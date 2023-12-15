FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15455 постов • 1696 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Подборка сладко спящих животных

Подборка сладко спящих животных

Автор:
15 декабря 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   милота   подборка   позитив   птицы   сон   
1101
12

Сон - неотъемлемая и важнейшая часть жизни не только людей, но и животных. Всем время от времени нужно брать перерыв от повседневных забот и восстановить силы.

Однако сон животных в корне отличается от наших грез. К примеру, дельфины, как и китообразные, во время отдыха, отключают только одно полушарие мозга. В это время другая половина следит за происходящим и контролирует дыхание. Перелетные птицы и вовсе могут дремать, находясь в воздухе. А наши любимые котики и собаки, по мнению ученых, как и люди видят сны.

×
×

В своих сновидениях они играют, охотятся или же весело проводят время со своими друзьями.

Но, несмотря на столь существенные различия, всех их объединяет одно: они абсолютно милы в своем спящем состоянии. И герои подборки лишь подтверждают это правило. Только посмотрите на этих очаровательных спящих зверушек!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   милота   подборка   позитив   птицы   сон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Enigma Kuutar 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал
«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал
Набирающие популярность в сообществах
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кольцо с дополнительным пальцем

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Прикол#история#Автовсячина#авто аварии#Ynews#дети#улыбнуло
#в мире#интересно#интересное#позитив#кино#аварии#подборка#Москва#забавно#Разное
#машина#автомир#Юмор#люди#факты#ДТП#истории#фильм#милота#собака
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) 18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну 18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну 15 очаровательных сумчатых летяг 15 очаровательных сумчатых летяг 15 позитивных фотографий с морскими свинками 15 позитивных фотографий с морскими свинками 15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград 15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград 14 животных, которые неожиданно решили навестить человека 14 животных, которые неожиданно решили навестить человека

На что жалуетесь?

Вернуться