Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в нем $30 тысяч

Пенсионер, которого издание 7news.com.au называет именем Джордж, подчеркивая, что оно изменено, решил продать свой дом, чтобы переехать в более скромное жилье. Заодно он задумал избавиться и от лишней мебели, которая будет ненужной на новом месте. Одной из жертв стал старый потертый кожаный диван, верой и правдой служивший хозяину много лет. К сожалению для них обоих, хозяин оказался неблагодарным.

Диван состоял из пяти одинаковых секций, и Джордж пожертвовал три из них магазину, который реализует такие донаты и отправляет вырученные средства на благотворительность. По словам мужчины, он помнил о спрятанных в подушках дивана деньгах, но был полностью уверен, что они находятся в одной из двух оставленных им секций. На всякий случай проверить, так ли это, Джордж удосужился лишь спустя несколько недель и был весьма обескуражен.