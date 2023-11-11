18 самых популярных исполнителей 20-21 веков, которые заработали на музыке больше остальных

Особенно много пришло из Великобритании. Мы решили поинтересоваться, а кого же можно назвать самым-самым? Конечно, популярность просто так не измерить, но можно ориентироваться на количество проданных пластинок, дисков и современных продажах альбомов и синглов.

Так как не существует организации, которая фиксировала бы глобальные музыкальные продажи, этот рейтинг исполнителей XX-XXI веков основывается на двух критериях: заявленные продажи и сертифицированные единицы музыкальной продукции, т.е. официально подтверждённые. Таким образом, не существует стопроцентной точности, но благодаря двум, а не одному критерию, мы приближены к истине.