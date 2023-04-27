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25 необычных и безумных рекордов в истории

25 необычных и безумных рекордов в истории

Автор:
27 апреля 2023 12:29
Сообщество : Факты
Метки: в мире   достижения   книга рекордов   книга рекордов гиннесса   люди   подборка   рекорд   рекорды   странные рекорды   фото   
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В Книге рекордов Гиннесса хранится множество невероятных достижений, показывающих, на что способен человек. Некоторые рекордсмены преодолевают самые немыслимые границы, но среди них бывают и странные, жуткие и безумные достижения. Как вам рекорд по выстреливанию молока из глаз? Взглянем на одни из самых безумных рекордов в мире.

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Мировой рекорд по самой большой фотосессии в бикини был установлен в августе 2011 года. В ней участвовали 3000 девушек и женщин в возрасте от 4 до 69 лет, а сама съёмка прошла на пляже в Хулудао, провинция Ляонин, Китай. Все участницы при этом были жительницами Хулудао - это были и студентки, и маленькие девочки, и модели, и обычные женщины, которые были не прочь пройтись в купальнике.


Американец Берни Баркер начал заниматься стриптизом в 2000 году, в возрасте 60 лет. Тогда мужчина вылечился от рака предстательной железы, и сначала решил, что этим хобби приведёт себя в форму. За свою карьеру выиграл более 40 конкурсов. К сожалению, Баркер скончался 21 марта 2007 года в возрасте 66 лет.


16 июня 2009 года Элиза Каньони стала рекордсменкой по самой громкой женской отрыжке. Её громкость составила 107,0 дБ - это все равно что услышать стук отбойного молотка с расстояния меньше метра.


28 сентября 2012 года австралийка Зои Л'Амор установила мировой рекорд по количеству мышеловок, которые прижали её собственный язык. За одну минуту на её языке поместили 24 мышеловки, одну за другой. Она также долго удерживала другой рекорд, остановив лопасти вентилятора языком 32 раза.


Американский проповедник Артур Блесситт известен тем, что пронёс деревянный крест более чем на 64 752 км, в период с 1968 по 2019 год. Его рекордное паломничество прошло через все семь континентов, включая Антарктиду, и множество народов.


Этот рекорд побили 2 505 женщин, которые разделись догола и искупались в ледяных водах Северной Атлантики у берегов Уиклоу, Ирландия. Мероприятие провели с целью сбора денег для детей, больных раком, а также повышения осведомлённости о раке молочной железы.


Фред Гржибовски - обладатель нескольких мировых рекордов Гиннесса за свои экстремальные трюки на пого-стике. Один из его рекордов - 117 прыжков на пого-стике без ног, который он установил в 2014 году. Прыгать на стике Фред начал в 8 лет.


Американец Джефф Лэнгум установил мировой рекорд Гиннесса по количеству зубочисток, вставленных в бороду, в июле 2013 года. За 3,5 часа он вставил в свою бороду 3157 зубочисток, побив предыдущий рекорд на 50 зубочисток.


В 1998 году Кевин Коул из США установил рекорд, пропустив через нос самую длинную нить спагетти за один вдох, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Её длина составила 19 см. Парень мог вдохнуть спагетти через одну ноздрю, и выдохнуть через другую.


25 апреля 2009 года Чейн Халтгрен из Австралии потянул одними своими глазницами рикшу весом в 411,65 кг. Для этого он установил в глазницы рыболовные крючки. Рекорд он установил на итальянском телешоу.


68-летний Ашрита Фурман побил мировой рекорд по количеству мировых рекордов. На пике успеха мужчина был обладателем более 600 рекордов Гиннесса, но на сегодняшний момент многие его обогнали, и он держит около 200 рекордов. Среди его рекордов - 27 тысяч прыжков подряд, самая длинная дистанция, пройденная на велосипеде под водой, самая длинная дистанция на велосипеде с бутылкой молока на голове.


Лес Стюарт из Муджимбы, Австралия, стал миллионером после 16 лет работы на печатной машинке. 25 ноября 1998 года он набрал на печатной машинке все цифры от 1 до 1 000 000 - но не цифрами, а словами. Свой труд он начал в 1982 году, решив заняться чем-нибудь после травмы. За 16 лет он поменял 7 печатных машинок, заменил в них 1000 лент и использовал 19 990 листов бумаги.


2 августа 2003 года слепой шотландец Билли Бакстер проехал на мотоцикле со скоростью 265 км в час, став самым быстрым слепым байкером в мире. Во время поездки с ним общались по рации двое сопровождающих - в том числе его отец, с которым Бакстер практиковался.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   достижения   книга рекордов   книга рекордов гиннесса   люди   подборка   рекорд   рекорды   странные рекорды   фото   
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5  комментариев
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74k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Книга рекордов Гиннеса - книга переписи человеческой глупости и идиотизма...
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5k
Старичок 3 минуты назад
парад уродов
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16k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
Все круто. То то я думаю, че пендосы лезут туда, куда собака свой куй не сует. А им заняться больше нечем.
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