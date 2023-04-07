15 вдохновляющих историй о мамах

425
16
Сегодня я хочу поделиться фотографиями, посвящёнными мамам, чтобы лишний раз напомнить, что они супергерои, которые не носят плащи.
«Моя мама гордится лапшой, которую она приготовила собственными руками»
×
×
«Последний волос мамы. Автопортрет. Этой невероятной женщине осталось 4 месяца химиотерапии»
«Укороченный топ и штаны, которые мы с мамой изготовили на ткацком станке»
«Посмотрите, какое гигантское одеяло моя мама связала крючком»
«Моя мама устроила вечеринку в стиле Марио в своем офисе (украсив все вручную), одевшись как Лакиту из игры „Super Mario Bros.“»
«Фотографии, сделанные моей мамой на концерте Элвиса Пресли в 1977 году»
«Когда мама говорит: „Купи на размер больше, чтобы можно было носить и потом“, и это работает 9 лет»
«В этом году моя мама связала крючком 48 одеял и пожертвовала их больным детям»
«Моя мама и ее бойфренд придумали смешные костюмы на Хэллоуин этого года»
«Мандалорский торт на моё 18-летие от моей мамы»
«Завтра моя мама отдаст мне одну из своих почек. Самая лучшая мама!»
«Всякий раз, когда мне плохо, я смотрю на эту фотографию моей мамы и ее первого внука»
«Сегодня моя мама решила нарисовать моего кота, и я хочу поделиться этим с вами»
«Моя мама, собравшаяся ехать в больницу, чтобы родить меня в 1969 году. Ей было 26 лет, и я был ее пятым ребенком»
«Потеряла маму в прошлом году. Сделала татуировку с одним из ее рисунков и рукописной запиской, которую она написала мне»
Источник:
Еще крутые истории!
- Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин
- Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком
- Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак
- "Бросила гулянки и ходит в церковь": истории про людей, которые навсегда изменили свою жизнь
- 15 жутких и любопытных историй от рыбаков, моряков и дайверов
Новости партнёров