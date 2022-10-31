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15 фотографий забавных белок

15 фотографий забавных белок

Автор:
31 октября 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: белка   животные   забавно   милота   подборка   природа   фото   
339
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Гуляя по парку, мало ещё кому удавалось избежать знакомства с хитреньким зверьком, который то и дело выпрашивает у всех еду. И, конечно же, речь идёт о наших любимых белочках.

Эти шустрики — те ещё попрошайки с пушистыми хвостиками, которые очень любят полакомиться орешками и другими вкусностями. А человек, по их мнению, может стать отличным спонсором этого продовольствия.

Но, как оказалось, выпрашивать перекусы — не единственный талант белок. Помимо этого они обладают безупречной фотогеничностью, которой позавидовала бы любая модель. Взгляните сами, какие манеры и грацию этих животных получилось запечатлеть!


А?

×
×

На поперечный шпагат, говорите, сесть тяжело?


Мда, какой стыд и позор


Чё сказал? А ну-ка повтори…


Принимаем солнечные ванны


Doritos одобрены белкой


Растеклась


Давай его уже есть скорее, хватит фоткать!

А белка-то права. Не дай Бог, мороженое ещё растает, какой кошмар тогда будет. Белки такое не прощают!


Ох уж этот снег…


Ротик закрываем, а то муха залетит

Думаете, что белка удивлена или напугана? Нет, спешим вас расстроить, она не увидела ничего сверхъестественного. Просто зевота одолела бедного зверька.


Вкуснота

О НЕЕЕТ…

Ну впусти меня, ну пожааалуйста

Тебе чего?

Л-любовь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: белка   животные   забавно   милота   подборка   природа   фото   
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5  комментариев
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1k
Lexx Час назад
Не смотря на мимишность, белки довольно агрессивные животные. И если ей покажется, что угрожает опасность, палец прокусит насквозь в лёгкую. И по переносу бешенства, они на третьем месте, после ежей и лисиц.
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Сибиряк 19 минут назад
15 фотографий забавных белокПосмотреть
15 фотографий забавных белок
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nobody® 44 минуты назад
Комментарий к фото
Это супергеройское приземление
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Барсук 44 минуты назад
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