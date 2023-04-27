Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото

Дезире Пальмен (Desiree Palmen) - голландская художница, которая известна искусством маскировки в разных пейзажах. Используя одежду, раскрашенную в тон фону, она делает атмосферные фото, где "подстраивается" под разные интерьеры или уличные пейзажи. Своими работами она рассказывает о возможности людей "растворяться" или даже исчезать в своём окружении. Она с 2000-х годов делала фото в разных странах, включая Нидерланды, Германию, Италию, Канаду и другие.
Изначально у художницы появилась идея делать художественные инсталляции с маскировкой, когда в её родном Роттердаме установили камеры наблюдения в "опасных" районах. В своих работах она начала затрагивать темы идентификации и слежки, которые остаются актуальными и сейчас. Взглянем на её самые яркие работы в разных городах мира:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Художница просит исчезающих животных "вернуться домой"
- Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин
- Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз
- Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных
- Художник создаёт картины из простого скотча