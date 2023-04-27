25 необычных и безумных рекордов в истории

Мировой рекорд по самой большой фотосессии в бикини был установлен в августе 2011 года. В ней участвовали 3000 девушек и женщин в возрасте от 4 до 69 лет, а сама съёмка прошла на пляже в Хулудао, провинция Ляонин, Китай. Все участницы при этом были жительницами Хулудао - это были и студентки, и маленькие девочки, и модели, и обычные женщины, которые были не прочь пройтись в купальнике.



