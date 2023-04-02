Metallica в Москве, 1991 год: как это было?

Но на этом российские рокеры не остановились. В 1991 году практически сразу после потрясений от августовского путча в московском районе Тушино был проведён фестиваль с устрашающим названием «Монстры рока».

«Монстры рока» – фестиваль, который навсегда отпечатался в умах отечественной публики

В сентябре 1991 года произошло знаковое событие в истории отечественной музыки: диалог культур зашёл настолько далеко, что в российскую столицу приехали исполнять мировые хиты звёзды рока. Среди зарубежных гостей тушинского аэродрома были AC/DC, Black Crowes, Pantera, и, конечно, Metallica. Группы, которые к началу 90-х уже считались чуть ли не лучшими хард-рок коллективами того времени, согласились поехать в СССР и выступить перед советскими зрителями! Это означало одно: «железный занавес» пал.