Американец позвонил бывшей девушке 815 раз за два дня: теперь ему грозит 5 лет тюрьмы

Мужчина из США проявил невероятное упорство — позвонив бывшей девушке более 800 раз за два дня. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает New York Post.

Как это случилось?

44-летнего Дерика Баэурса из Мериленда обвинили в киберпреследовании своей бывшей девушки. По данным следствия, американец позвонил на ее телефон 815 раз за два дня.

Кроме того, мужчина слал девушке текстовые сообщения и писал ей в соцсетях. Если Дерика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.