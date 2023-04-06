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Сидни Ром - мечта советских телезрителей

Сидни Ром - мечта советских телезрителей

Автор:
06 апреля 2023 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   знаменитости   интересное   история   телевидение   
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Скорее всего, стоит вам услышать песню Hearts даже столько лет спустя, на вас нахлынет ностальгия, ведь этот трек очень часто крутили по ТВ в конце 80-х и начале-90-х.

Собираясь на работу или на учёбу в компании телевизора, зрители частенько видели клип в передаче "120 минут". В клипе красивая девушка с утончёнными чертами лица пела что-то завораживающе романтичное. Но её имя сегодня вспомнит не каждый.

Портреты Сидни Ром когда-то украшали страницы "Спутника кинозрителя" и "Советского экрана" после участия во второй части дилогии Сергея Бондарчука "Красные колокола". Возможно, именно поэтому песню Hearts так часто пускали в эфир.

Сидни была дочерью пластмассового магната из Огайо. Дочурка, как это часто бывает в обеспеченных семьях, уехала от родителей в Европу за свободой, где она стала работать моделью и актрисой. Ей довелось поработать с Марлен Дитрих, Анни Жирардо, Дэвидом Боуи и Аленом Делоном.

Ром также пробовала себя в качестве певицы - у неё для этого были все данные.

В 1982 году она записала Hearts и даже представить не могла, что станет так популярна в Советском Союзе. Зрители "До и после полуночи" назвали Hearts лучшей песней 1989 года. Примечательно, что Сидни была не первой исполнительницей этой песни.


Но именно в исполнении Сидни Ром песня стала любима советскими телезрителями.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   знаменитости   интересное   история   телевидение   
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8  комментариев
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6k
sedoisever 38 минут назад
Что-то я даже не помню эту "лучшую песню"...
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59k
Александр 4 минуты назад
Тогда и сейчас
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2k
Сергей 15 минут назад
Это "хто"?
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3k
Pill Полчаса назад
Не знаю такую
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16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
Да ну. Вот вам музыкальный гений. Особенно вот это вот рифма: "другому - по-любому" Согласитесь, очень удачная находка.
Ссылка www.youtube.com
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