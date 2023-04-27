Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино

Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля

Как выглядят знаменитые пары из сериалов спустя десятилетия

А раньше они были идеальной парой: как изменились звезды ромкомов

Как изменились популярные женские персонажи в кино

Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет

Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет