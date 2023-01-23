Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда

Инстинкт самосохранения подавлен. По степени свирепости медоед не уступает самому крупному представителю куньих — росомахе. У «лысого барсука» как будто напрочь отсутствует инстинкт самосохранения.

Он бесстрашно сражается с врагом, многократно превышающим его по весу и размеру. Если жизни угрожает опасность, медоед отважно вступает в бой с королевской коброй, леопардом и даже львом.

Непробиваемая кожа. Выходить из смертельных схваток с врагом ему помогает уникальная особенность — плотная кожа. Настолько, что даже крупные кошачьи не всегда могут ее прокусить.

Тоже касается стрел и копий местных аборигенов . Именно на свою броню, как защиту, и полагается этот зверь.

Хищнику трудно отыскать уязвимое место на его теле. Оказавшись в зубах хищника, медоед способен извернуться внутри шкуры так, чтобы вцепиться когтями и острыми зубами в морду противника. Поймать такого - себе дороже!

Поэтому даже отважные львы предпочитают обходить злобного зверька стороной, выслеживая добычу попроще.

Его кожа еще и эластична, хорошо амортизирует. Он выдерживает даже удар мачете.

Устойчив к яду. Способность организма медоеда нейтрализовать токсичные вещества поражает зоологов. Ему не причиняют вреда укусы скорпиона, диких пчел или ядовитые иглы дикобраза.