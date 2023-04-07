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15 вдохновляющих историй о мамах

15 вдохновляющих историй о мамах

Автор:
07 апреля 2023 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забота   история   люди   мама   фото   
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Сегодня я хочу поделиться фотографиями, посвящёнными мамам, чтобы лишний раз напомнить, что они супергерои, которые не носят плащи.

«Моя мама гордится лапшой, которую она приготовила собственными руками»

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«Последний волос мамы. Автопортрет. Этой невероятной женщине осталось 4 месяца химиотерапии»

 

«Укороченный топ и штаны, которые мы с мамой изготовили на ткацком станке»

 

«Посмотрите, какое гигантское одеяло моя мама связала крючком»

 


 

«Моя мама устроила вечеринку в стиле Марио в своем офисе (украсив все вручную), одевшись как Лакиту из игры „Super Mario Bros.“»

 

«Фотографии, сделанные моей мамой на концерте Элвиса Пресли в 1977 году»

 

«Когда мама говорит: „Купи на размер больше, чтобы можно было носить и потом“, и это работает 9 лет»

 

«В этом году моя мама связала крючком 48 одеял и пожертвовала их больным детям»

 

«Моя мама и ее бойфренд придумали смешные костюмы на Хэллоуин этого года»

 

«Мандалорский торт на моё 18-летие от моей мамы»

 

«Завтра моя мама отдаст мне одну из своих почек. Самая лучшая мама!»

 

«Всякий раз, когда мне плохо, я смотрю на эту фотографию моей мамы и ее первого внука»

 


 

«Сегодня моя мама решила нарисовать моего кота, и я хочу поделиться этим с вами»

 

«Моя мама, собравшаяся ехать в больницу, чтобы родить меня в 1969 году. Ей было 26 лет, и я был ее пятым ребенком»

 

«Потеряла маму в прошлом году. Сделала татуировку с одним из ее рисунков и рукописной запиской, которую она написала мне»

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Метки: в мире   забота   история   люди   мама   фото   
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