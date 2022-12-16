Любопытные явления, произошедшие с обычными вещами

Если проявлять интерес к миру, можно увидеть нечто необычное и занимательное даже в типичных бытовых вещах. Например, это могут быть овощи и фрукты, которые выросли необычным образом.
Или рис, который после варки внезапно встал вертикально. А может быть, это радуга, которую можно увидеть только через очки. Мы собрали для вас случаи, когда люди стали свидетелями интересных явлений.
Когда удалось сфотографировать молнию и радугу одновременно
Морковки выросли в обнимку
Вот что бывает, когда едешь на полной скорости со спущенными шинами
Рис встал вертикально после приготовления
У комментаторов нашлось объяснение:
Верхние части зёрен высыхают быстрее, чем нижние, которые соприкасаются с горячим влажным рисом. Когда вода испаряется, рисовые зёрна высыхают, сжимаются и вытягиваются вертикально.
Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой
Солнечный свет попал на облако, и это выглядит так, будто гора горит
Шоколадный кекс без яиц и с яйцами
Автор признаётся, что без яиц вкус хуже.
Контейнер, потеющий соевым соусом
После ледяного дождя
Джин с тоником в кубке из уранового стекла под чёрным светом
Кажется, что это две фотографии, соединённые вместе, но нет, это один снимок
Автор сделал его в Версале.
Я нашел четыре мяча для гольфа в разной степени разложения в пределах метра друг от друга на пляже
Один из моих бананов так и не созрел
Я мог видеть эту радугу только в поляризованных солнцезащитных очках
Как на помидорах в морозилке образовался лёд
Источник:
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