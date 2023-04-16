Распутин или РаспутИн: уроки истории от группы «Boney M»

Был ли Распутин лекарем и провидцем – тема другой статьи, а вот то, что фронтмен «Boney M» Бобби Фаррелл не был певцом – факт. Все вокальные партии за него исполнял Фрэнк Фариан – продюсер группы. Дело в том, что в случае с «Boney M» сначала появились хиты, а потом уже группа.