16 историй о выдающихся людях, которые вошли в историю благодаря своим плохим и хорошим делам

Ничто так много не говорит о человеке, как его действия. Именно благодаря действиям люди попадают в историю, а уж будут вспоминать их добрыми словами или проклинать на чём свет стоит — это уже зависит от характера их деяний.
Кто-то запоминается как несгибаемый борец с преступностью, кто-то как щедрый человек, безвозмездно помогающий своей деревне, а кто-то как врач-негодяй, обманным образом оплодотворившим около 100 женщин. Неважно, злые они или добрые, но люди ещё очень долго будут вспомнить и говорить о них. О ком? А это мы сейчас расскажем поимённо. Заваривайте кэроб, сейчас будет интересно.
Доктор Дональд Клайн — врач-репродуктолог, который незаконно стал отцом по крайней мере 96 детей
Вместо использования донорского материала он использовал свой собственный. За свои злодеяния он был приговорен к одному году заключения условно.
Как сообщается, большая часть детей Дональда Клайна унаследовала от него аутоиммунные заболевания, как минимум, ревматоидный артрит, который является подтверждённым заболеванием доктора. Кстати, это одна из причин, почему его кандидатура была бы сразу отклонена в его же клинике.
Многие рождённые с его участием дети живут в радиусе 40 км друг от друга. Озабоченность кровным родством и потенциальными генетическими нарушениями возрастает по мере взросления этих детей и развития близких отношений между ними. Т.е. дети бояться заводить романтические связи, так как точно не уверены является ли тот или иной человек их родственником.
Некоторые из пострадавших подали на Клайна в суд и пока ему присудили выплатить свыше 1 млн долларов 🧪
«Мой двоюродный дядя — гангстер из "Один дома", который говорит: "С Рождеством, грязное животное!"»
От себя хотелось бы добавить: «И счастливого Нового года!», но эта фраза появилась уже во второй части фильма.
«Он прислал нам эту версию своей цитаты с фотографией после выхода первого фильма. Он умер в 1999 году», — написал автор фото.
Надпись на фото гласит: «Привет, ___ и ____. Слышал, вам понравился «Один дома». Ведите себя хорошо и "сдачу оставьте себе, маленькие животные". С любовью, дядя Ральф Фуди»
Внимательные читатели могли подметить, что в своём послании актёр написал «маленькие» вместо «грязные», и вот что по этому поводу написал автор фото: «Мы были его внучатыми племянниками, нам было 6 и 3 года, поэтому он просто подбирал слова хаха» 🎄
В 90-е годы лидер Северной Кореи Ким Чен Ир и его сын и будущий лидер Ким Чен Ын использовали поддельные бразильские паспорта для поездки в Диснейленд
Как сообщается, будущему северокорейскому лидеру на тот момент было 8 лет, и в 1991 году он (предположительно вместе со своим старшим братом Ким Чен Намом) посещал токийский Диснейленд несколько раз.
Как сообщается, в Сан-Паулу проживает огромное количество японцев и есть большая корейская община, поэтому бразильцы азиатского происхождения не редкость 🎢
Прохожий бросил кролика бездомного мужчины с моста в реку и тот не раздумывая прыгнул в реку, чтобы спасти животное
37-летний Джон Бирн просил милостыню на мосту О'Коннелл в Дублине, когда его питомца Барни вырвали у него из рук и бросили в реку Лиффи. Бездомного мужчину наградили, предоставили корм для кролика, дали работу, а прохожему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Суд приговорил 20-летнего негодяя к 4 месяцам заключения 🐰
Агент иммиграционной и таможенной полиции США, который помог депортировать многих, узнал, что у него самого нет документов, и теперь ему грозит депортация
Предъявив свое свидетельство о рождении, чтобы помочь своему брату стать гражданином, на тот момент 54-летний Рауль Родригес узнал, что его документы были подделаны при рождении, и на самом деле он не был гражданином США. Его тут же уволили. Как сообщается, родители перевезли его через границу почти сразу после рождения и каким-то образом получили американское свидетельство о рождении. Мужчина понятия не имел об этом, пока сотрудники служб не рассказали ему, что на самом деле он не гражданин США. Подделка свидетельства о рождении вскрылась только из-за того, что службы начали изучать его документы, потому что он подал заявление на получение гражданства своего брата из-за родственных связей 🪪
Марио Пьюзо, автор книг о Крестном отце, который также адаптировал их для фильма, понятия не имел, что делает, поскольку никогда раньше не писал сценарии
Удостоившись двух «Оскаров», он решил купить книгу по сценарному мастерству, чтобы научиться этому. В первой главе было сказано: «Начните с изучения Крестного отца I». Об этом Марио Пьюзо рассказал сам изданию National Public Radio.
Как сообщается, первичный сценарий Марио Пьюзо состоял из 400 страниц, но спустя прохождения через руки нескольких редакторов, включая самого Фрэнсиса Копполу, сценарий уменьшился до 150 страниц.
На вопрос, каково это адаптировать роман к сценарию, Пьюзо ответил: «Это было легко. Я имею в виду, что это было легко, потому что это был первый раз, когда я писал сценарий, поэтому я не знал, что делаю» 🌹
Во время Второй мировой войны шоу, когда мужчины переодевались в женщин, были популярны в войсках (США и Британия), это был способ снять стресс
В 1940 году солдаты Королевской артиллерийской батареи береговой обороны в форте Шорнемид подверглись нападению во время репетиции, поэтому им пришлось воевать прямо в платьях. Смех и радость во время репетиции стерлась с лиц британских солдат, как только они услышали звук тревоги. Как сообщается, правительство годами пыталось скрыть эти фотографии 💃
Нападающий футбольного клуба «Бавария» и сборной Сенегала Садио́ Мане́ не забывает о своей родной сенегальской деревне Бамбали, продолжая заботиться о ней
Он построил больницу, школу и платит по 80 евро в месяц всем ее жителям. Недавно он установил сеть 4G и построил почтовое отделение.
«Зачем мне десять Феррари, 20 часов с бриллиантами и два реактивных самолета? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, играл босиком и не ходил в школу. Теперь я могу помогать людям. Я предпочитаю строить школы и давать беднякам пищу или одежду. Я построил школу и стадион, мы обеспечиваем одеждой, обувью и едой людей, живущих в условиях крайней нищеты. Кроме того, я даю по 80 евро в месяц всем людям из очень бедного сенегальского региона. Мне не нужно хвастаться роскошными автомобилями, роскошными домами и самолетами. Я предпочитаю, чтобы мой народ получил немного из того, что дала мне жизнь», — сказал Сильвио в одном из интервью ⚽
Трехлетний Райкер Уэбб в одиночку пережил два дня в пустыне Монтаны, США
Его нашли в сарае в 3-х км от его дома. Власти говорят, что ему очень повезло, учитывая, что в долине озера Булл, где он был найден, водится много горных львов и медведей. Пользователи писали, что на этом фото мальчик выглядит так, будто ему 3 года и 30 лет одновременно.
Как стало известно, родители мальчика зависимы от веществ, поэтому, когда ребёнок потерялся, первым его исчезновение заметил сосед. Сообщается, что родителей лишили опеки над ребёнком.
Пользователей очень интересовал вид мальчика до того, как тот пропал, и кому-то действительно удалось найти фото «до» 👶
Райкер Уэбб до и после того, как он пропал в пустыне Монтаны
Пользователи предположили, что такой вид как на фото справа мальчик мог приобрести из-за обезвоживания, отсутствия сна и очень сильного стресса.
Супружеская пара обнаружила, что они случайно оказались на одной фотографии, когда были подростками
Супружеская пара в Китае недавно узнала, что их пути случайно пересеклись почти 25 лет назад, благодаря старой фотографии, спрятанной в семейном альбоме.
Е и его жена Сюэ познакомились в 2011 году, но просматривая альбом своей жены, Е обнаружил, что впервые их линии пересеклись в 2000 году, когда они оба посещали Площадь 4 мая в Циндао. Е буквально увидел себя стоящим на заднем плане, когда мама фотографировала Сюэ на фоне достопримечательности.
«Циндао, безусловно, один из самых особенных городов (для нас). Когда дети подрастут, мы снова поедем в Циндао, и снова сделаем фото», — сказали они 👩❤️👨
Адам Райнер был единственным человеком в истории, который был и карликом, и великаном в течение одной жизни
Когда разразилась Первая мировая война, 18-летний Адам попытался поступить на военную службу, но ему отказали из-за роста, который на тот момент был ниже 122,5 см. На момент смерти 4 марта 1950 года в 51-летнем возрасте его рост был чуть больше 234 см. Считается, что его непрекращающийся рост был вызван опухолью гипофиза, которая развилась, когда ему было 20 лет. В 1930 году опухоль была удалена, однако Адам всё равно продолжил расти, но только медленнее. К сожалению, Адам не мог насладиться своим ростом, так как из-за гигантизма он был прикован к постели 📏
29-летняя ученая поступила в старшую школу и притворилась подростком, потому что ей было одиноко и она «хотела вернуть ощущение безопасности»
29-летняя женщина использовала поддельные документы, чтобы поступить в среднюю школу в Нью-Джерси, и посещала занятия в течение четырех дней, прежде чем её раскрыли. Как сообщается, она продолжала переписываться с некоторыми из учеников школы через несколько дней после того, как ее уловка была раскрыта. Женщине запретили входить на территорию школы в этом районе, и власти посоветовали ученикам не вступать с ней в контакт 🎓
Аргентинский репортёр был очень удивлен предложением полиции, которая помогла ей поймать преступника
Аргентинская женщина-репортер после того, как её кошелек был украден фанатом в Катаре во время Чемпионата мира по футболу 2022, заявила: «Полиция спросила меня, как я хочу наказать преступника. Меня попросили выбрать между тюремным заключением на 5 лет или немедленной депортацией из страны». Как сообщается, в исполнении законов шариата нередко участвуют жертвы, которым предлагается выбрать наказание.
«Когда я был в Индии, какой-то мальчишка лет девяти украл деньги из моей комнаты в общежитии. Я рассказал об этом парням из отеля, и они вернулись позже и сказали: "Семья мальчика очень бедна, поэтому, если мы сообщим о нем в полицию, это может нанести им большой ущерб". Вы не возражаете, если мы просто его побьем? Я сказал, пожалуйста, ничего с ним не делайте. Это действительно не большое дело», — поделился своей историей один из комментаторов 👮
Скелет возрастом 9000 лет был найден в пещере в Чеддере, Англия, и получил прозвище «Чеддерский человек»
Исследовав ДНК найденного скелета, учёные обнаружили, что живой родственник преподавал историю примерно в 800 метрах от него, отследив почти 300 поколений.
«Мистер Таргет! Он был моим учителем истории, отличный парень. Они сняли документальный фильм о его родословной, чтобы объявить о своих исследованиях, и вскоре после этого он ушел на пенсию. Его уроки всегда были лучшей частью дня, моя школа была в деревне Чеддер, так что это безумие, как близко он был на самом деле», — внезапно заявил один из комментаторов.
«Довольно круто, что они смогли заставить их обоих позировать для фото», — пошутил другой пользователь в комментариях 🪨
Даниэль Вильегас провёл в тюрьме 25 лет за преступление, которого не совершал
На фото вы можете видеть фото Даниэля до объявления решения суда, во время и после объявления о признании его невиновным. Присяжные совещались 8 часов в течение двух дней.
Четверо подростков возвращались поздно с вечеринки, вдруг с ними поравнялся автомобиль из которого кто-то открыл стрельбу. В результате двое из 4-х подростков погибли. У полиции не было никаких зацепок и подозреваемых, поэтому они стали вызывать пострадавших и других подростков, долгими часами пытаясь выбить из них признание угрозами. Это продолжалось до тех пор, пока один из подростков не сказал, что якобы 16-летний Даниэль Вильегас хвастался тем, что это сделал он, при этом опрашиваемый уточнил, что тот, скорее всего, сказал это в шутку. Полиции этого было достаточно, они арестовали Даниэля, а выживших подростков детективы заставили дать показания против него. Состав дела и сам суд проходил с грубыми нарушениями, тем не менее Даниэль Вильегас попал за решётку, где провел 25 лет, прежде чем ему позволили подать на пересмотр дела, в результате чего суд признал его полностью невиновным 🧑⚖️
Мириам Родригес выследила 10 членов картеля, похитивших её 20-летнюю дочь
Она преследовала их одного за другим по всей Мексике, пока с ними либо не было покончено, либо они не были заключены в тюрьму.
Мириам Родригес не доверяла властям, поэтому освобождать дочь от похитителей она решила своими силами. Они с мужем взяли кредит в банке, чтобы заплатить выкуп. В то время это было настолько частым явлением в Мексике, что некоторые банки создали отдельный продукт в виде кредита для выкупа. Мириам и её муж сделали всё как говорили преступники, т.е. выбросили деньги возле поликлиники, но свою дочь они так никогда и не увидели. После этого, догадываясь о причастности к похищению банды Los Zetas, она выпросила встречу с одним из членов банды, которого попросила освободить её дочь, но тот ответил, что её дочери у них нет, но они могут найти её за 2000 долларов. Мириам согласилась и оплатила преступникам их услуги, но после этого они перестали отвечать на её звонки. Будучи на встрече с преступником она услышала, как из пояса на его рации его назвали Сама.
Мириам решила мстить своими руками, и она начала с Самы, который через какое-то время был арестован, благодаря её усилиям. Ища информацию в соцсетях, разыскивая места по фото, общаясь с людьми и карауля преступников, она добилась того, что по крайней мере 10 преступников, причастных к похищению её дочери (мужчины и женщины), были арестованы.
К сожалению, Мириам погибла от рук неизвестного члена банды в 2017 году в День матери, через неделю после того, как она сдала полиции очередного преступника 💪
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