Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото

Изначально у художницы появилась идея делать художественные инсталляции с маскировкой, когда в её родном Роттердаме установили камеры наблюдения в "опасных" районах. В своих работах она начала затрагивать темы идентификации и слежки, которые остаются актуальными и сейчас. Взглянем на её самые яркие работы в разных городах мира: