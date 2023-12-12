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6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика

6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика

Автор:
12 декабря 2023 20:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   в мире   интересное   книга рекордов   книга рекордов гиннесса   кубик рубика   новости   рекорды   факты   фото   
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6-летняя китаянка Цао Цисянь установила новый мировой рекорд: она первой среди женщин собрала кубик Рубика за 5,97 секунды. Девочка установила рекорд на международном турнире World Cube Association Rubik's Cube International Open в Сингапуре.

6-летняя Цао Цисянь, уроженка китайской провинции Цзянсу, начала играть с кубиком Рубика, когда ей было всего три года. Её вдохновил двоюродный брат, который учил девочку быстро собирать кубик. Примерно через год девочка настолько преуспела в этом деле, что родители наняли ей тренера по спидкубингу (скоростной сборке кубика Рубика). Цао тренировалась по два-три часа каждый день, и её результаты становились всё лучше.

Вскоре в практике Цао наступил момент, когда она почти сдалась, но ей помогала вся её семья:


"Она застряла на отметке в 12 секунд, когда в течение трёх месяцев пыталась улучшить результат до 10 секунд. Она много тренировалась, но не добилась никакого прогресса и почти сдалась," - вспоминает мама девочки, Цао Цянь.

Девочке помогала вся семья, и она начала делать успехи и участвовать во взрослых соревнованиях. Так она добралась до международного турнира World Cube Association (WCA) Rubik's Cube International Open, который недавно прошёл в Сингапуре. Там Цао собрала кубик за 5,97 секунды, и стала первой среди женщин, решившей кубик Рубика 3x3x3 менее чем за 6 секунд в средней категории.


"Мы никогда не думали, что дочка так скоро побьёт мировой рекорд. После возвращения домой мы ещё какое-то время думали, что всё это происходит во сне," - рассказывает мама девочки.


Цао не собирается останавливаться на достигнутом: теперь она намерена побить ещё один женский одиночный рекорд, который на данный момент составляет 4,44 секунды. В одиночной категории Single каждому участнику предоставляется одна попытка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   интересное   книга рекордов   книга рекордов гиннесса   кубик рубика   новости   рекорды   факты   фото   
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2  комментария
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ruslan d Полчаса назад
круто , я и за час не соберу )))
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10k
kirpal 9 минут назад
Не смог собрать ни разу, так и не понял "принцип действия". Те, кто быстро собирают - уже не думают, просто знают что и куда крутить. Так же, как некоторые другие, так или иначе связаные с компами, включая меня, знают 2^15 к примеру, считать не нужно.
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