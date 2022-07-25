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16 компактных животных, которые помещаются где угодно

16 компактных животных, которые помещаются где угодно

Автор:
25 июля 2022 10:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   место   милота   подборка   позитив   спрятались   уместились   фото   
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Некоторые животные готовы променять самую удобную в мире лежанку на узкую коробку или ведро. Чем обусловлено такое поведение? Учёные уверены, что в этом явлении нет ничего особенного.

Многие зверюшки предаются первобытным инстинктам и пытаются спрятаться понадёжнее, чтобы ни один недоброжелатель не смог их потревожить. Поэтому, если вы видите, как ваш питомец отдыхает в корзине для белья или цветочном горшке, не спешите спроваживать его оттуда. Дайте ему как следует выспаться и набраться сил.


Чехол для гитары лучше любой кроватки

×
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Вот и гнездо готово

Почти по размеру

Любовь кошек к коробкам известна, наверное, всем. Они могут часами сидеть в них, спать и даже играть. Любопытно, что котята не проявляют такого интереса к коробкам, как взрослые животные.


Карманный щенок

Чашечку пушистой милости, пожалуйста

Декоративные кролики во многом похожи на кошек. Они быстро привязываются к человеку, отлично учатся командам и без проблем приучаются к лотку.


Такой кофе будет многим по вкусу

Решил отдохнуть в ведре для мусора

Пожалуй, побуду некоторое время здесь

Большой собаке самое место в раковине

Козлята втроём уместились в одно ведро

Хозяин, ты никого не забыл?

Отлично устроился

Нет, это не батон. Это кот

Кот свернулся клубком в сложенном шланге от пылесоса

Совушка надёжно спряталась в трубе

Почти все совы — ночные птицы. В дневное время они предпочитают спать и набираться сил перед охотой.


Музыкальный кот

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   место   милота   подборка   позитив   спрятались   уместились   фото   
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1  комментарий
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Роман Полчаса назад
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Тут-то котэ уж точно гадить пристраивается)
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