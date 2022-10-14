15 домашних питомцев, которые доказали, что умеют показывать свои эмоции не хуже человека

У человека есть множество способов, чтобы выразить свои эмоции — улыбка, смех, слёзы, танцы, песни и прочее. Животные не могут похвастаться таким набором, но они отлично справляются и без него. Иногда стоит только взглянуть на их мордашку, как тут же всё становится понятно.