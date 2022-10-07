Катаются по снегу и держатся за лапки во время сна: 14 умилительных снимков выдр

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Выдры просто не умеют получаться на снимках плохо.
Выдры точно заслужили хорошую репутацию в Сети, и все благодаря тому, какими фотогеничными они могут быть. Эти хищники не только выглядят очаровательно, у них еще и очень милые повадки. Например, вы видели, как мамы плавают со своими малышами? Детеныши часто спят у них на животике, пока мама-выдра балансирует на спине в водоеме.
Выдр насчитывается 13 видов, в некоторых странах они находятся под угрозой исчезновения
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Обитают они чаще всего в реках, но иногда живут в других водоемах, встречаются и на морском берегу
Маленьких выдр называют щенками: на фото малыши из зоопарка Окленда
Чаще всего эти животные строят свои норы на берегу в высокой траве, вход в них обычно немного затоплен
Также иногда выдры живут в пещерах, а еще селятся в бобровых постройках
Сладкий сон
Когда выдры спят, они держатся лапками: это помогает им не отбиться от семьи
А еще они способны издавать совершенно разнообразные звуки: кричат, гукают, тявкают и даже мяукают
Выдра показывает вам свой камешек
Питаются они рыбой, моллюсками, иногда им удается поймать грызунов, ящериц и даже уток
Выдры отлично ныряют: под водой они могут находиться около двух минут
Смотритель зоопарка дал носок щенку, чтобы согреться, а потом превратил его в комбинезон
Зимой выдры продолжают вести полуводный образ жизни, а в сутки могут пройти 20 км по снегу и льду
Правда, часть этого пути они могут скатываться на пузе по склонам, оставляя за собой характерный след
Источник:
АНТИФИШКИ
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А выдрята получаются еще лучше )))