FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2787 постов • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото

Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото

Автор:
27 апреля 2023 14:58
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   камуфляж   красиво   креатив   маскировка   необычно   необычное   творчество   фото   художники   
819
29

Дезире Пальмен (Desiree Palmen) - голландская художница, которая известна искусством маскировки в разных пейзажах. Используя одежду, раскрашенную в тон фону, она делает атмосферные фото, где "подстраивается" под разные интерьеры или уличные пейзажи. Своими работами она рассказывает о возможности людей "растворяться" или даже исчезать в своём окружении. Она с 2000-х годов делала фото в разных странах, включая Нидерланды, Германию, Италию, Канаду и другие.

Изначально у художницы появилась идея делать художественные инсталляции с маскировкой, когда в её родном Роттердаме установили камеры наблюдения в "опасных" районах. В своих работах она начала затрагивать темы идентификации и слежки, которые остаются актуальными и сейчас. Взглянем на её самые яркие работы в разных городах мира:

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: искусство   камуфляж   красиво   креатив   маскировка   необычно   необычное   творчество   фото   художники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Старичок 2 часа назад
маскировка так себе, особенно при наличии тени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 9 минут назад
Ну она не первая...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Parus59 18 минут назад
что ни дура, то художница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Олег 47 минут назад
а винтажные стратосферные фото она делает? Идиоты нерусские....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
Лютый вам Бетховен 54 минуты назад
Я правильно понял послание: исчезновение человека как индивидума и становление частью окружающей действительности? Ничего личного, всё - достояние общественности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84882



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
Является ли Россия самой богатой ресурсами страной. Часть 1
Является ли Россия самой богатой ресурсами страной. Часть 1
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#автомир#животные#Прошлое#дтп#кино#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#история#интересно#подборка#люди#США#авто аварии#Автовсячина#улыбнуло#картинки
#интересное#машина#факты#в мире#позитив#аварии#дети#актеры#забавно#Приколы
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин Художница просит исчезающих животных "вернуться домой" Художница просит исчезающих животных "вернуться домой" Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Художница рисует масляные мини-шедевры на монетах Художница рисует масляные мини-шедевры на монетах Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз

На что жалуетесь?

Вернуться