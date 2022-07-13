17 неопровержимых фотодоказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга

Дружба — удивительная способность, которая дарована нам природой. Тем не менее найти настоящего друга, которому будет хотеться открыть сердце и душу, бывает очень непросто. Уж так устроен наш сложный мир.
Но маленькие герои нашей подборки справились с этой задачей на «ура». А ещё они доказали, что дружить по-настоящему можно с кем угодно. Считаем, что этому навыку не помешает научиться и взрослым.
Друзья
Самый удобный в мире собакен
Учёные выяснили, что собаки любят человека в пять раз больше кошек. Кошачьи больше привязаны к территории проживания (хотя их любовь в человеку также очевидна). Псам же более важно присутствие любимого хозяина рядом.
Хозяева, зачем вы это принесли? Оно теперь будет жить с нами?
Это любовь на долгие годы
Моя дочь и кот — лучшие друзья
Два ребёнка на одном фото
Поменялись
Пушистый держатель для учебников
Если подставка для книг забыта в школе, то на помощь приходит пушистый держатель.
Жена застукала дочь и нашего пса за попрошайничеством
На фото мой сын и кошка Стёпа
Разница в 1 неделю. Играют и балуются всегда вместе, к старшей кошке даже не подходит.
Уютный пёс
Под надёжной защитой
У этого малыша целых три друга
Завели мини-пига. Наш сын его просто обожает
Мама, это Тиша, он будет жить с нами
Кошка скрасила прогулку девочки
Собака увидела нашу двухдневную дочь
Источник:
АНТИФИШКИ
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