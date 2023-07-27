13 жутких фильмов ужасов, в которых к превеликому удивлению никто и ни при каких обстоятельствах не умирает

Подобный подход позволяет сделать упор на психологизм и отставить в сторону классические приёмы устрашения (которые, если честно, уже мало на кого производят впечатление). Такие фильмы выгодно выделяются на фоне остальных, ведь над их сценариями проводилась колоссальная работа. Представьте, как трудно рассказать жуткую историю и при этом не убить никого из персонажей?

Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, в которых не было ни единой смерти, но их сюжет при этом никак не пострадал.

Бабадук (2014)