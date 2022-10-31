15 фотографий забавных белок

Гуляя по парку, мало ещё кому удавалось избежать знакомства с хитреньким зверьком, который то и дело выпрашивает у всех еду. И, конечно же, речь идёт о наших любимых белочках.
Эти шустрики — те ещё попрошайки с пушистыми хвостиками, которые очень любят полакомиться орешками и другими вкусностями. А человек, по их мнению, может стать отличным спонсором этого продовольствия.
Но, как оказалось, выпрашивать перекусы — не единственный талант белок. Помимо этого они обладают безупречной фотогеничностью, которой позавидовала бы любая модель. Взгляните сами, какие манеры и грацию этих животных получилось запечатлеть!
А?
На поперечный шпагат, говорите, сесть тяжело?
Мда, какой стыд и позор
Чё сказал? А ну-ка повтори…
Принимаем солнечные ванны
Doritos одобрены белкой
Растеклась
Давай его уже есть скорее, хватит фоткать!
А белка-то права. Не дай Бог, мороженое ещё растает, какой кошмар тогда будет. Белки такое не прощают!
Ох уж этот снег…
Ротик закрываем, а то муха залетит
Думаете, что белка удивлена или напугана? Нет, спешим вас расстроить, она не увидела ничего сверхъестественного. Просто зевота одолела бедного зверька.
Вкуснота
О НЕЕЕТ…
Ну впусти меня, ну пожааалуйста
Тебе чего?
Л-любовь
Источник:
АНТИФИШКИ
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