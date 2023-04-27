140-летний йеменец умер после удаления рогов. Говорят, они выросли после сделки с Дьяволом

Как это часто бывает в подобных историях, вскоре об Антере поползли слухи. По мнению местных жителей, рога мужчины были "меткой Дьявола", появившейся после того, как он заключил с ним договор...

Кожные рога

Начать стоит с того, что точный возраст Али Антера неизвестен. О 140 годах говорят только его родственники и местные СМИ. По мнению ряда экспертов, мужчине не может быть больше 110-120 лет.

Так или иначе, к 2002 году, когда у Али начали расти рога, он уже успел стать прадедушкой. Его супруга давно умерла, поэтому он жил с семьёй одной из дочерей.

Наросты на голове мужчины являлись ни чем иным как кожными рогами или фиброкератомой. Эти образования на коже, как правило являющиеся доброкачественными, состоят из кератина - того же белка, из которого строятся волосы и ногти. Обычно они появляются у пожилых людей из-за нарушений в обмене веществ.

Самый старый житель Йемена

Известие о смерти 140-летнего йеменца, имевшего прозвище "Двурогий", потрясло страну, ведь он не только обладал необычной внешностью, но ещё и считался самым старым жителем Йемена.