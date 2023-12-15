Подборка сладко спящих животных

В своих сновидениях они играют, охотятся или же весело проводят время со своими друзьями.

Но, несмотря на столь существенные различия, всех их объединяет одно: они абсолютно милы в своем спящем состоянии. И герои подборки лишь подтверждают это правило. Только посмотрите на этих очаровательных спящих зверушек!