18 самых популярных исполнителей 20-21 веков, которые заработали на музыке больше остальных

Удивительно, что музыка, создававшаяся задолго до нашего рождения, до сих пор остаётся популярной. Но не каждому исполнителю удаётся войти в историю. Начиная с конца 50-х годов прошлого столетия появилось немало феноменально талантливых певцов и групп, которые влюбили в себя весь мир.
Особенно много пришло из Великобритании. Мы решили поинтересоваться, а кого же можно назвать самым-самым? Конечно, популярность просто так не измерить, но можно ориентироваться на количество проданных пластинок, дисков и современных продажах альбомов и синглов.
Так как не существует организации, которая фиксировала бы глобальные музыкальные продажи, этот рейтинг исполнителей XX-XXI веков основывается на двух критериях: заявленные продажи и сертифицированные единицы музыкальной продукции, т.е. официально подтверждённые. Таким образом, не существует стопроцентной точности, но благодаря двум, а не одному критерию, мы приближены к истине.
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 102,9 млн
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 131,1 млн
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 144,25 млн
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 153,2 млн
Огромную часть выручки группе принёс их альбом «Hotel California», который занял третье место за всю историю продаж в США.
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 163,7 млн
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 238,3 млн
Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 267,2 млн
После последнего ошеломляющего тура певицы продажи её музыки вероятно поднимутся.
Заявленные продажи: 220 млн
Сертифицированная продукция: 215,9 млн
Кэри прозвали «Королевой Рождества» за её непреходящий хит «All I Want for Christmas Is You», который стал самой продаваемой её песней.
Заявленные продажи: 220 млн
Сертифицированная продукция: 331,35 млн
Заявленные продажи: 250 млн
Сертифицированная продукция: 124 млн
Заявленные продажи: 250 млн
Сертифицированная продукция: 361,8 млн
Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 142,9 млн
Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 184 млн
Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 185,2 млн
Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 210,7 млн
Заявленные продажи: 400 млн
Сертифицированная продукция: 284,8 млн
Заявленные продажи: 500 млн
Сертифицированная продукция: 233,9 млн
Заявленные продажи: 600 млн
Сертифицированная продукция: 292,9 млн
Источник:
- "Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..."
- Более ₽2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов
- 18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее
- В Москве разбойники ограбили проститутку
- Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в нем $30 тысяч
Любовь сразу и навсегда.
Кем заявленные и что вообще это значит?
Музыканты из разных лет и стран приведены к одному показателю - доллару. А что инфляция за эти годы (от Пресли до последних) ничего?
В общем рейтинг сомнительный.