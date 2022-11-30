Необычные домашние любимцы

Многие люди так сильно любят животных, что не могут отказать себе в удовольствии завести четвероногих друзей у себя дома. Но не кошкой единой жив человек (да простят меня кошки), и иногда количество лап любимцев увеличивается, например, до шести или наоборот снижается до нуля.

Я взял свою альпака в зоомагазин, чтобы купить ей костюм