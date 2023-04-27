15 случаев, когда люди поймали животных за их обычными делами

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Предлагаю вам посмотреть очаровательную подборку, на которой животные заняты своими обычными делами.
Умение наблюдать за своим питомцем — это отличный способ быть в моменте. Всего-то надо остановиться на несколько секунд и посмотреть, как любимый пес мирно посапывает в комнате, или удивиться, как кот нашел себе самую странную кровать.
Когда нашел лучший угол обзора
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Беседа двух друзей
Счастливая лягушка
Возможно, лиса несет гостинцы своим друзьям кроликам
Полное разочарование
Под защитой мамы
Попытка сделать селфи
«Сядьте в круг и возьмитесь за лапы!»
Терпению кота можно позавидовать
Новый состав Бременских музыкантов
«Брат, что с тобой?»
Беличья трапеза
Он точно знает, как быть в моменте: остановился, чтобы понюхать розы
Похоже на фотографию с выпускного
Пойман с поличным
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