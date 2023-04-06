Сидни Ром - мечта советских телезрителей

Сидни была дочерью пластмассового магната из Огайо. Дочурка, как это часто бывает в обеспеченных семьях, уехала от родителей в Европу за свободой, где она стала работать моделью и актрисой. Ей довелось поработать с Марлен Дитрих, Анни Жирардо, Дэвидом Боуи и Аленом Делоном.

Ром также пробовала себя в качестве певицы - у неё для этого были все данные.