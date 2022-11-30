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Необычные домашние любимцы

Необычные домашние любимцы

Автор:
30 ноября 2022 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   четвероногия друзья   
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Сегодня речь пойдёт о тех владельцах, кто решил завести необычное, даже экзотичное животное. Необычное, но от того не менее любимое!

Многие люди так сильно любят животных, что не могут отказать себе в удовольствии завести четвероногих друзей у себя дома. Но не кошкой единой жив человек (да простят меня кошки), и иногда количество лап любимцев увеличивается, например, до шести или наоборот снижается до нуля.


Я взял свою альпака в зоомагазин, чтобы купить ей костюм

×
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Мы готовы к Хэллоуину!


Инопланетный голубой богомол


Это мой домашний краб Юджин!


Он живёт у меня уже более 8 лет.


Мой домашний паук-скакун


Мой домашний жук, Chalcosoma Caucasus


Я взял с собой своих домашних уточек, потому что они очень любят ходить по магазинам


Они остановились у полки и несколько минут смотрели на эту игрушку. Думаю, теперь я знаю, что они хотят на Рождество.


Познакомьтесь с моим домашним аксолотлем Луной!


Мои невероятно милые любимицы мары Сарра и Сани

Мары — это довольно крупные дальние родственники морских свинок. А обитают эти очаровательные грызуны в Южной Америке.


Моя домашняя крыса Клубничка ест клубнику

Я сделал своей любимой змее крошечные очки

Моя домашняя жаба Гипно

Просто мой геккон Хлоя сидит в моём кармане

Скажите привет Пиклу, моему домашнему ёжику

Познакомьтесь с моим другом — европейским богомолом Артемидой

Она мой первый домашний богомол.

Мои домашние курочки Пип и Джуэл

Мой новый парень!

Смотрите какой у меня дружочек

Моя пушистая малышка Поли

Возможно, некоторые из представленных любимцев могут немного пугать, но, согласитесь, насколько интересно наблюдать за нетипичным домашним животным. Не каждый день удаётся понаблюдать за огромным богомолом, например!

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Метки: Питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   четвероногия друзья   
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2  комментария
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alexroland 53 минуты назад
Да обычные животные .... вот моя красавица ...
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vitenok 20 минут назад
Лучше всего курочку держать. Прокормить остатками со стола легко, а к Новому Году вкуснятина с картошкой.
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