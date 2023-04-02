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Американец позвонил бывшей девушке 815&nbsp;раз за&nbsp;два дня: теперь ему грозит 5&nbsp;лет тюрьмы

Американец позвонил бывшей девушке 815 раз за два дня: теперь ему грозит 5 лет тюрьмы

Автор:
02 апреля 2023 09:43
Сообщество : Истории
Метки: Киберпреследование   бывший   в мире   история   люди   срок   тюрьма   фото   
84
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Многие шутят про то, как звонят бывшим — особенно в нетрезвом состоянии. Не секрет, что такие разговоры получаются неловкими. А что, если бывший партнер не отвечает?

Мужчина из США проявил невероятное упорство — позвонив бывшей девушке более 800 раз за два дня. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает New York Post.


Как это случилось?

44-летнего Дерика Баэурса из Мериленда обвинили в киберпреследовании своей бывшей девушки. По данным следствия, американец позвонил на ее телефон 815 раз за два дня.

Кроме того, мужчина слал девушке текстовые сообщения и писал ей в соцсетях. Если Дерика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«Киберпреследование — это широко распространенная проблема, к которой мы очень серьезно относимся», — прокомментировал дело прокурор Уильям Айленфельд.

Он призвал всех, кто столкнулся с похожей проблемой, обращаться в полицию. По его мнению, это поможет в борьбе с данным видом преступлений.

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Метки: Киберпреследование   бывший   в мире   история   люди   срок   тюрьма   фото   
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3  комментария
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33
Андрей 57 секунд назад
это же не стационарные телефоны,есть же черный список в мобилках !
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13k
a_komolow 10 минут назад
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7k
rutt 19 минут назад
Задрот
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Anarasius

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