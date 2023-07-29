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Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в&nbsp;нем $30 тысяч

Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в нем $30 тысяч

Автор:
29 июля 2023 11:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   деньги   диван   история   люди   фото   
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Неприятная история приключилась с пожилым жителем австралийского штата Квинсленд. Мужчина решил избавиться от ставшего ненужным дивана и успешно выполнил задуманное. Однако несколько недель спустя он вспомнил, что в его подушке были спрятаны 30 тысяч австралийских долларов (около 20 тысяч американских долларов). Теперь, возможно, это самый разыскиваемый диван в стране.

Пенсионер, которого издание 7news.com.au называет именем Джордж, подчеркивая, что оно изменено, решил продать свой дом, чтобы переехать в более скромное жилье. Заодно он задумал избавиться и от лишней мебели, которая будет ненужной на новом месте. Одной из жертв стал старый потертый кожаный диван, верой и правдой служивший хозяину много лет. К сожалению для них обоих, хозяин оказался неблагодарным.

Диван состоял из пяти одинаковых секций, и Джордж пожертвовал три из них магазину, который реализует такие донаты и отправляет вырученные средства на благотворительность. По словам мужчины, он помнил о спрятанных в подушках дивана деньгах, но был полностью уверен, что они находятся в одной из двух оставленных им секций. На всякий случай проверить, так ли это, Джордж удосужился лишь спустя несколько недель и был весьма обескуражен.

Пенсионер связался с магазином, но там сказали, что диван забрали в течение нескольких дней, причем самовывозом, поэтому проследить его дальнейшую судьбу они не могут. «Мне действительно больно от того, что я сам сделал это с собой. Я не могу поверить, насколько я был чертовски глуп, честно, — цитирует Джорджа издание. — Мне пришлось сказать самому себе, что я человек, я сделал ошибку, я усвоил ценный урок — и дорогой».

Джордж попытался дать объявление о поиске исчезнувшего дивана, однако не слишком рассчитывает, что тот найдется. Пенсионер философски замечает, что, возможно, его деньги пойдут кому-нибудь на пользу.

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Метки: в мире   деньги   диван   история   люди   фото   
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