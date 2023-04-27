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Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино

Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино

Автор:
27 апреля 2023 08:48
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   было стало   кино   роль   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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Две прекрасные южные европейские страны Испания и Италия поставляют миру не только одних из лучших в мире футболистов, но и первоклассных актёров и актрис, которые и 20 веке, и сейчас стабильно приобретают статус звёзд кино.

Мы вспомнили нескольких самых ярких из ныне живущих гордостей испанского и итальянского кино и показали, как они изменились со времён одного из первых своих появлений на большом экране.


Роберто Бениньи

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Роберто Бениньи в фильме «Ты беспокоишь меня» (1983) и на музыкальном фестивале Сан-Ремо в 2023 году.


Моника Беллуччи

Актриса в фильме «Лотерея» (1991) и на интервью к фильме «Флешбэк» (2022).


Софи Лорен

Актриса в фильме «Аттила» (1954) и на съёмках фильма «Вся жизнь впереди» (2020).


Адриано Челентано

Актёр в фильме «Суперограбление в Милане» (1965) и на музыкальном выступлении в 2019 году.


Антонио Бандерас

Актёр в фильмах «Лабиринт страстей» (1982) и «Индиана Джонс и Часы судьбы» (2023).


Пас Вега

Актриса в фильме «Никто никого не знает» (1999) и мини-сериале «Калейдоскоп» (2023).


Эльза Патаки

Актриса в фильмах «Улётное Рождество» (2001) и «Покерфейс» (2022).


Хавьер Бардем

Актёр в фильмах «Высокие каблуки» (1991) и «Мой домашний крокодил» (2022).


Пенелопа Крус

Актриса в фильмах «Ветчина, ветчина» (1992) и «Код 355» (2022).


Бонус: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем вместе в фильме «Ветчина, ветчина» (1992)

Пересекавшиеся в кино уже 30 лет назад актёры поженились только в 2010 году.


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Метки: актер   актриса   было стало   кино   роль   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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2  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 48 минут назад
И только Вуд не стареет. А он точно выбросил кольцо?
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952
Феофан Топоров 2 часа назад
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