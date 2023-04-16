Распутин или РаспутИн: уроки истории от группы «Boney M»

Четверку под названием «Boney M» в Советском Союзе буквально боготворили, и даже в «бородатом» анекдоте про тракториста Сидорова, внезапно попросившего исполнить по радио 6-ую Сонату Баха, изменили концовку, и вместо «Слушайте свои валенки» анекдот стал заканчиваться словами «Слушайте свою Багаму Маму».
Их песни напевали, заменяя непривычные английские слова на более знакомые; под них танцевали...
Эти мелодии – хиты танцплощадок конца 70-х. Но, несмотря на этот факт, Коммунистическая партия пристально следила, чтобы в умы советских граждан не проникало тлетворное влияние буржуазной музыки, которая, как считалось, несла в себе пропаганду секса и насилия.
Единственным исключением или, так сказать, лучом света в темном царстве, стали «Sunny» и «Daddy Сool». Именно эти песни в феврале 1978 года вышли в СССР на пластинке – гибкой, голубой, помните такие? И, тем не менее, вдумайтесь: популярная западная группа получила официальное одобрение в Советском Союзе!
Дальше – больше. В декабре 1978 года группа «Boney M» приехала с гастролями в Москву. Впервые группе из капстраны позволили выступать за «железным занавесом». Почему же выбор партийной верхушки пал именно на «Boney M»? Самая распространенная легенда гласит, что группа просто-напросто очень нравилась Брежневу. А, возможно, это был способ продемонстрировать открытость СССР в преддверии московской Олимпиады.
По другой версии, не последнюю роль сыграл хит «Belfast». Группа «Boney M» в блестках и карнавальных костюмах, тем не менее, исполняла самую настоящую протестную песню. А все дело в том, что Белфаст – столица Северной Ирландии, а между боевиками ИРА (Ирландской Республиканской Армии) и британскими военными в то время шли настоящие бои. В Советском Союзе песню сочли идеологически правильной.
А вот другую популярную песню, «Rasputin», советская власть не одобряла. Что же в этой песни могло так насторожить? Явно ведь не музыка, скорее текст – вот к нему вопросы как раз были. История Григория Распутина в исполнении немецко-карибской группы стала воплощением самых разных стереотипов о таинственном старце.
Распутин – страшный, сильный, ненасытный в пороке и жажде власти, проповедовавший Библию с «огоньком». Его любили дамы, причем исключительно московские, а он, конечно же, танцевал «Казачок» и в перерывах крутил шашни с императрицей.
Вряд ли «Госконцерт» СССР сильно переживал по поводу наветов на Александру Федоровну, но факт остается фактом – что-то советских чиновников напрягало в этом карикатурном изложении судьбы Распутина. Имя сибирского крестьянина, мистика и, согласно словам песни, «русской машины любви», окутано самыми невероятными тайнами, и по сей день вызывает ожесточенные споры.
Был ли Распутин лекарем и провидцем – тема другой статьи, а вот то, что фронтмен «Boney M» Бобби Фаррелл не был певцом – факт. Все вокальные партии за него исполнял Фрэнк Фариан – продюсер группы. Дело в том, что в случае с «Boney M» сначала появились хиты, а потом уже группа.
Как-то Фариан записал несколько своих песен, добавил на компьютере женский хор, и композиции вдруг стали популярными. Группу даже стали приглашать на гастроли, и тогда Фрэнк решил создать коллектив, но, не просто набрав певцов по объявлению, а набрать их по объявлению в газете на Карибских островах. Так, собственно, и появилась немецко-карибская группа «Boney M».
Да, Бобби Фаррелл не умел петь, но зато как он двигался! На концертах Фаррелл-Распутин тряс взлохмаченной бородой, имитировал танцы вприсядку в красной косоворотке. Вполне подходящий антураж для песни, кульминацией которой являлось убийство ее главного героя!
В «Распутине» Фаррелл довел танцы то ли до полного абсурда, то ли до полного совершенства. В своем последнем интервью он с гордостью рассказывал, что именно за эту песню он удостоился похвалы от «короля» поп-музыки Майкла Джексона.
Бобби Фаррелл вообще, возможно, самый знаменитый человек, когда-либо покидавший крошечный карибский остров Аруба. Умер он, кстати, в Санкт-Петербурге 30 декабря 2010 года. И 30 же декабря, только 1916 года, в том же Санкт-Петербурге умер и Григорий Распутин. Более того, Фаррелл умер в непосредственной близости от особняка графа Юсупова, где за 94 года до этого собрались заговорщики с целью убить Распутина.
Верить или не верить в мистику невероятных совпадений – личное дело каждого. Это все равно, что выбирать музыку, которая тебе нравится.
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Это вначале 70-х. У меня только два вопроса, что это был за компьютер и какой софт он использовал?
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В газете "Вечерняя Москва" на последней странице, где печаталась программа ТВ-передач и спектакли московских театров были такие строчки:
"Государственный Центральный Концертный Зал "РОССИЯ" - выступление ансамбля с Карибских островов". И никакого упоминания о бони-мэ. Также группе ( по слухам ) было запрещено исполнять песню "Распутин"