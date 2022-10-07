Катаются по снегу и держатся за лапки во время сна: 14 умилительных снимков выдр

Выдры точно заслужили хорошую репутацию в Сети, и все благодаря тому, какими фотогеничными они могут быть. Эти хищники не только выглядят очаровательно, у них еще и очень милые повадки. Например, вы видели, как мамы плавают со своими малышами? Детеныши часто спят у них на животике, пока мама-выдра балансирует на спине в водоеме.

Выдр насчитывается 13 видов, в некоторых странах они находятся под угрозой исчезновения