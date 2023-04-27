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15 случаев, когда люди поймали животных за их обычными делами

15 случаев, когда люди поймали животных за их обычными делами

Автор:
27 апреля 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   подборка   позитив   поймали с поличным   фото   
1326
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Предлагаю вам посмотреть очаровательную подборку, на которой животные заняты своими обычными делами.

Умение наблюдать за своим питомцем — это отличный способ быть в моменте. Всего-то надо остановиться на несколько секунд и посмотреть, как любимый пес мирно посапывает в комнате, или удивиться, как кот нашел себе самую странную кровать.


Когда нашел лучший угол обзора

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Беседа двух друзей

Счастливая лягушка

Возможно, лиса несет гостинцы своим друзьям кроликам

Полное разочарование

Под защитой мамы

Попытка сделать селфи

«Сядьте в круг и возьмитесь за лапы!»

Терпению кота можно позавидовать

Новый состав Бременских музыкантов

«Брат, что с тобой?»

Беличья трапеза

Он точно знает, как быть в моменте: остановился, чтобы понюхать розы

Похоже на фотографию с выпускного

Пойман с поличным

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Метки: животные   милота   подборка   позитив   поймали с поличным   фото   
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2  комментария
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anpetrof 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага, приманку она несёт
...
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