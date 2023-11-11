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18 самых популярных исполнителей 20-21 веков, которые заработали на музыке больше остальных

18 самых популярных исполнителей 20-21 веков, которые заработали на музыке больше остальных

Автор:
11 ноября 2023 09:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   деньги   заработок   люди   певец   фото   
1706
19

Удивительно, что музыка, создававшаяся задолго до нашего рождения, до сих пор остаётся популярной. Но не каждому исполнителю удаётся войти в историю. Начиная с конца 50-х годов прошлого столетия появилось немало феноменально талантливых певцов и групп, которые влюбили в себя весь мир.

Особенно много пришло из Великобритании. Мы решили поинтересоваться, а кого же можно назвать самым-самым? Конечно, популярность просто так не измерить, но можно ориентироваться на количество проданных пластинок, дисков и современных продажах альбомов и синглов.

Так как не существует организации, которая фиксировала бы глобальные музыкальные продажи, этот рейтинг исполнителей XX-XXI веков основывается на двух критериях: заявленные продажи и сертифицированные единицы музыкальной продукции, т.е. официально подтверждённые. Таким образом, не существует стопроцентной точности, но благодаря двум, а не одному критерию, мы приближены к истине.

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Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 102,9 млн

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 131,1 млн

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 144,25 млн

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 153,2 млн


Огромную часть выручки группе принёс их альбом «Hotel California», который занял третье место за всю историю продаж в США.

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 163,7 млн

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 238,3 млн

Заявленные продажи: 200 млн
Сертифицированная продукция: 267,2 млн


После последнего ошеломляющего тура певицы продажи её музыки вероятно поднимутся.

Заявленные продажи: 220 млн
Сертифицированная продукция: 215,9 млн


Кэри прозвали «Королевой Рождества» за её непреходящий хит «All I Want for Christmas Is You», который стал самой продаваемой её песней.

Заявленные продажи: 220 млн
Сертифицированная продукция: 331,35 млн

Заявленные продажи: 250 млн
Сертифицированная продукция: 124 млн

Заявленные продажи: 250 млн
Сертифицированная продукция: 361,8 млн

Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 142,9 млн

Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 184 млн

Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 185,2 млн

Заявленные продажи: 300 млн
Сертифицированная продукция: 210,7 млн

Заявленные продажи: 400 млн
Сертифицированная продукция: 284,8 млн

Заявленные продажи: 500 млн
Сертифицированная продукция: 233,9 млн

Заявленные продажи: 600 млн
Сертифицированная продукция: 292,9 млн

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Метки: Музыка   деньги   заработок   люди   певец   фото   
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6  комментариев
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27k
Сталкер Час назад
"Флойды", "Роллинги", "Цеппелины", "Квины"...
Любовь сразу и навсегда.
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62k
pynh 8 минут назад
Лямы старые и лямы новые это разные лямы. Такое сравнивать нужно с учетом инфляции.
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16k
Женя 14 минут назад
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294
Евгений Полчаса назад
ABBA?
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3k
Геннадьич Полчаса назад
"основывается на двух критериях: заявленные продажи и сертифицированные единицы музыкальной продукции, т.е. официально подтверждённые"
Кем заявленные и что вообще это значит?
Музыканты из разных лет и стран приведены к одному показателю - доллару. А что инфляция за эти годы (от Пресли до последних) ничего?
В общем рейтинг сомнительный.
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1k
Тордион Полчаса назад
Интересно. На сколько адекватно нивелировано влияние инфляции? Некоторых участников я бы даже вставлять в такие рейтинги не стал, а иных так и вообще не знаю, Ну не на столько я дик, что бы не узнать такой величины величину!))))
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