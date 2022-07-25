16 компактных животных, которые помещаются где угодно

Многие зверюшки предаются первобытным инстинктам и пытаются спрятаться понадёжнее, чтобы ни один недоброжелатель не смог их потревожить. Поэтому, если вы видите, как ваш питомец отдыхает в корзине для белья или цветочном горшке, не спешите спроваживать его оттуда. Дайте ему как следует выспаться и набраться сил.

Чехол для гитары лучше любой кроватки