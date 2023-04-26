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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7497 постов • 868 подписчиков подписаться
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18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее

18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее

Автор:
26 апреля 2023 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   Прошлое   группА   знаменитости   музыкант   певец   фото   
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В молодые годы многие мечтали стать рок-музыкантами, колесить по стране с гастролями, исполнять свои песни, дебоширить и жить на полную катушку. Большинство из нас выросли и так и не исполнили свою заветную мечту, но есть и те, кто живёт именно такой жизнью рок-звезды.

Факт в том, что одна лишь музыка не сделает вас знаменитым — каждому исполнителю нужно найти свою фишку и стиль, по которому её будут узнавать. У одних — это маски, в которых они выступают на сцене, другие отращивают усы и длинные волосы, третьи носят замысловатую одежду, чтобы эпатировать публику. Так или иначе современным звёздам едва ли переплюнуть музыкантов прошлого, которые выглядели настолько специфично, что становится очевидно — раньше жилось куда веселее.

 

Был период, когда группа Scorpions выглядела так

×
×

 

Наверняка этот дуэт можно было узнать по причёскам

 

Много денима не бывает

 

Парадокс в том, что у него слишком много и недостаточно волос одновременно

 


Весёлые участники группы Motörhead

 

— Вы не против, если мой друг присоединится к группе?
— Конечно, а на каком инструменте он играет?
— Кошка

 

Эти парни явно исполняли глэм-рок

 

Швеция, у нас есть к тебе несколько вопросов

 


 

Родители этого певца говорили, что он может стать кем угодно... и он стал микрофоном

 

У них там своя атмосфера

 

Так Боно из группы U2 выглядел в 80-х

 

Причёски этих парней — отдельная тема 

 


Какие милашки!

 

Белорусская хэви-метал группа «Удар»

 

А вот парочка наших исполнителей, которые давали не меньше жару в своё время. Среди них участницы группы «Полиция нравов» 

 


 

Шура, он же Александр Медведев

 

Певица Линда

 

И Жанна Агузарова

Источник:

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Метки: Музыка   Прошлое   группА   знаменитости   музыкант   певец   фото   
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8  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Хасановна - наше всё!!!!
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oleg-volko2016 8 минут назад
у марсианки под глазом чиряк штоли вылез?
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13k
Кот Скрипалей 12 минут назад
Их гораздо больше
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5k
Kozlodoev 14 минут назад
Лучше Линда и Хасановна, чем моргенштерн...имхо...
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19k
anpetrof 47 минут назад
Как вспомнишь, так вздрогнешь
...
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12k
Андрей А Час назад
Белорусская хэви-метал группа «Удар».
Ну ладно хоть не "Вепри суицида"

Не плохо играли, тем более для того времени
Ссылка www.youtube.com
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9k
krivsan Час назад
такое ощущение что он тогда пел про "плот"
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Бурановские бабушки?
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