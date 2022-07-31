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16 пушистых наглецов, которые пошли на воровство ради вкусняшек, но были пойманы

16 пушистых наглецов, которые пошли на воровство ради вкусняшек, но были пойманы

Автор:
31 июля 2022 09:23
Сообщество : Животные
Метки: вкусняшки   животные   милота   наглецы   подборка   поймали с поличным   фото   
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Ароматы человеческих лакомств соблазняют животных настолько, что они решаются даже на воровство. Праздник живота стоит любых рисков, но порой преступников задерживают прямо на месте преступления. Самые забавные фото таких моментов — в подборке.

Воришка макарон пойман за загривок

На этот раз выйти сухим из воды не вышло, осталось посмотреть, раскается ли он в содеянном.

×
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Похититель бекона, который даже не пытается прятаться

Очаровательный наглец.

Так выглядит тот, кто «совсем ничего не кушал со стола»

И, судя по его удивленному виду, он даже не представляет, как вообще на него могло пасть подозрение, ведь он так ловко подчистил все следы своего преступления.

Перед ароматами выпечки частенько даже люди не в силах устоять

Что уж говорить о собаке. Остается лишь понять и простить.

Конечно, угощайся!

Как отказать такому прелестному малышу?

Крыски тоже любят сладенькое

Главное — не отпускать добычу ни при каких обстоятельствах!

«Как это — обед испорчен?»

Он вообще думал, что это все для него приготовили.

«Я просто немножко хвостика укушу, а вам мешать не буду»

Стоит ли теперь возвращать соседям пропажу?

И как объяснить соседям, почему их ребрышки для барбекю оказались у нас.

Подозрительный узор появился на масле

А облизывающаяся кошка поблизости лишь подтвердила опасения хозяев.

Украл огромный кусок пиццы

Но чувство вины мешает им насладиться

Ты не ты, когда сильно голоден

Голодный злой гоблин напал на людей

И пытается стащить обед прямо из-под носа.

На тарелке явно лежал маффин

«Забудь о нем, хозяйка. Он исчез при довольно странных обстоятельствах».

Уж чайки-то знают, что удобнее всего воровать еду с воздуха

Ведь такого точно никто не ожидает.

Кусок масла, найденный в лежанке собаки

Само животное ни в чем не признается и отказывается даже слушать про вред холестерина. А у вас когда-нибудь крали еду животные?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вкусняшки   животные   милота   наглецы   подборка   поймали с поличным   фото   
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Viktor Полчаса назад
Как уж тут без Толи?

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