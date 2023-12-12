6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика

6-летняя китаянка Цао Цисянь установила новый мировой рекорд: она первой среди женщин собрала кубик Рубика за 5,97 секунды. Девочка установила рекорд на международном турнире World Cube Association Rubik's Cube International Open в Сингапуре.
6-летняя Цао Цисянь, уроженка китайской провинции Цзянсу, начала играть с кубиком Рубика, когда ей было всего три года. Её вдохновил двоюродный брат, который учил девочку быстро собирать кубик. Примерно через год девочка настолько преуспела в этом деле, что родители наняли ей тренера по спидкубингу (скоростной сборке кубика Рубика). Цао тренировалась по два-три часа каждый день, и её результаты становились всё лучше.
Вскоре в практике Цао наступил момент, когда она почти сдалась, но ей помогала вся её семья:
"Она застряла на отметке в 12 секунд, когда в течение трёх месяцев пыталась улучшить результат до 10 секунд. Она много тренировалась, но не добилась никакого прогресса и почти сдалась," - вспоминает мама девочки, Цао Цянь.
Девочке помогала вся семья, и она начала делать успехи и участвовать во взрослых соревнованиях. Так она добралась до международного турнира World Cube Association (WCA) Rubik's Cube International Open, который недавно прошёл в Сингапуре. Там Цао собрала кубик за 5,97 секунды, и стала первой среди женщин, решившей кубик Рубика 3x3x3 менее чем за 6 секунд в средней категории.
"Мы никогда не думали, что дочка так скоро побьёт мировой рекорд. После возвращения домой мы ещё какое-то время думали, что всё это происходит во сне," - рассказывает мама девочки.
Цао не собирается останавливаться на достигнутом: теперь она намерена побить ещё один женский одиночный рекорд, который на данный момент составляет 4,44 секунды. В одиночной категории Single каждому участнику предоставляется одна попытка.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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