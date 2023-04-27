140-летний йеменец умер после удаления рогов. Говорят, они выросли после сделки с Дьяволом

Али Антер, считавшийся старейшим из ныне живущих йеменцев, умер в апреле 2023 года всего через несколько дней после того, как ему удалили рога, которые росли прямо у него на голове.
Как это часто бывает в подобных историях, вскоре об Антере поползли слухи. По мнению местных жителей, рога мужчины были "меткой Дьявола", появившейся после того, как он заключил с ним договор...
Кожные рога
Начать стоит с того, что точный возраст Али Антера неизвестен. О 140 годах говорят только его родственники и местные СМИ. По мнению ряда экспертов, мужчине не может быть больше 110-120 лет.
Так или иначе, к 2002 году, когда у Али начали расти рога, он уже успел стать прадедушкой. Его супруга давно умерла, поэтому он жил с семьёй одной из дочерей.
Наросты на голове мужчины являлись ни чем иным как кожными рогами или фиброкератомой. Эти образования на коже, как правило являющиеся доброкачественными, состоят из кератина - того же белка, из которого строятся волосы и ногти. Обычно они появляются у пожилых людей из-за нарушений в обмене веществ.
Самый старый житель Йемена
Известие о смерти 140-летнего йеменца, имевшего прозвище "Двурогий", потрясло страну, ведь он не только обладал необычной внешностью, но ещё и считался самым старым жителем Йемена.
Большие роговидные наросты, появившиеся на его голове в начале 2000-х годов, сразу привлекли внимание мировой общественности. За 20 лет о нём было снято немало телерепортажей.
Точно неизвестно, как и почему образовались эти рога, ведь, несмотря на почтенный возраст, Али Антер не жаловался на здоровье и даже не помнил о том, когда последний раз бывал в больнице.
Удаление рогов
До определённого момента наросты не доставляли ему неудобств. Антер жил вполне обычной жизнью и не смущался появляться на людях, демонстрируя свои необычные рога. Со временем он стал любимцем местных жителей.
Однако, в 2017 году здоровье Али начало понемногу ухудшаться. Он всё реже стал появляться на улице и всё чаще оставался дома. В 2022 году Антер почти перестал ходить.
Неясно, чем было вызвано решение удалить рога, но предполагается, что они доставляли ему неудобства: один из наростов находился почти у его рта и наверняка мешал ему в повседневной жизни.
"Договор с Дьяволом"
Сразу после удаления рога, в апреле 2023 года, здоровье Али Антера стало стремительно ухудшаться. Он умер через 3 дня после проведенной операции. Вполне ожидаемо, что это грустное событие стало предметом обсуждений.
Одни ставили под сомнение решение об удалении рогов, других беспокоили потенциальные риски и осложнения для здоровья, связанные с такой процедурой, а третьи стали выдвигать более неожиданные версии.
Оказалось, что в деревне, где жил Али Антер, уже давно ходили слухи о том, что в 2000 году мужчина заключил "сделку с Дьяволом", согласно которой он будет жить столько, сколько захочет.
Условием Дьявола были рога, которые должны были вырасти на голове мужчины. Пока они оставались на месте - Али мог жить вечно. Но похоже, что такая жизнь стала ему в тягость, и он принял решение удалить рога и тем самым разорвать "договор".
Гипотеза, без сомнений, интересная. Особенно если учесть почтенный возраст йеменца, обстоятельства его смерти и коварство Дьявола, который умолчал о деталях договора, чтобы завладеть душой старца.
Источник:
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