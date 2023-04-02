Американец позвонил бывшей девушке 815 раз за два дня: теперь ему грозит 5 лет тюрьмы

Многие шутят про то, как звонят бывшим — особенно в нетрезвом состоянии. Не секрет, что такие разговоры получаются неловкими. А что, если бывший партнер не отвечает?
Мужчина из США проявил невероятное упорство — позвонив бывшей девушке более 800 раз за два дня. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает New York Post.
Как это случилось?
44-летнего Дерика Баэурса из Мериленда обвинили в киберпреследовании своей бывшей девушки. По данным следствия, американец позвонил на ее телефон 815 раз за два дня.
Кроме того, мужчина слал девушке текстовые сообщения и писал ей в соцсетях. Если Дерика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
«Киберпреследование — это широко распространенная проблема, к которой мы очень серьезно относимся», — прокомментировал дело прокурор Уильям Айленфельд.
Он призвал всех, кто столкнулся с похожей проблемой, обращаться в полицию. По его мнению, это поможет в борьбе с данным видом преступлений.
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