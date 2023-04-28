9 самоироничных ролей известных актёров, в которых они смеются над собой

Уже само название фильма говорит о том, что Джон Малкович подписался на некую авантюру.

По сюжету фильма в одной американской конторе есть тайный вход в голову актёра Джона Малковича, куда по ходу действия начинают водить экскурсии. А потом об этом узнаёт сам Джон Малкович собственной персоной.

Продолжаем метацепочку: а потом Джон Малкович прочитал сценарий к этому фильму и подумал, что сняться в нём — отличная мысль.

Эдвард Нортон в фильме «Бёрдмэн» (2014)