18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее

В молодые годы многие мечтали стать рок-музыкантами, колесить по стране с гастролями, исполнять свои песни, дебоширить и жить на полную катушку. Большинство из нас выросли и так и не исполнили свою заветную мечту, но есть и те, кто живёт именно такой жизнью рок-звезды.
Факт в том, что одна лишь музыка не сделает вас знаменитым — каждому исполнителю нужно найти свою фишку и стиль, по которому её будут узнавать. У одних — это маски, в которых они выступают на сцене, другие отращивают усы и длинные волосы, третьи носят замысловатую одежду, чтобы эпатировать публику. Так или иначе современным звёздам едва ли переплюнуть музыкантов прошлого, которые выглядели настолько специфично, что становится очевидно — раньше жилось куда веселее.
Был период, когда группа Scorpions выглядела так
Наверняка этот дуэт можно было узнать по причёскам
Много денима не бывает
Парадокс в том, что у него слишком много и недостаточно волос одновременно
Весёлые участники группы Motörhead
— Вы не против, если мой друг присоединится к группе?
— Конечно, а на каком инструменте он играет?
— Кошка
Эти парни явно исполняли глэм-рок
Швеция, у нас есть к тебе несколько вопросов
Родители этого певца говорили, что он может стать кем угодно... и он стал микрофоном
У них там своя атмосфера
Так Боно из группы U2 выглядел в 80-х
Причёски этих парней — отдельная тема
Какие милашки!
Белорусская хэви-метал группа «Удар»
А вот парочка наших исполнителей, которые давали не меньше жару в своё время. Среди них участницы группы «Полиция нравов»
Шура, он же Александр Медведев
Певица Линда
И Жанна Агузарова
Источник:
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Ну ладно хоть не "Вепри суицида"
Не плохо играли, тем более для того времени