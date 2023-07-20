Лучшие фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем — одним из самых типажных и колоритных британских актёров

Бенедикт Камбербэтч — актёр с уникальной, запоминающейся внешностью и крайне интересной фильмографией. Причём его карьера за последние 10-15 лет настолько взлетела, что все мы наконец запомнили его непростые имя и фамилию.
Игра в имитацию (2014)
Бенедикт в роли Алана Тьюринга — английского математика с непростой судьбой, который во время Второй мировой войны пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma.
Первая номинация на «Оскар» в карьере актёра.
Власть пса (2021)
Бенедикт в роли грубоватого и никогда не моющегося Фила Бербэнка — владельца ранчо, которое он делит со своим братом Джорджем. Когда Джордж женится на вдове Роуз, у которой есть сын Питер, Фил сначала не ладит с подростком, усмехаясь над ним, но после между ними устанавливается связь, которая ведёт к неожиданным последствиям.
Вторая и на сегодняшний день последняя номинация на «Оскар» в карьере актёра.
Доктор Стрэндж (2016)
Бенедикт — в роли чем-то напоминающего Тони Старка супергероя из Киновселенной Марвел. Главный герой, успешный нейрохирург по имени Стивен Стрэндж попадает в аварию, из-за которой теряет возможность проводить операции. В попытках как-то восстановить свои руки он попадает в Непал к некой Древней, которая приобщает Стивена к… магии. Теперь Стивен, хоть и не лечит людей, но зато становится хранителем храма Чародеев в Нью-Йорке.
Ван Гог: Портрет, написанный словами (2010)
Бенедикт в роли Винсента ван Гога. Фильм о непростой жизни великого художника, основанный на его письма младшему брату.
Третья звезда (2010)
Бенедикт в роли больного раком 29-летнего молодого человека Джеймса, которому уже не исполнится 30. Он и два его друга отправляются в «прощальное» путешествие, наполненное непредсказуемыми событиями и юмором (хотя, казалось бы, какой тут юмор).
Жизнь задом наперёд (2007)
Бенедикт в роли писателя Александра Мастерса, который рассказывает о жизни своего друга Стюарта Шортера — бездомного алкоголика, пережившего травматическое событие в детстве, который боролся за права людей, живущих на улице. Фильм снят по книге Александра Мастерса, и история в нём показана задом наперёд.
Том Харди, сыгравший роль Стюарта, называет эту работу своей лучшей. Но и Бенедикт тут как всегда на высоте.
Хокинг (2004)
Бенедикт в роли Стивена Хокинга — гениального физика и космолога, чья жизнь была крайне осложнена медленно развивающимся ещё с молодости боковым амиотрофическим склерозом. В британском телефильме с Камбербэтчем показаны университетские годы одного из самых гениальных людей в истории.
Стартрек: Возмездие (2013)
Бенедикт в роли Хана — злодея, с которым борется отважный экипаж легендарного «Энтерпрайза».
Камбербэтч не так часто играет злодеев, как мог бы, учитывая особенности его внешности, но тут это идеально попадание.
Шпион, выйди вон! (2011)
Бенедикт в роли Питера Гиллема — помощника Джорджа Смайли в исполнении Гэри Олдмана, который тайно пытается вычислить советского «крота» в рядах МИ-6.
Кошачьи миры Луиса Уэйна (2021)
Бенедикт в роли английского художника Луиса Уэйна, прославившегося своими рисунками антропоморфных кошек. Он жил с матерью и пятью сёстрами и рано потерял супругу — все эти обстоятельства (и некоторые проблемы с психикой) сделали его специфическим, но гениальным человеком, подарившем миру крайне занимательные предметы искусства. В фильме показано множество котов, но главный из них, разумеется, сам Камбербэтч.
Какие ещё фильмы с Бенедиктом вам нравятся?
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь