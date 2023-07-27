13 жутких фильмов ужасов, в которых к превеликому удивлению никто и ни при каких обстоятельствах не умирает

Фильмы ужасов зачастую известны своими кровавыми сценами и жуткими смертями героев. Однако время от времени появляются проекты, где создатели умело играют с ожиданиями зрителей, создавая напряжённую и пугающую атмосферу, но никто из главных персонажей при этом не отдаёт богу душу.
Подобный подход позволяет сделать упор на психологизм и отставить в сторону классические приёмы устрашения (которые, если честно, уже мало на кого производят впечатление). Такие фильмы выгодно выделяются на фоне остальных, ведь над их сценариями проводилась колоссальная работа. Представьте, как трудно рассказать жуткую историю и при этом не убить никого из персонажей?
Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, в которых не было ни единой смерти, но их сюжет при этом никак не пострадал.
Бабадук (2014)
Кинопоиск: 5,7
Сюжет: Овдовевшей Амелии приходится самостоятельно растить своего сына Сэма. Она постоянно сталкивается с трудностями, связанными с его странным поведением. Однажды Сэм находит книгу под названием «Мистер Бабадук» и просит маму прочитать ему её. В ней рассказывается о сверхъестественном существе, которое мучает того, кто узнаёт о его существовании. После прочтения необычной книги в их доме начинают происходить пугающие и необъяснимые вещи.
1408 (2007)
Кинопоиск: 7,7
Сюжет: Специалист по паранормальным явлениям и по совместительству писатель Майк Энслин пишет книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Однажды он получает открытку от гостиницы «Дельфин» с предупреждением не посещать номер 1408, в котором по слухам обитают привидения. Что делает циничный Майк? Конечно же отправляется в гостиницу!
Полтергейст (1982)
Кинопоиск: 7
Сюжет: Сюжет фильма закручивается вокруг семьи Фрилинг, живущей в пригородном районе. Вскоре в их доме начинают происходить странные явления — предметы двигаются, двери закрываются самостоятельно, а странное излучение наполняет воздух. Сначала семья находит это явление интересным, но вскоре оно превращается в настоящий кошмар. Младшая дочь, Кэрол Энн, пропадает внутри телевизора, и семье приходится бороться за её спасение. В ходе событий становится ясно, что дом построен на зловещем месте, бывшем кладбище.
Ужас Амитивилля (2005)
Кинопоиск: 6,7
Сюжет: Молодая пара Кэти и Джордж Лутц и их трое детей влюбляются в красивый дом на Оушен-авеню в Нью-Йорке. Родители покупают его по достаточно низкой цене, ведь в нём произошла ужасная трагедия — предыдущие обитатели погибли ужасным образом. Вскоре после переезда семья Лутц сталкивается с мистическими и ужасающими явлениями. Они слышат необъяснимые звуки, видят перемещение предметов, мучительные видения и леденящие душу сны.
Коматозники (1990)
Кинопоиск: 7,2
Сюжет: Группа любознательных студентов-медиков решает узнать, что находится по ту сторону смерти. Они решаются на отчаянный и очень опасный эксперимент, который предполагает остановку сердца и погружение в кому.
Пи (1998)
Кинопоиск: 7,5
Сюжет: Талантливый математик Макс Коэн на протяжении долгих лет пытается найти универсальный код, который позволит менять курсы всех биржевых акций. Когда он оказывается близок к разгадке, его жизнь превращается в настоящий кошмар.
Отзвуки эха (1999)
Кинопоиск: 6,9
Сюжет: Том Вицки категорически не верит в гипноз и скрытые возможности подсознания. Но однажды ему представился шанс испытать это на себе. После шуточного сеанса гипноза жизнь Тома кардинально меняется, превращаясь в череду странных и противоречивых событий.
Другие (2001)
Кинопоиск: 7,9
Сюжет: Дети Грейс страдают странным заболеванием — они не выносят прямого солнечного света. Из-за этого мать вынуждена постоянно присматривать за ними и следить за тем, чтобы все комнаты в доме были в полумраке.
Семья дожидается окончания Второй мировой войны, чтобы вновь воссоединиться с отцом семейства, который отправился в зону боевых действий. Относительно мирной жизни приходит конец, когда в доме по необъяснимым причинам появляется странная потустороння сущность, желающая всеми силами нарушить имеющийся порядок.
Заклятие (2013)
Кинопоиск: 7,3
Сюжет: Эд и Лоррейн Уоррены — детективы, занимающиеся расследованием паранормальных случаев. Однажды к ним за помощью обращается семья, которая столкнулась со злым духом. Уоррены берутся за дело, но вскоре понимают, что это самое сложное задание в их жизни.
Врата (1986)
Кинопоиск: 6,2
Сюжет: После выкорчевывания старого дерева во дворе дома в земле появляется таинственная дыра. Вскоре Глен и его сестра Эл выясняют, что это настоящие ворота, ведущие прямиком в ад.
Голова-ластик (1977)
Кинопоиск: 7,7
Сюжет: Генри — молодой мужчина, живующий в небольшом промышленном городке. Однажды он вынужден жениться на девушке, которая по воли случая забеременела от него. Вскоре перед ними встаёт проблема, связанная с выхаживанием ребёнка, который почему-то вовсе не похож на обычного человека.
Проклятие Аннабель 3 (2019)
Кинопоиск: 5,9
Сюжет: Демонологи Эд и Лоррейн Уоррены пытаются всеми силами удержать тёмные силы, живующие в проклятой кукле Аннабель. Они запирают игрушку в священном стеклянном шкафу и оставляют её в специальной комнате артефактов. Однако годы спустя неосторожность одного человека приводит к череде новых событий, связанных с пробуждением Аннабель и других ужасных сущностей.
Уродцы (1932)
Кинопоиск: 7,8
Сюжет: События фильма разворачиваются в бродячем цирке, в котором выступают обычные актёры и люди с физическими аномалиями. Акробатка Клеопатра решает обворожить и выйти замуж за лилипута по имени Ханс, который внезапно становится обладателем довольно внушительного состояния. Ради новой любви Ханс бросает свою невесту — карлицу Фриду. Другие артисты цирка быстро догадываются о блефе акробатки. Они сообщают об этом Хансу и решают придумать план, который поможет им её проучить.
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А в "других" хотя на камеру действительно никого не убивают, но заявлять что там "никто и ни при каких обстоятельствах не умирает" это полная чушь.
1408 там насколько я помню, тоже никакого хэппи энда, в общем подозреваю, что вся эта подборка не соответствует сделанному заявлению.