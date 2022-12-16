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Любопытные явления, произошедшие с обычными вещами

Любопытные явления, произошедшие с обычными вещами

Автор:
16 декабря 2022 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Любопытные явления   интересно   природа   удивительно   фото   
291
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Если проявлять интерес к миру, можно увидеть нечто необычное и занимательное даже в типичных бытовых вещах. Например, это могут быть овощи и фрукты, которые выросли необычным образом.

Или рис, который после варки внезапно встал вертикально. А может быть, это радуга, которую можно увидеть только через очки. Мы собрали для вас случаи, когда люди стали свидетелями интересных явлений.


Когда удалось сфотографировать молнию и радугу одновременно

×
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Морковки выросли в обнимку


Вот что бывает, когда едешь на полной скорости со спущенными шинами


Рис встал вертикально после приготовления

У комментаторов нашлось объяснение:

Верхние части зёрен высыхают быстрее, чем нижние, которые соприкасаются с горячим влажным рисом. Когда вода испаряется, рисовые зёрна высыхают, сжимаются и вытягиваются вертикально.


Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой


Солнечный свет попал на облако, и это выглядит так, будто гора горит


Шоколадный кекс без яиц и с яйцами

Автор признаётся, что без яиц вкус хуже.


Контейнер, потеющий соевым соусом


После ледяного дождя


Джин с тоником в кубке из уранового стекла под чёрным светом


Кажется, что это две фотографии, соединённые вместе, но нет, это один снимок

Автор сделал его в Версале.


Я нашел четыре мяча для гольфа в разной степени разложения в пределах метра друг от друга на пляже

Один из моих бананов так и не созрел

Я мог видеть эту радугу только в поляризованных солнцезащитных очках

Как на помидорах в морозилке образовался лёд

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Метки: Вещи   Любопытные явления   интересно   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
под черным светом? может под ультрафиолетом?)
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