Подборка сладко спящих животных

Сон - неотъемлемая и важнейшая часть жизни не только людей, но и животных. Всем время от времени нужно брать перерыв от повседневных забот и восстановить силы.
Однако сон животных в корне отличается от наших грез. К примеру, дельфины, как и китообразные, во время отдыха, отключают только одно полушарие мозга. В это время другая половина следит за происходящим и контролирует дыхание. Перелетные птицы и вовсе могут дремать, находясь в воздухе. А наши любимые котики и собаки, по мнению ученых, как и люди видят сны.
В своих сновидениях они играют, охотятся или же весело проводят время со своими друзьями.
Но, несмотря на столь существенные различия, всех их объединяет одно: они абсолютно милы в своем спящем состоянии. И герои подборки лишь подтверждают это правило. Только посмотрите на этих очаровательных спящих зверушек!
Источник:
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