Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда

На фото — милый зверек с необычным окрасом: темные лапы и брюшко, светлая «мелированная» шерсть на спинке. Выглядит он вполне дружелюбно, однако это впечатление обманчиво. Перед вами самый бесстрашный хищник, о свирепости которого ходят легенды.
Медоед (еще его называют «лысый барсук») знаменит своим непредсказуемым поведением. И полным бесстрашием.
Давайте посмотрим на особенности поведения зверька и его способность к выживанию в дикой природе.
-Что? Инстинкт самосохранения? Не знаю, не слышал.
Ареал обитания «лысого барсука» — Африка, Индия, регионы Юго-западной Азии. Это коренастое животное, с мощными лапами, снабженными острыми 5 сантиметровыми когтями. Барсук - двоюродный брат медоеда, так как они вместе относятся к семейству куньих.
Вооружен и опасен. Вместе с хвостом - примерно метр в длину. При этом, относительно компактный хищник легко нападает на добычу, намного крупнее себя.
Медоед полагается на свои лапы с острыми когтями и мощные зубы. И они, действительно, часто приносят ему успех в битвах, как с хищниками, так и с добычей.
Инстинкт самосохранения подавлен. По степени свирепости медоед не уступает самому крупному представителю куньих — росомахе. У «лысого барсука» как будто напрочь отсутствует инстинкт самосохранения.
Он бесстрашно сражается с врагом, многократно превышающим его по весу и размеру. Если жизни угрожает опасность, медоед отважно вступает в бой с королевской коброй, леопардом и даже львом.
Непробиваемая кожа. Выходить из смертельных схваток с врагом ему помогает уникальная особенность — плотная кожа. Настолько, что даже крупные кошачьи не всегда могут ее прокусить.
Тоже касается стрел и копий местных аборигенов . Именно на свою броню, как защиту, и полагается этот зверь.
Хищнику трудно отыскать уязвимое место на его теле. Оказавшись в зубах хищника, медоед способен извернуться внутри шкуры так, чтобы вцепиться когтями и острыми зубами в морду противника. Поймать такого - себе дороже!
Поэтому даже отважные львы предпочитают обходить злобного зверька стороной, выслеживая добычу попроще.
Его кожа еще и эластична, хорошо амортизирует. Он выдерживает даже удар мачете.
Устойчив к яду. Способность организма медоеда нейтрализовать токсичные вещества поражает зоологов. Ему не причиняют вреда укусы скорпиона, диких пчел или ядовитые иглы дикобраза.
Медоед невосприимчив и к змеиному укусу. Если кобре все же удается пробить толстую кожу и впрыснуть порцию яда, зверь падает, бьется в агонии и замирает неподвижно. Однако уже через 30-60 минут «мертвый» медоед подает признаки жизни. Вскоре его самочувствие приходит в норму, животное выглядит бодрым и активным.
Медолюб работает по наводке. Зверек получил свое название благодаря особой любви к меду. Находить лакомство в дикой природе медоеду помогает «сообщник» — птица-медоуказчик.
Пернатый наводчик и хищник действуют в паре, а потом честно делят добычу. Медоуказчику достаются личинки пчел из разоренного улья, а медоеду — медовые соты. При этом набег на гнездо насекомых ничем не грозит медоеду. У него очень густая шерсть, поэтому укусы рассерженных обитателей улья не достигают цели.
Всеядный обжора. Медоед - хищник, но, как называют ему подобных - хищник ненастоящий. Он вполне всеяден. В его рационе мед присутствует в качестве десерта. Основу питания составляют объекты животного происхождения.
Хищник разоряет птичьи гнезда, охотится за ящерицами, грызунами, змеями, черепахами, пауками, скорпионами, не брезгует и падалью. Голодный медоед может напасть на детенышей антилоп, лисиц, с удовольствием поедает маленьких крокодильчиков, недавно вылупившихся из яйца.
Свидетели подтверждают случаи нападения наглого медоеда на домашних овец и коз. А в Индии популярны рассказы, что медоедов заставали за выкапыванием и поеданием человеческих трупов.
Перья и коренья, как приправа. Челюсти медоеда настолько мощные и сильные, что позволяют пожирать добычу целиком, включая волосы, кожу, перья и кости. Небольшой зверек легко разрывает и поедает панцири палаточных черепах, отличающихся особой прочностью брони.
-Помолюсь барсучьему богу, авось меда перепадет
Мясной рацион медоед дополняет растительной пищей: овощами, фруктами, ягодами, кореньями. Добывая пищу, ловкое животное легко переворачивает камни, сдирает кору с деревьев, острыми когтями выкапывает корни растений из земли.
Зловонен. У скунса и медоеда есть общая особенность — анальный мешочек, из которого в случае опасности выделяется невероятно вонючая струя. Зловонным секретом медоед помечает границы своей территории обитания.
Характерный запах служит предупреждением и хорошей защитой, отпугивая потенциальных врагов. Хитрый зверек во время охоты за медом с успехом применяет эту особенность, парализуя пчел «удушающими» выделениями. Обезвредив насекомых, он беспрепятственно разоряет ульи, добывая любимое лакомство.
«Лысый барсук» отличный землекоп. Всего за 10 минут он прорывает глубокий туннель в самом твердом грунте. На его участке обитания находится сразу несколько нор глубиной до трех метров. Там зверь отдыхает после удачной охоты, либо отлеживается, пережидая зной.
Медоед часто меняет места лежек, не ночуя в одной норе дважды. Ведет он одиночный образ жизни, создавая пару лишь в сезон размножения. После окончания брачного периода «влюбленные» расходятся по своим участкам. Через 6 месяцев у самки рождается от 1 до3-х детенышей. Малыши остаются под защитой матери до года.
Милый домашний питомец. Оказывается, свирепого медоеда можно легко приручить, если он попадает к человеку в младенческом возрасте.
Это смышленые, умные животные, которые привязываются к своим хозяевам, как коты. Детеныши медоеда ласковы и игривы, особую активность проявляют в ночное время суток. При общении они издают забавные звуки, похожие на хрюканье.
В неволе могут прожить до 26 лет.
Но медоед хорош, пока малыш. С возрастом хищники набирают силу, могут становиться агрессивными. Не исключен риск нападения на хозяина. Поэтому в качестве питомца лучше не заводить, как и любую крупную и опасную экзотику.
Источник:
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Вот в этом и есть секрет его бесстрашия. Крупные псовые и кошачьи способны берцовую кость буйвола разгрызть, чего уж говорить о какой-то там супер-пупер непрокусываемой коже. Вот вонь - это да. Все брезговать будут.
А черепаший панцирь, судя по картинке, он не ломает. Он черепаху через отверстия в панцире выедает.