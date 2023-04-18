16 историй о выдающихся людях, которые вошли в историю благодаря своим плохим и хорошим делам

Вместо использования донорского материала он использовал свой собственный. За свои злодеяния он был приговорен к одному году заключения условно.

Как сообщается, большая часть детей Дональда Клайна унаследовала от него аутоиммунные заболевания, как минимум, ревматоидный артрит, который является подтверждённым заболеванием доктора. Кстати, это одна из причин, почему его кандидатура была бы сразу отклонена в его же клинике.

Многие рождённые с его участием дети живут в радиусе 40 км друг от друга. Озабоченность кровным родством и потенциальными генетическими нарушениями возрастает по мере взросления этих детей и развития близких отношений между ними. Т.е. дети бояться заводить романтические связи, так как точно не уверены является ли тот или иной человек их родственником.

Некоторые из пострадавших подали на Клайна в суд и пока ему присудили выплатить свыше 1 млн долларов 🧪

«Мой двоюродный дядя — гангстер из "Один дома", который говорит: "С Рождеством, грязное животное!"»