FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12868 постов • 1361 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Катаются по снегу и держатся за лапки во время сна: 14 умилительных снимков выдр

Катаются по снегу и держатся за лапки во время сна: 14 умилительных снимков выдр

Автор:
07 октября 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: выдра   животные   забавно   милота   подборка   умилениe   фото   
1245
15

Выдры просто не умеют получаться на снимках плохо.

Выдры точно заслужили хорошую репутацию в Сети, и все благодаря тому, какими фотогеничными они могут быть. Эти хищники не только выглядят очаровательно, у них еще и очень милые повадки. Например, вы видели, как мамы плавают со своими малышами? Детеныши часто спят у них на животике, пока мама-выдра балансирует на спине в водоеме.


Выдр насчитывается 13 видов, в некоторых странах они находятся под угрозой исчезновения

×
×

Обитают они чаще всего в реках, но иногда живут в других водоемах, встречаются и на морском берегу

Маленьких выдр называют щенками: на фото малыши из зоопарка Окленда

Чаще всего эти животные строят свои норы на берегу в высокой траве, вход в них обычно немного затоплен

Также иногда выдры живут в пещерах, а еще селятся в бобровых постройках

Сладкий сон

Когда выдры спят, они держатся лапками: это помогает им не отбиться от семьи

А еще они способны издавать совершенно разнообразные звуки: кричат, гукают, тявкают и даже мяукают

Выдра показывает вам свой камешек

Питаются они рыбой, моллюсками, иногда им удается поймать грызунов, ящериц и даже уток

Выдры отлично ныряют: под водой они могут находиться около двух минут

Смотритель зоопарка дал носок щенку, чтобы согреться, а потом превратил его в комбинезон

Зимой выдры продолжают вести полуводный образ жизни, а в сутки могут пройти 20 км по снегу и льду

Правда, часть этого пути они могут скатываться на пузе по склонам, оставляя за собой характерный след

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: выдра   животные   забавно   милота   подборка   умилениe   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162k
Schreibikus 2 часа назад
Милота невозможная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
"Выдры просто не умеют получаться на снимках плохо."
-----------
А выдрята получаются еще лучше )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 Час назад
Всегда удивлялся, как выдры умудряются жить в одной речке с крокодилами... Ловкие и отважные зверьки...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless Час назад
Очень харизматичные зверьки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женские секреты, о которых не принято говорить
Женские секреты, о которых не принято говорить
Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским
Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским
Набирающие популярность в сообществах
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме «Форсаж»
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме...
Ангелочки с гнилыми душами: недетское преступление
Ангелочки с гнилыми душами: недетское преступление
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#позитив#история#подборка#дтп#в мире#Приколы#ностальгия#знаменитости
#Юмор#животные#картинки#улыбнуло#интересное#забавно#маразм#мобилизация#Ynews#сарказм
#интересно#люди#Прикол#Россия#аварии#фотографии#автомобили#авто аварии#Разное#сатира
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток 30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть 30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное Смешные и харизматичные птицы Смешные и харизматичные птицы Смотри на меня! Делай как я! Смотри на меня! Делай как я! Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми

На что жалуетесь?

Вернуться