китоглав — это крупная птица из отряда аистообразных, обитающая в тропических болотах Восточной Африки. Высота взрослой особи составляет около 1.2 м, размах крыльев достигает 2.3 м. Несмотря на внушительный рост, китоглав весит преимущественно до 7 кг.

2. Почему китоглава так назвали 

Китоглав обладает нехарактерной для птиц особенностью: его массивная голова в диаметре сравнима с размерами туловища. Именно поэтому необычной птице дали такое имя. Огромный клюв (длиной около 23 см и шириной 10 см) позволяет китоглаву очень ловко охотиться на рыб. В основном эти существа питаются лягушкам, рыбой, мелкими рептилиями. 

3. Почему аист китоглав не шевелится

Китоглав может длительное время неподвижно находиться в засаде, высматривая свой обед. Этот факт позволяет фотографам-натуралистам вдоволь снимать птицу во всей красе. В самом большом птичьем парке Европы Вальсроде (Германия), где представлен и китоглав, написано: «Er bewegt sich doch» («Он все-таки двигается»).

4. Чем ещё питается китоглав

Кроме того, китоглав способен полакомиться и более крупными жертвами: детеныши крокодилов порой оказываются в пасти сказочной птицы.


Поведение китоглава на видео


5. Одинока ли королевская цапля китоглав

Эти существа ведут одиночный образ жизни, а парами встречаются лишь в брачный период.

6. Как китоглав видит мир

У большинства птиц глаза располагаются по бокам головы. Но китоглав в этом смысле особенный, он имеет нестандартное строение черепа — глаза вынесены немного вперед. Благодаря этому китоглав видит мир трехмерным. 

7. Какая популяция птицы китоглава

Китоглав — довольно редкая птица: в мире насчитывается менее 10 000 особей.

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Метки: интересно   китоглав   познавательно   природа   птица   удивительно   факты   фото   
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
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Андрей 45 минут назад
Птеродактили вымерли, говорили они.
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