15 фотографий забавных белок

Эти шустрики — те ещё попрошайки с пушистыми хвостиками, которые очень любят полакомиться орешками и другими вкусностями. А человек, по их мнению, может стать отличным спонсором этого продовольствия.

Но, как оказалось, выпрашивать перекусы — не единственный талант белок. Помимо этого они обладают безупречной фотогеничностью, которой позавидовала бы любая модель. Взгляните сами, какие манеры и грацию этих животных получилось запечатлеть!

А?