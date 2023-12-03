Музыкальная платформа назвала самых популярных исполнителей в 2023 году

В рейтинг вошли как давно известные музыканты, так и относительное новые имена из индустрии. Давайте посмотрим, кто же взрывал мировые чарты в этом году!
Обычно в конце года разные платформы и порталы подводят итоги объявляя, кто из знаменитостей и в чём стал лучшим в текущем году. Известная музыкальная платформа Spotify опубликовала список тех, кто стал самым прослушиваемым исполнителем в 2023 году.
Колумбийская певица Karol G получила латинскую премию «Грэмми» в 2018 в номинации «Лучший новичок». Сейчас её карьера активно и успешно развивается уже на международном уровне.
Мексиканского рэпера Песо Плюма можно назвать новичком — он начал свою музыкальную карьеру только в 2020 году. Тем не менее международную известность он получил уже в 2022 году после сотрудничества с Natanael Cano и Luis R. Conriquez.
Канадский певец The Weeknd — довольно известная персона. В этом году, помимо музыкальных свершений, его имя прогремело благодаря скандальному сериалу «Идол», который, несмотря на большие надежды и ожидания, феерически провалился.
Вы только представьте, с 1 января 2023 года песни Тейлор Свифт прослушали больше 26,1 млрд раз по всему миру!
Источник:
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