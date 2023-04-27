Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино

Две прекрасные южные европейские страны Испания и Италия поставляют миру не только одних из лучших в мире футболистов, но и первоклассных актёров и актрис, которые и 20 веке, и сейчас стабильно приобретают статус звёзд кино.
Мы вспомнили нескольких самых ярких из ныне живущих гордостей испанского и итальянского кино и показали, как они изменились со времён одного из первых своих появлений на большом экране.
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи в фильме «Ты беспокоишь меня» (1983) и на музыкальном фестивале Сан-Ремо в 2023 году.
Моника Беллуччи
Актриса в фильме «Лотерея» (1991) и на интервью к фильме «Флешбэк» (2022).
Софи Лорен
Актриса в фильме «Аттила» (1954) и на съёмках фильма «Вся жизнь впереди» (2020).
Адриано Челентано
Актёр в фильме «Суперограбление в Милане» (1965) и на музыкальном выступлении в 2019 году.
Антонио Бандерас
Актёр в фильмах «Лабиринт страстей» (1982) и «Индиана Джонс и Часы судьбы» (2023).
Пас Вега
Актриса в фильме «Никто никого не знает» (1999) и мини-сериале «Калейдоскоп» (2023).
Эльза Патаки
Актриса в фильмах «Улётное Рождество» (2001) и «Покерфейс» (2022).
Хавьер Бардем
Актёр в фильмах «Высокие каблуки» (1991) и «Мой домашний крокодил» (2022).
Пенелопа Крус
Актриса в фильмах «Ветчина, ветчина» (1992) и «Код 355» (2022).
Бонус: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем вместе в фильме «Ветчина, ветчина» (1992)
Пересекавшиеся в кино уже 30 лет назад актёры поженились только в 2010 году.
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