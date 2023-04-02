Metallica в Москве, 1991 год: как это было?

Музыкальный мир знает множество фестивалей, которые оставили за собой огромный след в истории. Легендарные Вудсток, Монтерей и Live Aid навсегда останутся в памяти музыкальных фанатов. Однако все эти мероприятия остались незамеченными в Советской России, которая по идеологическим причинам фестивали не проводила.
Несмотря на это, под закат Союза вновь расцветает андеграундная культура, без которой невозможно представить относительно «свободные» 1980-е. Политические послабления благоприятно сказались и на музыкальной сфере: появляются местные рок-клубы, группы из которых с успехом гастролируют, а также начинает закрадываться идея создать свой рок-фестиваль. Мечта, как пел Юрий Антонов, сбывается, и в 1989 году советская общественность своими глазами удостоилась увидеть первое международное рок-мероприятие, «Moscow Music Peace Festival», на который посетили такие именитые исполнители, как Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions, Bon Jovi и другие.
Но на этом российские рокеры не остановились. В 1991 году практически сразу после потрясений от августовского путча в московском районе Тушино был проведён фестиваль с устрашающим названием «Монстры рока».
«Монстры рока» – фестиваль, который навсегда отпечатался в умах отечественной публики
В сентябре 1991 года произошло знаковое событие в истории отечественной музыки: диалог культур зашёл настолько далеко, что в российскую столицу приехали исполнять мировые хиты звёзды рока. Среди зарубежных гостей тушинского аэродрома были AC/DC, Black Crowes, Pantera, и, конечно, Metallica. Группы, которые к началу 90-х уже считались чуть ли не лучшими хард-рок коллективами того времени, согласились поехать в СССР и выступить перед советскими зрителями! Это означало одно: «железный занавес» пал.
Организаторы фестиваля об идее провести концерт в Москве: «Time Warner хотели подарить советской молодежи, отстоявшей свободу и демократию, настоящий праздник... В итоге получились те самые «Монстры рока».
К сожалению, никто не верил, что «Монстры рока» будут ходовым фестивалем. Когда согласовывали площадку, власти столицы рассчитывали на очень скромное количество зрителей, поэтому долго не мешкая, дали добро на проведение такого мероприятия.
Как вспоминал Борис Зосимов, один из организаторов проекта: «Надо мной смеялись практически все, никто и не думал, что придёт такая большая аудитория. Актёр Юрий Никулин вступился за нас, когда мы беседовали с вице-мэром столицы Юрием Лужковым. Он попросил дать разрешение молодёжи повеселиться, а я заявлял, что придёт точно более 100 тысяч человек!»
Буквально меньше чем за месяц на тушинском аэродроме построили большую стену, которая превратилась в музыкальную площадку для выступлений гостей, в Москву привезли тонны качественной аппаратуры, а также быстро оформили въездные визы для приезжих музыкантов. Интересно, что обычно на подготовку такого же фестиваля «Monsters of Rock» в Европе требовалось около 6 месяцев.
Metallica выходят на арену...
Фееричное выступление Metallica, по мнению большинства посетителей фестиваля, было лучшим в вечер 28 сентября 1991 года. Что же такого особенного в нём было? На удивление, как оказалось, никто не верил, что такая популярная группа в принципе может приехать в СССР. Поклонники также были поражены тем, какое звучание подарили Metallica фанатам. Высококачественный саунд американских металлистов настолько впечатлил людей, что они пребывали в экстазе.
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«Metallica была круче всех, на мой взгляд. Всё было так круто, что запомнилось только хорошее...», – вспоминает один из посетителей фестиваля «Монстры рока».
Участники Metallica сами неоднократно говорили, что концерт в Москве в 1991 году был одним из лучших в истории группы. Тогда на тушинском аэродроме они показали свой новый материал из альбома «Metallica», который впоследствии станет одной из самых популярных пластинок 90-х. Американцы исполнили свои хиты: «Enter Sandman», «Seek And Destroy», «Harvester of Sorrow» и другие.
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«Конечно, мы все подпевали. А ещё прыгали и показывали козу. Настоящая эйфория и концентрированное счастье...», – рассказывал один участник событий 1991 года и редактор постсоветского СМИ.
Более того, выступление Metallica запомнилось ещё и эксцентричным поведением участников на сцене: они с любовью бросали в толпу медиаторы и барабанные палочки, а гитарист Кирк Хэммет даже кинул в конце концерта свой достаточно тяжёлый инструмент! Барабанщик Ларс Ульрих же в свою очередь разбил себе руку о малый барабан... Царила настоящая анархия, но именно этого и желала вся молодёжь, скопившаяся на тушинском аэродроме.
«Советские люди впервые слышали подобное... Мы были шокированы, что пришло так много людей ещё такого не слышали, они собрались на поле в это время – явно больше нескольких сотен тысяч, и всё это в 10 часов утра! Это был превосходный концерт», – вспоминал экс-басист Metallica Джейсон Ньюстед.
Обстановка пугающая...
«Монстры рока» запомнились ещё и своим организационным провалом, если можно так сказать. Обстановка на фестивале наводила настоящий ужас: турникетов не было, пускали кого попало, практически каждый легко проносил спиртное...
Всё это, конечно, не могло остаться без негативных последствий. В итоге в СМИ фестиваль получил негласное название «тушинское побоище», но концерт обошёлся без жертв.
Один из зрителей поделился впечатлениями о сентябрьском дне 1991 года: «Да, это правда, что ситуация была неподконтрольна милиции. Все начали оттеснять бушующую толпу, а те начали в ответ сопротивляться и кидаться в них бутылками. Даже организаторы призывали всех успокоиться, но это не помешало шоу состояться!».
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Причём не знаю точно почему. Но живём мы благодаря наследию Союза, вопреки либерастне.