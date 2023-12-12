6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика

Девочке помогала вся семья, и она начала делать успехи и участвовать во взрослых соревнованиях. Так она добралась до международного турнира World Cube Association (WCA) Rubik's Cube International Open, который недавно прошёл в Сингапуре. Там Цао собрала кубик за 5,97 секунды, и стала первой среди женщин, решившей кубик Рубика 3x3x3 менее чем за 6 секунд в средней категории.

"Мы никогда не думали, что дочка так скоро побьёт мировой рекорд. После возвращения домой мы ещё какое-то время думали, что всё это происходит во сне," - рассказывает мама девочки.