18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее

Факт в том, что одна лишь музыка не сделает вас знаменитым — каждому исполнителю нужно найти свою фишку и стиль, по которому её будут узнавать. У одних — это маски, в которых они выступают на сцене, другие отращивают усы и длинные волосы, третьи носят замысловатую одежду, чтобы эпатировать публику. Так или иначе современным звёздам едва ли переплюнуть музыкантов прошлого, которые выглядели настолько специфично, что становится очевидно — раньше жилось куда веселее.

Был период, когда группа Scorpions выглядела так