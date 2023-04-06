Сидни Ром - мечта советских телезрителей

Скорее всего, стоит вам услышать песню Hearts даже столько лет спустя, на вас нахлынет ностальгия, ведь этот трек очень часто крутили по ТВ в конце 80-х и начале-90-х.
Собираясь на работу или на учёбу в компании телевизора, зрители частенько видели клип в передаче "120 минут". В клипе красивая девушка с утончёнными чертами лица пела что-то завораживающе романтичное. Но её имя сегодня вспомнит не каждый.
Портреты Сидни Ром когда-то украшали страницы "Спутника кинозрителя" и "Советского экрана" после участия во второй части дилогии Сергея Бондарчука "Красные колокола". Возможно, именно поэтому песню Hearts так часто пускали в эфир.
Сидни была дочерью пластмассового магната из Огайо. Дочурка, как это часто бывает в обеспеченных семьях, уехала от родителей в Европу за свободой, где она стала работать моделью и актрисой. Ей довелось поработать с Марлен Дитрих, Анни Жирардо, Дэвидом Боуи и Аленом Делоном.
Ром также пробовала себя в качестве певицы - у неё для этого были все данные.
В 1982 году она записала Hearts и даже представить не могла, что станет так популярна в Советском Союзе. Зрители "До и после полуночи" назвали Hearts лучшей песней 1989 года. Примечательно, что Сидни была не первой исполнительницей этой песни.
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Но именно в исполнении Сидни Ром песня стала любима советскими телезрителями.
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