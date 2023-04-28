9 самоироничных ролей известных актёров, в которых они смеются над собой

Предлагаю вам взглянуть на примеры фильмов, в которых знаменитые актёры снялись с целью посмеяться над собой, своей карьерой и тем, какую репутацию в обществе они имеют.
Здесь есть и главные роли, и небольшие сцены, а актёры частенько играют самих себя. Но при этом это не какие-то скетч-шоу, а полнометражные фильмы, в которых звёзды кино показали себя с привлекательной самоироничной стороны.
Аль Пачино в фильме «Такие разные близнецы» (2011)
Сыграл самого себя, то есть пожилого актёра, который снимался в гениальном кино, а теперь не прочь и в рекламе Dunkin’ Donuts сняться, где он танцует и читает рэп, представляя публике новый кофейный напиток — данкачино.
Джейсон Стейтем в фильме «Шпион» (2015)
Сыграл роль специального агента Рика Форда, чьи реплики и истории воплощают собой многие фантасмагоричные образы из карьеры самого актёра. Он очень крут, неуязвим, брутален, но здесь он отыгрывает подобного персонажа подчёркнуто комично и с тонной очаровательной самоиронии.
Арнольд Шварценеггер в фильме «Последний киногерой» (1993)
Сыграл типичного героя боевиков 1980-1990-х, то есть самого себя. Причём его персонаж буквально живёт в мире фильмов и поэтому обладает всеми боевиковыми суперспособностями. Кроме того, в фильме Арни играет и второго персонажа — самого себя. Уже буквально самого себя, то есть голливудского актёра Арнольда Шварценеггера. В фильме присутствует сцена знакомства двух сущностей Шварценеггера — его самого и его всесильного экранного героя.
Джон Малкович в фильме «Быть Джоном Малковичем» (1999)
Уже само название фильма говорит о том, что Джон Малкович подписался на некую авантюру.
По сюжету фильма в одной американской конторе есть тайный вход в голову актёра Джона Малковича, куда по ходу действия начинают водить экскурсии. А потом об этом узнаёт сам Джон Малкович собственной персоной.
Продолжаем метацепочку: а потом Джон Малкович прочитал сценарий к этому фильму и подумал, что сняться в нём — отличная мысль.
Эдвард Нортон в фильме «Бёрдмэн» (2014)
Фактически играет самого себя и иронизирует над своей репутацией актёра, с которым невозможно работать на одной съёмочной площадке.
Николас Кейдж в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)
Комедийный фильм-саморефлексия, главный герой которого актёр Николас Кейдж понимает, что его карьера идёт не лучшим образом, поэтому его постоянно донимает Никки — его молодая версия из 1990-х. Сам же Кейдж подписывается на сомнительное приключение, исключительно чтобы улучшить своё материальное положение.
Все проблемы Кейджа, показанные в экспозиции фильма, чистая правда (вероятно, кроме Никки, хотя как знать), из которой актёр согласился сделать фильм, причём чёрную комедию.
Брюс Кэмпбелл в фильме «Меня зовут Брюс» (2007)
Актёр Брюс Кэмпбелл, известный по трилогии «Зловещие мертвецы», давно снимается в основном во второсортных фильмах, поэтому решается на очередное карьерное предложение, в этот раз довольно специфическое.
Это описание жизни актёра на момент 2007 года или сюжет самого фильма «Меня зовут Брюс»? Ответ: и то, и другое.
По сюжету Брюс отправляется в некий городок, где пробуждается некое мистическое зло. Жители позвали его, так как посчитали, что главный герой «Зловещих мертвецов» как никто другой знает, как справиться с этой проблемой. Сам же Кэмпбелл уверен, что его позвали на съёмки очередного фильма категории Б.
Кстати, в отличие от Кейджа и его «байопика», Брюс Кэмпбелл сам срежиссировал этот фильм.
Киану Ривз в фильме «Возможно, это навсегда» (2019)
Небольшая роль Киану Ривза, сыгравшего самого себя, была подана иронично пафосно, как явление любимца публики, который раздаёт душевные напутствия и до слёз радует людей одним своим видом. Все любят Киану, и он вообще-то в курсе.
Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» (2018)
В сценах после титров второй части «Дэдпула» Райан прошёлся катком по своим прошлым ролям и карьерным решениям, застрелив сыгранного им крайне странного Дэдпула из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» и самого себя, восторгающегося сценарием провального фильма «Зелёный фонарь».
Источник:
- Доктор, демон, Ганнибал: 10 фактов о Дэвиде Теннанте
- 20 блистательных актёров, которые получали «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 21 веке
- 10 лучших фильмов с Джо Пеши
- Не только Фродо: 10 отличных ролей Элайджи Вуда
- 18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях