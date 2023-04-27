15 случаев, когда люди поймали животных за их обычными делами

Умение наблюдать за своим питомцем — это отличный способ быть в моменте. Всего-то надо остановиться на несколько секунд и посмотреть, как любимый пес мирно посапывает в комнате, или удивиться, как кот нашел себе самую странную кровать.





Когда нашел лучший угол обзора