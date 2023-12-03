FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 977 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Музыкальная платформа назвала самых популярных исполнителей в 2023 году

Музыкальная платформа назвала самых популярных исполнителей в 2023 году

Автор:
03 декабря 2023 09:57
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   в мире   исполнитель   певец   песня   поулярный   фото   
1637
11

В рейтинг вошли как давно известные музыканты, так и относительное новые имена из индустрии. Давайте посмотрим, кто же взрывал мировые чарты в этом году!

Обычно в конце года разные платформы и порталы подводят итоги объявляя, кто из знаменитостей и в чём стал лучшим в текущем году. Известная музыкальная платформа Spotify опубликовала список тех, кто стал самым прослушиваемым исполнителем в 2023 году.

×
×

Колумбийская певица Karol G получила латинскую премию «Грэмми» в 2018 в номинации «Лучший новичок». Сейчас её карьера активно и успешно развивается уже на международном уровне.

Мексиканского рэпера Песо Плюма можно назвать новичком — он начал свою музыкальную карьеру только в 2020 году. Тем не менее международную известность он получил уже в 2022 году после сотрудничества с Natanael Cano и Luis R. Conriquez.

Канадский певец The Weeknd — довольно известная персона. В этом году, помимо музыкальных свершений, его имя прогремело благодаря скандальному сериалу «Идол», который, несмотря на большие надежды и ожидания, феерически провалился.

Вы только представьте, с 1 января 2023 года песни Тейлор Свифт прослушали больше 26,1 млрд раз по всему миру!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Музыка   в мире   исполнитель   певец   песня   поулярный   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Александр 2 часа назад
10 и 1 знаю, остальные ХЗ кто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Igor Grishaev 11 минут назад
Как обычно; негры, геи, лесбиянки и рэперы, к музыке отношения не имеющие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod Полчаса назад
Это бизнес, кто заплатил, того и пропиарили что лучшие)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
.357 magnum Полчаса назад
Выборка не репрезентативная: сомневаюсь, что индусы с китайцами слушают музыку на Spotify, иначе топ не был бы представлен одними только представителями американской эстрады.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Серега 36 минут назад
А где Шаман,подонки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick 42 минуты назад
Мне бы ещё послушать, что они там скулят. Хотя не, спасибо автору, что не обрёк меня на это. Даже мои дети слушают 90е и 00е. Поэтому Катя Лель сейчас в тренде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей 50 минут назад
Комментарий к фото
в уличном туалете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan 50 минут назад
По ней браззерс плачет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

861333



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся...
Набирающие популярность в сообществах
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
С добрым утром
С добрым утром
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#забавно#природа#животные#здоровье#США#Автовсячина#машина#детство
#история#люди#СССР#Россия#интересное#кино#автомир#Прикол#Животное#зима
#Юмор#в мире#факты#Москва#автомобили#Китай#удивительно#подборка#дети#истории
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Лучшие женщины-барабанщицы в истории Лучшие женщины-барабанщицы в истории Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и... Как Светлана Гейман стала певицей Линдой Как Светлана Гейман стала певицей Линдой Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца 18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее 18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было...

На что жалуетесь?

Вернуться