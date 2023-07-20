Лучшие фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем — одним из самых типажных и колоритных британских актёров

Бенедикт в роли грубоватого и никогда не моющегося Фила Бербэнка — владельца ранчо, которое он делит со своим братом Джорджем. Когда Джордж женится на вдове Роуз, у которой есть сын Питер, Фил сначала не ладит с подростком, усмехаясь над ним, но после между ними устанавливается связь, которая ведёт к неожиданным последствиям.

Вторая и на сегодняшний день последняя номинация на «Оскар» в карьере актёра.

Доктор Стрэндж (2016)