FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12896 постов • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
15 домашних питомцев, которые доказали, что умеют показывать свои эмоции не хуже человека

15 домашних питомцев, которые доказали, что умеют показывать свои эмоции не хуже человека

Автор:
14 октября 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   эмоция   
469
16

У человека есть множество способов, чтобы выразить свои эмоции — улыбка, смех, слёзы, танцы, песни и прочее. Животные не могут похвастаться таким набором, но они отлично справляются и без него. Иногда стоит только взглянуть на их мордашку, как тут же всё становится понятно.

Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий эмоциональных домашних питомцев, которые без лишних слов отлично передают всё, что они чувствуют в данный момент.


Очень удивлённый пёсель

×
×

Глазки в кучку


Когда к тебе пришло осознание того, что тебя привезли не в парк на прогулку, а к ветеринару


На моське этой морской свинки так и читается: «Вооот это да!»


Даже страшно представить, что он увидел в этой ложке


Иногда она просто выглядит потерянной


«Ну что за душечка передо мной!»


Когда попросили улыбнуться, но у тебя нет настроения


Похоже, что Киану улыбается на фото в первый класс.


Пушистый комочек зла


Глаза, которые светятся от счастья

А вот кот на заднем фоне, кажется, не особо доволен. Впрочем, всё как всегда.


Кот пытался быть брутальным, но в результате всё равно остался милахой

На помощь!

Моя старушка иногда с трудом садится в машину, поэтому сегодня она ехала на пассажирском сиденье. Кажется, кто-то немного нервничает.


Собака друга осуждает моего пса! Непорядок

Я просто ей сказала, что скоро выпадет снег…

Вот так тебе, человек!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   эмоция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

479446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»
Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
Набирающие популярность в сообществах
В Москве разработали инновационные бинты и&nbsp;устройство для нейрореабилитации
В Москве разработали инновационные бинты и устройство для нейрореабилитации
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#в мире#сатира#Жизнь#сарказм#познавательно#фильм
#фото#факты#картинки#интересное#люди#СССР#актеры#улыбнуло#Реакция#Украина
#Прикол#животные#позитив#Разное#США#удивительно#кино#Ynews#природа#маразм
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Смешные и харизматичные птицы Смешные и харизматичные птицы 30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть 30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи

На что жалуетесь?

Вернуться